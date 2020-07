Sommerflaute: Zahl der Arbeitslosen steigt in Dresden auf 19 950

Chemnitz/Dresden

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland erneut gestiegen – doch erstmals seit Monaten nicht nur in Folge der Corona-Krise, sondern saisonbedingt. Im Juli waren laut Bundesagentur für Arbeit 2,91 Millionen Menschen ohne Job und damit 57 000 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Vor Jahresfrist waren 635 000 Arbeitslose weniger gemeldet.

Vor allem junge Menschen in Sachsen betroffen

Der sächsische Arbeitsmarkt zeigt sich im Juli nur leicht verändert. Hier stieg die Zahl der Arbeitslosen zum Vormonat um 597 auf 134 318. Das sind allerdings 20 578 mehr als im Juli 2019.

Betroffen sind laut Landesarbeitsagentur Chemnitz vor allem junge Menschen. Ende Juli waren gut 12 700 Sachsen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 2400 mehr als ein Jahr zuvor. Das ist der höchste Anstieg unter allen Altersgruppen, so die Agentur. Die jungen Fachkräfte hätten als Berufseinsteiger häufig befristete Verträge und einen geringeren Kündigungsschutz – daher müssten sie meist als Erste gehen.

Ohne Kurzarbeit wären die Arbeitslosenzahlen weit höher. Einer Hochrechnung zufolge haben im April 33 000 Betriebe konjunkturelles Kurzarbeitergeld für 265 000 Beschäftigte beantragt. Im März waren es 20 000 Firmen für 145 000 Beschäftigte. Im Juli haben weitere 500 sächsische Betriebe Kurzarbeit neu angezeigt.

7238 freie Stellen sind den Angaben nach im Juli von den Unternehmen gemeldet worden. Das waren 419 mehr als im Juni. Dieser Trend erklärt, warum in einigen Agenturbezirken die Arbeitslosenzahlen schon wieder leicht sinken.

Dresden mit moderatem Anstieg

In der Landeshauptstadt stiegen im Juli die Arbeitslosenzahlen vor allem an, weil schulische und berufliche Ausbildungen endeten. Im Nachgang des Lockdowns dürfte es für Schulabgänger schwerer sein als in den vergangenen Jahren, eine Lehrstelle zu ergattern, und für junge Absolventen problematischer, feste Beschäftigung zu finden.

Außerdem stellen vor den Sommerferien weniger Betriebe neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Die Zahl der Erwerbslosen kletterte in Dresden moderat um 471 auf 19 950, die Quote um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent. Der Zuwachs von Juni auf Juli ist kein Novum: 2018 lag er bei rund 650, 2019 bei knapp 400. So weit entfernt davon ist der Anstieg des Sommers 2020 also nicht.

Das liegt natürlich auch in Dresden an der Kurzarbeit. Die aktuelle Hochrechnung belegt für April 4313 Betriebe, die für 38 781 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt haben. Im Juli kamen 53 Firmen mit 1076 Mitarbeitern hinzu. Die Zahl der tatsächlichen Kurzarbeiter liegt erfahrungsgemäß niedriger, weil Unternehmen Kurzarbeit zum Teil vorsorglich anzeigen. Verlässliche Zahlen, wie das Instrument tatsächlich in Anspruch genommen wurde, liegen in der Regel erst mit einem halben Jahr Verzögerung vor.

Stellenmeldungen kommen in Dresden derzeit vor allem von freiberuflich wissenschaftlichen und technischen Dienstleistern, Zeitarbeitsfirmen und aus dem Handel.

Von Barbara Stock