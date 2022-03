Dresden

Am kommenden Montag beginnt an der Technischen Universität (TU) Dresden das Sommersemester. Die Unileitung wünscht sich für das neue Semester „so viel Präsenz wie möglich“. Um dies zu ermöglichen, kommen sich Studierende künftig wieder näher: Seminar- und Übungsräume dürfen ab sofort wieder voll belegt werden. In den Hörsälen wird jeder zweite Platz belegt, aber nicht mehr wie bisher zusätzlich die Hälfte der Reihen freigelassen. So könne man die Kapazität der Hörsäle im Vergleich zum Wintersemester verdoppeln, teilte der Prorektor Bildung, Professor Michael Kobel, in einer Rundmail an die Studierenden mit.

Nicht ändern wird sich zum Semesterstart die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Unklar sei noch, ob die 3G-Regel als Zugangsvoraussetzung für den Campus abgeschafft werde, erklärte die Universität auf DNN-Anfrage. Man warte dafür die Maßnahmen ab, die die Politik für den Zeitraum nach dem 2. April festlege. Die Regel sei aber im vergangenen Semester sowieso nur selten kontrolliert worden, berichten Studierende.

„Hohe Impfquote erlaubt Regelbetrieb“

Die neuen Regeln kommen bei Studierendenvertretern gut an. „Insgesamt haben wir an den Plänen relativ wenig Kritik“, sagt Jakob Faber, der als gewählter Vertreter der Studierendenschaft im Senat der TU sitzt. Er selbst hat 2019 angefangen zu studieren, hatte nur ein „corona­freies“ Semester. „Im Gegensatz zu anderen Fakultäten gab es aber bei mir bereits im letzten Semester vorrangig Präsenzlehre“, berichtet Faber.

Unsicher in vollen Seminarräumen fühlt er sich nicht. „Die hohe Impfquote an der Uni weit über dem Dresdner Durchschnitt erlaubt es jetzt, so weit wie möglich in den Regelbetrieb überzugehen“, so der Student. Dennoch hält Faber das Festhalten an der Maskenpflicht für sinnvoll. „Es geht nach wie vor darum, sich so gut wie möglich zu schützen. An das Maskentragen gewöhnt man sich schnell.“

Dozierende entscheiden über Präsenz

Die Entscheidung, ob eine Veranstaltung in Präsenz oder digital angeboten wird, legt die Universitätsleitung nach wie vor in der Hand der Dozierenden. Linguistik-Professor Alexander Lasch will all seine Vorlesungen und Seminare vor Ort in der Universität anbieten. „Die Situation ist eine ganz andere als im letzten Herbst, als viele Dozierende wieder zur Online-Lehre gewechselt sind.“

Die Omikron-Variante würde den Dozierenden mit ihren meist milderen Verläufen weniger Sorgen bereiten als noch die Delta-Variante, so Lasch. An seiner Fakultät würde man im kommenden Semester die Lehre wieder von der Präsenz aus denken, Online-Veranstaltungen seien lediglich ein Zusatz. „Diese Stoßrichtung erfreut sich größter Beliebtheit unter den Dozierenden.“

Mensen öffnen wieder

Auch beim Studentenwerk hofft man auf möglichst viel Präsenzlehre an der TU Dresden – nur dann lohnt sich die Öffnung der Mensen. Diese sei zeitgleich mit dem Semesterstart für den 4. April geplant, heißt es vom Studentenwerk. Dann sollen auch die Kantinen „Zeltschlösschen“ und „Siedepunkt“ wieder öffnen, die seit über vier Monaten geschlossen waren. Dazu sei geplant, Anfang April alle Mitarbeiter des Studentenwerks aus der Kurzarbeit zu holen.

Studierende wollen Flexibilität beibehalten

Studierendenvertreter Faber wünscht sich allerdings, dass einige Elemente der Online-Lehre bestehen blieben. „Toll wäre es, wenn Dozierende neben der Präsenzlehre weiterhin die bereits aufgezeichneten Vorlesungsvideos aus den Corona-Semestern hochladen könnten oder ihre Veranstaltungen hybrid anbieten würden.“

Das würde denen helfen, die neben dem Studium arbeiten, ein Kind großziehen oder als internationale Studierende aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor kein Visum für Deutschland erhielten, erklärt Faber. Dozent Lasch plant, seine Vorlesungen weiterhin auch über das Netz zu streamen. „Die Technik wurde während der letzten Semester angeschafft, deshalb ist die hybride Option recht einfach umzusetzen.“

„Erster schöner Sommer an der Uni“

Lasch blickt dem Sommersemester insgesamt optimistisch entgegen: „Für viele Studierende könnte das kommende Semester der erste schöne Sommer an der Uni werden.“ Am wichtigsten sei jetzt, dass sich Studierende und Dozierende wieder an die Präsenzlehre gewöhnten, damit sich diese nicht mehr wie ein Fremdkörper anfühle, glaubt Lasch.

Von Valentin Dreher