Dresden

Mit dem Start des Sommerfahrplans verbessert die Deutsche Bahn die Anbindung Dresdens. Ab diesem Wochenende rollt den Angaben des Unternehmens zufolge auch noch am späten Sonnabendabend ein ICE von Wiesbaden über Frankfurt, Erfurt und Leipzig direkt bis in die sächsische Landeshauptstadt.

Somit ist Dresden auch noch zwei Stunden später als bisher sonnabends aus Hessen und Thüringen ohne Umstieg zu erreichen. In die Gegenrichtung entsteht damit zugleich am frühen Sonntagmorgen eine schnelle Verbindung von Dresden nach Frankfurt am Main. Bisher fuhr der erste ICE erst zwei Stunden später in Richtung Westen.

XXL-Züge zwischen Nord und Süd

Der neue Sommerfahrplan der Deutschen Bahn bringt auf verschiedenen Verbindungen in Deutschland ein besseres Angebot mit sich. So schickt die Bahn von Hamburg nach Zürich sowie von Hamburg über Dortmund nach München künftig 374 Meter lange Züge ins Rennen. Die XXL-ICE bieten Platz für mehr als 900 Fahrgäste. Auch zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen stockt das Unternehmen die Zahl der IC- und ICE-Verbindungen auf.

Außerdem wird die Bahn auf einigen Strecken auch schneller. Laut einer Mitteilung fahren ab August die ersten Züge der ICE-4-Flotte mit einer Höchstgeschwindigkeit von 265 Kilometer pro Stunde – bislang ist das Tempo dieser Züge auf Tempo 250 gedrosselt.

Züge für Urlauber von Dresden nach Binz

Neben dem zusätzlichen Zug von und nach Hessen erhält Dresden zumindest in diesen Sommermonaten eine weitere Verbindung direkt an den Strand (DNN berichteten). Vom 3. Juli bis 5. September fährt zusätzlich ein durchgehender IC von Dresden zum Ostseebad Binz auf Rügen – immer sonnabends und sonntags ab Dresden und sonnabendmittags zurück ab Binz. Die dort eingesetzten Züge haben ein Bistro mit an Bord und verfügen zudem über 16 Fahrradstellplätze.

So fahren die zusätzlichen Züge Zusätzlicher ICE Wiesbaden-Dresden (ICE 1657): sonnabends ab Wiesbaden (Abfahrt 18.26 Uhr), über Mainz (18.43 Uhr), Frankfurt Flughafen (19.01 Uhr), Frankfurt Süd (19.14 Uhr), Fulda (20.14 Uhr), Bad Hersfeld (20.40 Uhr), Eisenach (21.09 Uhr), Gotha (21.23 Uhr), Erfurt (21.40 Uhr), Leipzig (22.31 Uhr), Riesa (23.03 Uhr) und Dresden-Neustadt (23.30), Ankunft Dresden Hauptbahnhof um 23.39 Uhr. Zusätzlicher ICE Dresden-Frankfurt (ICE 1654): sonntags ab Dresden Hauptbahnhof (Abfahrt 6.20 Uhr), über Dresden-Neustadt (6.28 Uhr), Riesa (6.56 Uhr), Leipzig Messe (7.40 Uhr), Erfurt (8.17 Uhr), Gotha (8.34 Uhr), Eisenach (8.48 Uhr), Bad Hersfeld (9.16 Uhr), Fulda (9.43 Uhr) und Frankfurt Hauptbahnhof (10.42 Uhr), Ankunft Frankfurt Flughafen um 10.55 Uhr. Zusätzlicher IC Dresden-Binz (IC 1955): vom 3. Juli bis 5. September sonnabends und sonntags ab Dresden Hauptbahnhof (Abfahrt 9.42 Uhr), über Dresden-Neustadt (9.51 Uhr), Berlin Hauptbahnhof (11.46 Uhr), Berlin-Gesundbrunnen (11.53 Uhr), Eberswalde (12.23 Uhr), Angermünde (12.42 Uhr), Prenzlau (13.05 Uhr), Pasewalk (13.21 Uhr), Anklam (13.47 Uhr), Züssow (13.59 Uhr), Greifswald (14.12 Uhr), Stralsund (14.49 Uhr) und Bergen (15.16), Ankunft Binz um 15.36 Uhr. Zusätzlicher IC Binz-Dresden (IC 1954): vom 3. Juli bis 4. September sonnabends ab Binz (Abfahrt 12.18 Uhr), über Bergen (12.42 Uhr), Stralsund (13.15 Uhr), Greifswald (13.37 Uhr), Züssow (13.56 Uhr), Anklam (14.10 Uhr), Pasewalk (14.38 Uhr), Prenzlau (14.55 Uhr), Angermünde (15.18 Uhr), Eberswalde (15.35 Uhr), Berlin Gesundbrunnen (16.08 Uhr), Berlin Hauptbahnhof (16.15 Uhr), Berlin-Südkreuz (16.22 Uhr) und Dresden-Neustadt (Ankunft 18.23 Uhr), Ankunft Dresden Hauptbahnhof um 18.43 Uhr.

Die IC halten unterwegs unter anderem in Dresden-Neustadt, Berlin, Züssow (mit passendem Anschluss an die Usedomer Bäderbahn), Greifswald, Stralsund und Bergen. Seit vergangenem Jahr gibt es auch eine Direktverbindung von Dresden nach Rostock und Warnemünde, die mehrfach täglich angeboten wird.

Von seko