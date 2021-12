Sonderschichten im Krematorium Dresden-Tolkewitz

Dresden

Am 4. Advent hatten die Beschäftigten des Krematoriums in Tolkewitz das erste Mal im Dezember frei. An den anderen Adventssonntagen mussten sie zusätzliche Schichten einlegen, erklärte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen) auf Anfrage der DNN. „Wir verdanken es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir die Lage bewältigen können.“

324 Anlieferungen in der zweiten Dezemberwoche

Normalerweise nimmt das Krematorium in den Wintermonaten 40 bis 60 Verstorbene pro Werktag an. Jetzt sind es laut Umweltbürgermeistern Jähnigen selten weniger als 60 Verstorbene pro Tag. An einzelnen Tagen hätten Bestatter 80 bis 90 Tote in Tolkewitz angeliefert. In der letzten Novemberwoche registrierte das Krematorium 299 Anlieferungen, in der ersten Dezemberwoche waren es 304, in der zweiten Dezemberwoche 324 und in der vergangenen Woche 312.

Nach den schlimmen Bildern Anfang des Jahres, als sich die Särge stapelten, weil die Verstorbenen nicht mehr zeitnah eingeäschert werden konnten, hat die Stadtverwaltung die Kühlkapazität in Tolkewitz erweitert und zusätzlich eine Lagerhalle in Reick eingerichtet. „Mit der Inbetriebnahme der zusätzlichen Halle und zusätzlichen Arbeitsschichten konnten die Beschäftigten die Abläufe so optimieren, dass etwa so viele Verstorbene eingeäschert werden können, wie eingeliefert werden“, erklärte die Bürgermeisterin die aktuelle Situation.

Keine längeren Wartezeiten für die Angehörigen

Es komme für die Angehörigen auch nicht zu längeren Wartezeiten, gibt Eva Jähnigen zu denken. Nach derzeitiger Einschätzung wird die Landeshauptstadt Verstorbene nicht in andere Krematorien überführen müssen, wie noch zum Jahresanfang. Allerdings seien die Auswirkungen einer möglichen Omikron-Welle noch nicht einzuschätzen.

60 Prozent der Verstorbenen stammen aus Dresden

Gegenwärtig stammen nach Informationen des Krematoriumsleiters André Ritter etwa 60 Prozent der Verstorbenen, die in Tolkewitz angeliefert werden, aus Dresden. Bestatter aus dem Umland würden 40 Prozent der Toten zur Einäscherung im Dresdner Krematorium anliefern.

Von Thomas Baumann-Hartwig