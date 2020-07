Dresden

Sachsens Schulen können in den Sommerferien freiwillige Bildungsangebote für Schüler anbieten. Diesen Vorschlag hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gemacht und tief in die Schatulle gegriffen. Elf Millionen Euro stehen bereit, um beispielsweise zusätzliches Personal anzuheuern. Ist das sinnvoll oder sollte das Geld anders ausgegeben werden? Wie wird der Vorschlag in Dresden angenommen, ist Sommerschule und keiner geht hin? Der Umgang der Dresdner Schulen mit dem Angebot ist sehr unterschiedlich, wie eine Stichprobe der DNN zeigt. Dafür wurden eine Reihe Gymnasien und Oberschulen angefragt, nicht alle haben sich geäußert.

Welche konkreten Angebote gibt es überhaupt?

Welche Angebote realisiert werden, entscheidet jede Schule selbst. Angestrebt wird vom Ministerium ein ergänzendes schulisches Bildungsangebot mit Förder- und Übungsmöglichkeiten und Bezug zu Fachunterrichtsinhalten des vergangenen Schuljahres. Fachübergreifende Themen, die Förderung von Lernstrategien und die Strukturierung individueller Lernzeit können ebenfalls aufgegriffen werden. Ein lehrplankonformer Un­terricht ist nicht zwingend erforderlich, allerdings muss ein Lehrplanbezug vorhanden sein.

Wann soll die Sommerschule stattfinden?

Die Bildungsangebote für die Schüler sollen vorzugsweise in der ersten und in der fünften Woche der Sommerferien stattfinden. Sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler ist die Sommerschule freiwillig. Haben Schüler zugesagt, ist die Teilnahme aber verbindlich.

Gibt es an jeder Schule Unterricht in den Ferien?

Nein. So erklärt zum Beispiel Sandra Gockel, die Schulleiterin des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums (Bernhardstraße, Südvorstadt): „Das schaffen wir nicht.“ Die Sommerschule sei an ih­rem Gymnasium nicht möglich, da unter anderem in der 1. Ferienwoche die Grundreinigung für diese Schule angesetzt sei, für die alles ausgeräumt wird. Die Schule mache aber Angebote für die Schüler über die Internetplattform „Lernsax“. Au­ßerdem müssten die Schulbücher über die Ferien nicht abgegeben werden. Die Schulleiterin verweist zudem auf die Urlaubspläne der Lehrer, die schon im Januar aufgestellt worden seien. Doch neben den organisatorischen Fragen sieht Gockel auch keine schweren Defizite, die ausgeglichen werden müssten. „Die Hauptfächer haben wir weitgehend abgedeckt“, fügte sie hinzu. Dazu hat auch ein kurioser Ne­beneffekt der Coronakrise geführt: Durch den Ausfall von Wettkämpfen, Exkursionen oder Wandertagen gab es mehr Zeit für Unterricht.

Ist das an anderen Gymnasien ähnlich?

Am Bertolt-Brecht-Gymnasium ( Johannstadt) gibt es laut Schulleiter Marcello Meschke „bis jetzt weder Angebote der Lehrer noch Nachfragen der Schüler für die Sommerschule.“ Meschke sieht das Problem eher in der „Heterogenität der Schülerleistungen“, die über die Co­ronazeit gewachsen sei. „Wir haben beobachtet, dass die leistungsstarken Schüler unsere LernSax-Angebote gut genutzt haben, viele der schwächeren Schüler aber sehr wenig gear­beitet haben.“ Er erwarte auch nicht, dass diese Schüler freiwillig in die Sommerschule kommen. Dennoch habe er alle Lehrer beauftragt, während der Ferien Übungsangebote für Schüler mit Lernrückständen auf der Plattform „LernSax“ anzubieten.

Was bieten Schulen tatsächlich an?

An der 145. Oberschule (Gehestraße, Pieschen) gibt es in der ersten Ferienwoche Übungen zur Förderung in Biologie, Deutsch, Mathe und Englisch, erklärt Schulleiterin Anne Leitner. Die Hälfte des Lehrerteams biete Unterstützung an – zehn von derzeit 20 Lehrern. Es werde Blockunterricht in den jeweiligen Fächern bis zur Mittagszeit geben, von 8.30 bis 10 Uhr beispielsweise Mathematik und anschließend von 10 bis 12.30 Uhr Englisch. 37 Schüler hätten sich bereits angemeldet. Bedarf für die Sommerschule sieht Anne Leitner: „Unterricht ist ausgefallen und viele Schüler erreicht man direkt mit diesem Angebot.“

Machen das andere Oberschulen auch so?

Ähnlich ist es an der Oberschule Weißig, wie Schulleiterin Ute Müller auf DNN-Anfrage erklärt. Die Schule biete für die beiden Wochen der Sommerferien insgesamt 35 Kurse, jeweils eineinhalb bis zwei Stunden, an. „Meine Kollegen waren alle sehr motiviert und haben ohne Umstände ihre Angebote un­terbreitet.“ Einige hätten dafür ih­ren Urlaub verlegt, da sich die Bitte des Kultusministeriums auf die erste und fünfte Ferienwoche bezog. Das Anmeldeverhalten der Eltern sei zunächst „ziemlich zögerlich“. Müller sieht „durchaus Defizite, die durch den ,Onlineunterricht’ entstanden sind“. Daher begrüße sie es außerordentlich, dass die Schule das Angebot mache. Ob dadurch Defizite behoben werden können, bleibe abzuwarten. Müller: „Sicherlich werden wir auch im nächsten Schuljahr noch daran arbeiten müssen, die Defizite zu beheben.“

Welche Alternativen zur Sommerschule gibt es?

Am Gymnasium Bürgerwiese gibt es ein Angebot von Sozialarbeitern der Evangelischen Jugend Dresden. Unter dem Motto „Mach dein Ding“ sind in der ersten Ferienwoche verschiedene Workshops geplant. Es geht um Theaterspielen, Fotografie, Musikmachen, alles rund ums Radfahren und Sporttreiben. Unterricht ist nicht geplant. „Wir haben uns in Abstimmung mit dem Schülerrat gegen Unterricht in den Ferien entschieden“, erklärt Schulleiter Jens Reichel und nennt dafür auch Gründe: „Natürlich sind Defizite entstanden. Diese sind aber pro Klassenstufe und Klassen sehr unterschiedlich. Will man etwa in den 10. und 11. Klassen gezielt Kurse anbieten, entstehen nach Meinung der Schüler wieder Ungerechtigkeiten, da nicht alle die Kurse wahrnehmen können, weil sie zum Beispiel im Urlaub sind.“

Wie geht es nach den Ferien weiter?

Laut Schulleiter Reichel ist es für die jüngeren Jahrgänge erstens eher möglich, Defizite in den kommenden Schuljahren auszugleichen „und zweitens bringt da eine Woche in den Ferien bei 30 Grad im Schatten nicht wirklich viel.“ Generell sei es jetzt wichtig, Energie und Ressourcen wie ausreichend Personal in die Vorbereitung des neuen Schuljahres zu investieren. Die Defizite müssten für jede Klasse genau analysiert und daraus der Plan für nächstes Schuljahr erstellt werden. Auch ein „Plan B“ für eventuell wiederkommende Abweichungen vom Regelbetrieb müsse sorgfältig vorbereitet sein. Dazu gehörten zügige Fortschritte in der Digitalisierung und Konzepte, die besser funktionieren und die Defizite nicht noch größer werden lassen. „Daran ar­bei­ten wir zurzeit intensiv.“

Von Ingolf Pleil