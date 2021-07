Sommerliches Eislaufen in der EnergieVerbund Arena Dresden

Dresden

Wer Eislaufen trotz Dschungelhitze vermisst, kann sich freuen: Mit dem Start in die Sommerferien am 24. Juli öffnet die Trainingseishalle der EnergieVerbund Arena jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr. So profitiert nicht nur der Leistungssport von der präparierten Eisfläche, auch Hobbysportler können das kühle Vergnügen genießen.

Seit November nur Profi-Training

„Nach den Einschränkungen und begrenzten Möglichkeiten der vergangenen Monate bietet dieses Bewegungsangebot eine willkommene Abwechslung“, findet Sportbürgermeister Peter Lames einer Stadtverwaltung würdige Worte, um die Offerte zu begründen.

Seit November 2020 hatte Corona dem öffentlichen Eislaufen in der Halle einen Riegel vorgeschoben, lediglich der Profisport durfte kontinuierlich trainieren. Zwei der drei Eisflächen waren deshalb mitten in der Hochsaison abgetaut worden.

Keine Maske auf dem Eis

Mit angepasstem Hygienekonzept geht es nun wieder für alle los. Dafür begrenzt die Arena das öffentliche Eislaufen auf 200 Personen a zwei Stunden. Um Wartezeiten zu vermeiden und den Besucherandrang zu entzerren, können sich Besucher vorher ein Ticket im Internet reservieren. Zudem öffnet die Kasse bereits 30 Minuten vor der Eislaufzeit. Beim Betreten des Objektes gilt die Maskenpflicht, beim Eislaufen jedoch nicht, teilt der Veranstalter mit.

Ein besonderes Angebot gibt es für Schülerinnen und Schüler, die im Besitz des aktuellen Dresdner Ferienpasses sind: Im Gegenzug zum entsprechenden Coupon aus dem Gutscheinheft erhalten sie in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen einmal kostenfreien Eintritt.

Auch bei hohen Außentemperaturen ist lange Kleidung beim Eislaufen den Veranstaltern zufolge ein Muss. Außerdem empfehlen sie Eisläufern zur Sicherheit einen Helm und Schoner zu tragen. Schlittschuhe, Schutzausrüstung und Lauflernhilfen können vor Ort ausgeliehen werden.

Eintrittspreise: Einzelkarte 4,50 Euro, Einzelkarte begünstigt 3,50 Euro. Mehr Informationen und Reservierung im Internet unter www.dresden.de/eislaufen

Von Hanna Kazmirowski