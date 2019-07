Dresden

Der Zeitzünder, der 1944 beim Sprengstoffattentat auf Hitler im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen verwendet wurde, stammte aus britischer Produktion. Wie der Sprengstoff wurde auch der Zünder von Oberst Wessel Freytag von Loringhoven organisiert, er war Leiter der Abteilung II des Amtes Ausland/Abwehr, das für Sabotagemaßnahmen zuständig war.

Von Loringhoven wurde von der Gestapo als Verschwörer identifiziert. Da die Lage aussichtslos war, erschoss er sich. Sein Abschiedsbrief an seine Frau vom 26. Juli 1944 ist überliefert. Darin heißt es u.a.: „Mein Geliebtes! Es geht nicht anders!... Umarme die Kinder und segne sie! ... Wir sehen uns im Jenseits wieder bei Gott... Ich danke Mami den Geschwistern u. Muttchen für alles für ihre Liebe!“ Der Brief weist braune Flecken von getrocknetem Blut auf. „Er ist für mich das berührendste Exponat“, erklärt Magnus Pahl, Kurator der Ausstellung „Der Führer Adolf Hitler ist tot“, die am Donnerstag um 18 Uhr im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden eröffnet wird und sich dem Attentat und Staatsstreichversuch am 20. Juli 1944 widmet.

Harte Strafen für „Volksverräter“

Das NS-Regime kannte keine Gnade, was „Volksverräter“ anging. Major Joachim Kuhn, ein enger Freund des Hauptattentäters Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg, zog es vor, in sowjetische Kriegsgefangenschaft zu flüchten. Generalmajor Gustav Heistermann von Ziehlberg entging dagegen der Verhaftung nicht. Er kam vors Kriegsgericht, das ihn zu neun Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilte. Das war Hitler natürlich nicht genug, er änderte das Urteil persönlich in die Todesstrafe um, die am 2. Februar 1945 vollstreckt wurde.

Der Titel der Sonderausstellung, die intensiv beworben wird, z.B. mit Plakaten an DVB-Haltestellen, ist ein direktes Zitat. Der Satz leitete am 20. Juli 1944 die „Walküre“-Befehle ein, die nach dem Attentat auf Hitler von den Verschwörern als Fernschreiben abgesetzt wurden. Man hoffte, dass der Tod des Diktators schwankende Militärs auf die Seite der Verschwörer bringen sollte. Doch Hitler überlebte und holte zum Gegenschlag aus. Der Umsturz scheiterte. Stauffenberg und vier seiner Mitverschwörer wurden noch in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli erschossen. Viele weitere Hinrichtungen folgten. Bis heute nehmen Stauffenberg und das misslungene Attentat auf Hitler einen festen Platz in der deutschen Erinnerungskultur ein. Zuletzt machte der Hollywood-Film „Operation Walküre“ (2008), der sich weitgehend an die Fakten hält und als nahezu perfekte Umsetzung des historischen Plots in das Thriller-Genre gilt, auf die Ereignisse aufmerksam.

Den Kern der Ausstellung bilden, so Pahl, 22 auf Stellwänden angebrachte Plakate. Sie vermitteln wesentliche Fakten zu Vorgeschichte, Verlauf und Folgen des Attentats sowie die Rezeptionsgeschichte. Davon stellen 14 Plakate wichtige Akteure des zivil-militärischen Widerstandes und ihre Beweggründe vor, die sie in die Opposition gegen das NS-Regime geführt haben. Da wären u.a. „Die Planer“, für die stellvertretend Ludwig Beck und Henning von Tresckow ausgewählt wurden, oder „Die Unterstützer“, die größte Gruppe unter den rund 200 aktiven Verschwörern des 20. Juli. Die Sekretärin Margarethe von Oven ist unbekannt, aber sie war es, die die Umsturzbefehle mit der Schreibmaschine abtippte. Sie saß „nur“ zwei Wochen in Haft. Eine Verurteilung erfolgte nicht und sie starb erst 1991 in Göttingen.

Besondere Exponate

Im Fokus steht natürlich insbesondere der aus schwäbischem Uradel stammende Claus Graf Schenk von Stauffenberg. Er war der konspirative Chefplaner des zivil-militärischen Widerstandes. Präsentiert werden diverse persönliche Gegenstände. Interessant sind die Schriftstücke – man sollte sich die Zeit nehmen, sie in Ruhe zu lesen. Deutlich wird, dass der „20. Juli“ nicht aus dem Nichts erfolgte. Bereits 1938 gab es im Zuge der Krise um das Sudetenland erste Planungen für einen Staatsstreich, aber weil Hitler das Gebiet ohne einen Schuss „heim ins Reich“ holen konnte, nahm man Abstand.

An einer langen Wand wird der Besucher mittels einer raumgreifenden Fotocollage ins Jahr 1944 „zurückversetzt“. Es sind Aufnahmen von der Ost-, West- sowie der Heimatfront, Bilder von deutschen und alliierten Soldaten, von Partisanen und KZ-Insassen, Ausgebombten...

Das herausragende Exponat der Ausstellung ist ein Filmrequisit: die für den Film „Operation Walküre“ angefertigte Nachbildung des Besprechungsraumes der Lagebaracke. Karten liegen auf dem Tisch, eine offenbart das „Baltische Loch“, durch das die Rote Armee drängte, so dass die Heeresgruppe Nord bald abgeschnitten im „Kurlandkessel“ festsaß. Ellipsen am Boden zeigen, wo wer bei der Explosion stand, bei der immerhin vier Menschen starben (auch ein Stenograf sowie ein Freund Stauffenbergs) und die anderen 20 Teilnehmer der Besprechung verletzt wurden, Hitler nur leicht. Aufgeräumt wird mit dem Mythos, dass das Attentat u.a. deshalb schiefging, weil die Lagebesprechung statt wie geplant in einem Bunker in einer Holzbaracke abgehalten wurde. Pahl: „Im Sommer wurde immer diese Baracke genutzt“, die ohnehin zum Teil „erheblich mit Beton verstärkt worden“ war. Wirklich fatal aber: Die Besprechung war kurzfristig von 13 Uhr auf 12.30 vorverlegt worden – Stauffenberg, dem nach einer Verwundung 1943 in Nordafrika die rechte Hand und zwei Finger der linken Hand fehlten, konnte nur eine von zwei Bomben scharf machen.

Komplexes Beziehungsgeflecht

Nur kurz angerissen wird, wie es um die Beurteilung der Ereignisse in der Bundesrepublik und in der DDR bestellt war. Im Osten tat man die Verschwörer lange verächtlich als bürgerlich-aristokratische Reaktionäre ab, im Westen verurteilten noch Jahre nach dem Krieg viele den Anschlag auf den „Führer“ und den „Verrat am Vaterland“. War es das schlechte Gewissen? Die Tat der meist nationalkonservativen Verschwörer des 20. Juli hielt Tätern wie Mitläufern einen Spiegel vor.

Als der Widerstand schließlich doch gewürdigt wurde, stießen sich ab Mitte der 1960er viele Linke an dem elitären Gesellschaftsbild der Verschwörer und deren meist autoritärem Staatsverständnis. „Die Menschen, die dem Naziregime trotzten, muss man als Kinder ihrer Zeit verstehen“, stellte Joachim Käppner Mitte März dieses Jahres in der Süddeutschen Zeitung fest.

Das NS-Regime sprach von einer „ganz kleine(n) Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere“ und versuchte, so Pahl, den 20. Juli „auf einen Militärputsch zu reduzieren“. Tatsächlich war das Netzwerk vom 20. Juli ein komplexes Beziehungsgeflecht, das über Jahre geknüpft wurde.

Die Ausstellung ist bis 3. Dezember im Militärhistorischen Museum Dresden, täglich außer Mittwochs von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Sonderausstellung ist frei. Mehr Informationen unter www.mhmbw.de.

Von Christian Ruf