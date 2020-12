Sonnenschein lockt die Dresdner am letzten Adventswochenende in Freie

Dresden

Das letzte Adventswochenende verwöhnt die Dresdner noch einmal mit viel Sonnenschein. Am Sonnabend war der Himmel wolkenlos, die Temperaturen stiegen bis auf 9 Grad plus. Das lockte viele Einwohner der Landeshauptstadt auch im Corona-Lockdown für einen Spaziergang ins Freie.

Auf der nördlichen Elbseite zwischen Albert- und Waldschlößchenbrücke zog eine Schafherde auf den Elbwiesen die Aufmerksamkeit der Erholungsuchenden auf sich. Die “Pfennigsucher” boten den Passanten ein attraktives Fotomotiv, etliche blieben stehen und zückten ihre Mobiltelefone. Hier waren Zaungäste am Absperrband nicht verboten wie beim Skilanglauf-Weltcup am Königsufer, der ohne Zuschauer stattfinden muss.

Anzeige

Schafe weiden auf den Elbwiesen unweit der Waldschlößchenbrücke. Der Blick auf das Stadtzentrum mit der Frauenkirche interessiert die "Pfennigsucher" nicht. Quelle: Jochen Leimert

Maske auf beim Sonntagsspaziergang

Allerdings gilt auch für Spaziergänger, dass die strengen Abstandsregeln und Kontakteinschränkungen wegen der derzeit viel zu hohen Ansteckungsgefahr in der Stadt unbedingt gewahrt werden müssen.

Vorm Plätzchenessen Kinder „lüften“

An diesem Sonntag präsentiert sich der Himmel teilweise bewölkt, die Sonne erwärmt die Luft nur noch bis auf maximal fünf Grad plus, so der Vorhersage der Meteorologen. Am vierten Advent lohnt sich ein Ausflug an die Elbe oder in den großen Parks aber allemal, wenn das Ziel des Spaziergangs innerhalb des vorgeschriebenen Bewegungsradius’ von 15 Kilometern liegt. Ein Blick über das zu jeder Jahreszeit wunderschöne Elbtal kann den dieses Jahr leider ausgeschlossenen Glühwein-Bummel über einen gemütlichen Weihnachtsmarkt zumindest ein klein wenig kompensieren. “Gelüftete” Kinder sind nach einer kleinen Tour auch wieder weniger bewegungsfreudig, wenn die Eltern Stollen und Kakao auf die Kaffeetafel platzieren.

Von Jochen Leimert