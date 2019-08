Dresden

Neue Parks braucht die im Sommer überhitzte Stadt. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) hat allerdings für Parkerweiterungen nur 400 000 Euro im Etat. Was sie mit dem Geld anfangen will und wieso es beim Lärmschutz Fortschritte gibt, erklärt sie im DNN-Sommerinterview.

Was halten Sie von der Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future“?

Bei dem, was wir heute tun, geht es um die Auswirkungen für morgen. Wenn wir heute die Ressourcen nicht schonen und die Umwelt nicht genügend schützen, wie werden die Generationen nach uns dann leben? Es ist mehr als notwendig und verständlich, dass sich die jungen Menschen zu Wort melden.

Die Grünen wollen, dass Dresden bis 2035 zur klimaneutralen Stadt wird. Ist das realistisch?

Für Dresden gilt generell wie für andere Städte auch: Städte schaffen das nicht alleine. Unsere entscheidenden Potenziale liegen in der Infrastruktur: Wärme, Stromerzeugung, Verkehr. Wir brauchen als Stadt klare Ansagen von Bund und Europäischer Union und auch klare Ansagen vom Land. Wenn der Freistaat Investitionen in erneuerbare Energien fördert oder eine Solarpflicht in der Bauordnung verankert, können wir unsere Ziele erreichen. Das tun wir im Moment nicht.

Wie soll das Kraftwerk Nossener Brücke klimaneutral werden?

Das werden wir noch klären müssen. Die stadteigenen Technischen Werke Dresden sind ein zentraler Akteur beim Thema Klimaschutz. Wir müssen herausfinden, welche Brennstoffe für eine klimaneutrale Stromerzeugung erforderlich sind Ein Teil der Zukunftswege beschreiten wir bei der Wärmeversorgung, bei der wird das Fernwärmenetz verdichten und dekarbonisieren wollen.

Können Sie sich Windkraftanlagen auf Dresdner Flur vorstellen?

Im ursprünglichen integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept war ein gewisses Potenzial an verträglichen Windkraftanlagen bejaht worden. Es ging um drei Anlagen mit einer Leistung von 15 Megawatt pro Jahr. Darauf hat der Stadtrat verzichtet und Windkraft im Stadtgebiet ausgeschlossen. Das ist zurzeit die Beschlusslage.

Wie viel macht die in Dresden produzierte Solarenergie am Gesamtenergieverbrauch der Stadt aus?

Das kann ich nicht genau sagen. Ein erheblicher Teil von Solarwärme und -energie wird eigenwirtschaftlich genutzt. Diesen erfassen wir nicht. 4,6 Prozent des in Dresden ins Netz eingespeisten Stroms ist erneuerbar. Wir haben unser Potenzial als Stadt überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Da können und müssen wir noch viel tun.

Dresden verfehlt seit Jahren die selbstgesteckten Klimaschutzziele. Kann denn der einzelne Bürger etwas zum Klimaschutz beitragen angesichts der stromintensiven Energiezweige, die in Dresden angesiedelt sind?

Natürlich ist es sinnvoll und notwendig, als Verbraucher auf das eigene Verhalten zu achten. Unser Strom- und Wärmeverbrauch, aber auch das, was wir essen, bestimmt den Kohlendioxyd-Ausstoß mit. Diese Anteile sind gar nicht mal so unerheblich. Der private Stromverbrauch liegt in Dresden bei 21 Prozent, die Industrie verbraucht 55 Prozent. Beim Gasverbrauch beträgt der private Anteil 36 Prozent, bei der Fernwärme zwölf Prozent. Das ist schon relevant. Bei den Großverbrauchern geht ein städtisches Unternehmen mit gutem Beispiel voran. Die Stadtentwässerung Dresden hat es geschafft, den Strombedarf zu 80 Prozent aus eigener Produktion zu decken. Und Abwasserentsorgung ist sehr energieintensiv.

Warum hat die Stadt das Pumpspeicherwerk Niederwartha aufgegeben? Ist das nicht auch eine Möglichkeit, Energie zu speichern?

Momentan ist Vattenfall der Eigner von Niederwartha. Es wurde jahrelang nicht in die Anlage investiert. Alte Pumpspeicherwerke entsprechen nicht den Energiespeichern, die wir derzeit brauchen. Wir müssen längerfristig Energie speichern. Deshalb setzen die Dresdner Stadtwerke ( Drewag) auf Batteriespeicher in Reick und Wärmespeicher auf dem Heller. Pumpspeicherwerke rechnen sich auch nicht wegen der Netzentgelte. Deshalb beobachtet die Drewag die Situation. Wenn sich eine Handlungsmöglichkeit ergibt, werden wir sie nutzen. Da schließe ich nichts aus.

Dresden will ohne Dieselfahrverbote auskommen. Nach fast einem Jahr: Greift der Luftreinhalteplan?

Wir gehen davon aus, dass der Luftreinhalteplan greift. Auf der Bergstraße gehen die Werte zurück. Am Schlesischen Platz sind sie leicht gesunken. Schwachstellen sehen wir vor allem in den Gebieten, in denen die Werte berechnet werden. Am Schillerplatz gibt es eine Überschreitung beim Jahresmittelwert, an bestimmten anderen Plätzen gibt es eine Belastung, die noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir sind noch nicht aus dem roten Bereich heraus. Aber die Situation verbessert sich.

Ist es nicht absurd, den Diesel zu verteufeln, wenn auf der anderen Seite Silvesterfeuerwerke, Kamine oder einfach nur Feuerkörbe Unmengen an schädlichen Gasen ungehindert in die Luft pusten?

Der Gesetzgeber sagt: Die Gesamtbelastung des Autoverkehrs muss gemessen werden. Das ist auch erst einmal richtig. Hinzu kommen die kleineren Belastungen, die Ultrafeinstäube freisetzen, wie ein Silvesterfeuerwerk. Diese sind temporär und Einzelentscheidungen. Vielfach ist es eine Frage, wie Menschen aufeinander Rücksicht nehmen. Da lässt sich nicht alles gesetzlich regeln. Aber wir beobachten die Entwicklung und halten es schon für relevant.

Sind Elektroautos sinnvoll oder sollten lieber alle Fahrrad oder Straßenbahn fahren?

Wer kann, sollte Fahrrad fahren oder den Öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das entlastet uns von dem großen Platzbedarf für den Straßenverkehr. Wir suchen ja ständig nach Plätzen für neue Bäume in der Stadt, oft konkurrieren wir mit Parkplätzen. Elektroautos sind nur eine Teillösung. Sie erzeugen keine Abgase und sind leiser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Wer so ein Auto nutzen will, könnte zum Beispiel Sharing-Modelle nutzen.

Gibt es bei der Lärmbelastung in Stadtvierteln wie Neustadt oder Hechtviertel einen Rückgang?

Der ganz große Fortschritt besteht darin, dass es erstmals auf einer Hauptverkehrsstraße ein nächtliches Tempolimit gibt. Auf der Bautzener Straße gilt Tempo 30. Das war ein besonders belastetes Gebiet. Beim Hechtviertel und am Bischofsplatz hängt alles mit dem Ausbau der Königsbrücker Straße zusammen.

Wie weit sind die Verhandlungen bezüglich des Lärmschutzes mit der Deutschen Bahn? Und was kommt auf Dresden zu, wenn die neue Strecke nach Prag fertig ist?

Das Thema wird mit dem Lärmsanierungsprogramm Elbtal bearbeitet, den die Bahn gemeinsam mit den Kommunen erstellt. Zurzeit ar­beitet die Bahn in Pieschen und Trachau an Verbesserungen. Wir als Stadt kämpfen immer noch für die Anwohner der Strecke nach Görlitz, die immer noch nicht elektrifiziert ist. Wir befinden uns im ständigen Austausch mit der Bahn. Diese muss auch die Prognosen für die Zeit berücksichtigen, wenn die neue Verbindung am Netz ist.

Wie viel Geld steht für die Erweiterung von Parks in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung?

Für Parkbau und -erweiterung hat uns der Stadtrat ab 2020 400 000 Eu­ro zur Verfügung gestellt. Das Geld teilen wir auf Alaunpark, Südpark und Maßnahmen im Dresdner Osten auf. Ankaufmittel haben wir im Moment nicht. Die Dinge, die wir tun könnten, sind nicht ausfinanziert. Auch für die Hufewiesen gibt es noch keine Finanzierung. Das ist im Moment noch eine private Fläche. Diese Erweiterung haben wir aber fest im Auge. Das ist ganz wichtig für den überwärmten Stadtteil Pieschen.

Gibt es innerstädtische Flächen, die für neue Parks in Frage kommen?

Das große Pflanzprojekt ist der Promenadenring. Die Westseite bauen wir derzeit bis zum Postplatz weiter. Der Stadtrat wird entscheiden, wie es am Pirnaischen Platz und am Dr.-Külz-Ring weitergeht. Hinzu kommt die Begrünung der Kreuzstraße, dafür sind Mittel vorhanden. Beim Altmarkt prüfen wir, dort hängt es vom Umbau der Platzfläche ab. Der Blüherpark wird etwas erweitert, den Neustädter Markt wünsche ich mir unbebaut und mit deutlich mehr Grün. Die Hufewiesen, der Südpark, der Park an der Gehestraße, der Cottaer Bogen am Emerich-Ambros-Ufer oder das Grüne Band Geberbach sind Beispiele für neue Parkflächen. Wir sitzen oft mit den Stadtplanern zusammen und überlegen, wo wir noch grüne Inseln schaffen können.

Der Bauausschuss hat Wohnungsbau am Rand des Leutewitzer Parks erlaubt. Ärgert Sie das?

Die Verwaltung wollte die Bebauung nicht. Der Bauausschuss hat es anders beschlossen. Daran sind wir gebunden.

Dresden muss wegen des Braunkohleausstiegs die Abfallentsorgung neu strukturieren. Wie sieht Ihre Strategie aus?

Der Braunkohleausstieg ist notwendig und nicht das eigentliche Problem. Die Herstellung der Pellets war zur stofflichen Verwertung gedacht, und das ist nicht mehr möglich. Wir haben den Restabfall jetzt ausgeschrieben und werden sehen, welche Angebote eingehen. Dann müssen wir entscheiden. Bauen wir eine neue biomechanische Abfallaufbereitungsanlage oder einen Umschlagplatz für Restabfall? Das wird im Herbst vorliegen. Bei der Blauen Tonne zeigen sich die Vorteile einer Stadtreinigung, an der die Stadt zu 100 Prozent beteiligt ist. Hier setzt das städtische Unternehmen die Maßstäbe und bindet auch mittelständische Betriebe mit ein. Der Anschlussgrad bei der Blauen Tonne liegt bei 40 Prozent. Das wollen wir ausweiten. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Aufkommen an Pappen steigt.

Die Anwohner der Viertel rund um den Hammerweg klagen über penetrante Geruchsbelästigung. Wie lässt sich das ändern?

Ich weiß selbst, wie es in Trachenberge manchmal riecht. Wir sind mit den Anwohnern im Gespräch. Im Moment haben wir eine abgeschriebene alte Anlage. Es wird zu einer neuen Anlage mit modernen Standards kommen. Wir wissen, dass es keine Beschwerden wegen Geruchsbelästigung gab, als die Anlage kaputt war.

Was kommt auf den Gebührenzahler zu angesichts neuer Anforderungen beim Klimaschutz oder Müllentsorgung?

Wenn wir über gebührenpflichtige Leistungen reden, sind diese mit Energieverbrauch verbunden. Da bin ich wieder bei der Stadtentwässerung. Geringere Energiekosten entlasten den Gebührenzahler. Klimaschutz rechnet sich. Beim Abfall haben wir es mit unserem eigenen Unternehmen in der Hand, den Leistungskatalog zu gestalten. Aber wenn viel Restmüll produziert wird und in die Umwelt fliegt, dann kostet das mehr Geld.

Von Thomas Baumann-Hartwig