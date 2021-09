Dresden

Übermäßig warm war der Sommer 2021 nicht, ist so das Gefühl. Es gab schöne Sommertage, ja. Aber oft war auch eine Jacke angebracht. Als sehr kühl blieb der August in Erinnerung. Vor allem aber hat es den ganzen Sommer über – wie auch schon im Frühling – viel geregnet. Der Schirm war oft Begleiter.

Wie warm oder wie kalt der Sommer war

Franziska Reinfried, Meteorologin im Umweltamt Dresden, kann es anhand der Wetterdaten konkret machen: „Obwohl es keinen Hitzerekord gab, liegt dieser Sommer in Dresden mit einer Durchschnittstemperatur von knapp 19 Grad Celsius im Juni, Juli und August immer noch im oberen Drittel der warmen Sommer.“ Wer hätte das gedacht. Gegenüber der Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990 verzeichnen die Meteorologen ein Plus von 1,63 Grad. Zieht man die Klimareferenzperiode von 1991 bis 2020 zu Rate, ist es trotzdem immer noch ein Plus von 0,4 Grad.

Es wurden 37 Sommertage (25 bis 29 Grad Celsius) gezählt. „Damit wurde der Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 um einen Tag übertroffen“, sagt Reinfried. Gegenüber der Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990 ist es ein Plus von sechs Tagen.

Unterm Strich gab es in den drei Monaten aber nur vier heiße Tage mit einer Temperatur von 30 Grad (und höher) – und zwar vom 17. bis 21. Juni. Der war mit einer Durchschnittstemperatur von 20,2 Grad Celsius überdurchschnittlich warm. In Zahlen: plus 3,8 Grad Celsius im Vergleich zur Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990 und immer noch plus drei Grad gegenüber dem Zeitraum von 1991 bis 2020.

Sehr kühl war es allerdings im August. Der sei mit einer Durchschnittstemperatur von 17 Grad Celsius 2,1 Grad kälter gewesen als der Mittelwert der Klimareferenzperiode von 1991 bis 2020. Es gab aber schon August-Monate, wo noch mehr Bibbern angesagt war – und zwar 1987. Da betrug die Durchschnittstemperatur 16 Grad Celsius.

Sommertemperatur Juni 2021: 20,2 Grad Celsius (+3,8 gegenüber 1961-1990 und +3 gegenüber 1991-2020) Juli 2021: 19,7 Grad Celsius (+1,8 gegenüber 1961-1990 und +0,3 gegenüber 1991-2020) August 2021: 17,0 Grad Celsius (-0,7 gegenüber 1961-1990 und -2,1 gegenüber 1991-2020) Quelle: LHD

Wie viel es im Sommer geregnet hat

„Wir hatten im Raum Dresden den zweitregenreichsten Sommer seit 1961. Insgesamt fielen in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August 360 Millimeter. Das sind 58 Prozent mehr als in den Sommern der vergangenen 30 Jahre. Nur im Jahr 1987 gab es mit 373 Millimetern noch mehr Regen.“

Am nassesten war es im Juli mit 129 Millimeter, dicht gefolgt vom Juni mit 129 Millimeter. Im August wurden 104 Millimeter registriert. Wobei es der Juni im Vergleich aller Juni-Monate der vergangenen 30 Jahre auf den vierten Platz in Sachen Regenreichtum schaffte, der Juli immerhin auf den achten Platz.

Einen wesentlichen Anteil an der Niederschlagsbilanz im Juni hat der Starkregen in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni. In Cossebaude seien in kürzester Zeit 68 Millimeter niedergegangen, so die Meteorologin. An der Wetterstation in Klotzsche wurden 56 Millimeter gemessen.

Niederschlag Juni 2021:128 mm (+56 gegenüber 1961-1990 und +65 gegenüber 1991-2020) Juli 2021: 129 mm (+60 gegenüber 1961-1990 und +44 gegenüber 1991-2020) August 2021: 104 mm (+28 gegenüber 1961-1990 und +24 gegenüber 1991-2020)Quelle: LHD

Wie es um das Niederschlagsdefizit steht

Während es im Juni und Juli immer wieder stärkeren und intensiveren Regen gab, von dem viel oberflächlich abfloss, hätte die geringere, dafür aber länger anhaltende Niederschlagsintensität im August eher dafür gesorgt, dass das Wasser tiefer in den Boden sickern konnte, sagt die Wissenschaftlerin Katja Maerker, die sich bei der Stadt mit dem Thema Starkregen befasst.

Aber ist – auch nach dem gefühlt feuchten Frühling – das seit November 2016 aufsummierte Niederschlagsdefizit abgebaut? Im Dezember 2020 betrug es noch minus 560 Millimeter. Die Antwort: Nein, ist es nicht. Auch wenn sich die Lage etwas entspannt hat. „Wir liegen zwar in Sachen Niederschlag in diesem Jahr bisher bei einem Plus von 133 Millimeter gegenüber dem Durchschnittswert. So konnte das aufsummierte Niederschlagsdefizit etwas abgebaut werden. Es liegt aber immer noch bei minus 430 Millimeter“, hat Franziska Reinfried ausgerechnet.

Die Grundwasserstände seien im Vergleich zu den Vorjahren etwas angestiegen und würden – je nach Lage im Stadtgebiet – zwischen 0,7 Meter über beziehungsweise unter den mittleren Verhältnissen schwanken. Wie es um die Bodenfeuchte auch in tieferen Schichten bestellt ist, darüber kann sich jeder selbst beim Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung ein Bild machen. Da gibt es ständig aktualisierte Karten für jedes Bundesland. In und um Dresden ist die Situation sehr unterschiedlich. Vor allem im Nordwesten Dresdens verzeichnet die Karte Stand 15. September punktuell noch „schwere“ oder „extreme“ Dürre. An vielen Orten aber ist die Karte weiß. Da ist die Lausitz viel schlechter dran.

Wie die Stadt mit Starkregengefahren umgeht

Weil der Klimawandel zu mehr Wetterextremen und damit auch zu Starkregen führt, beschäftigt sich die Stadt seit Mitte 2019 mit Starkregengefahren und dem Thema Vorsorge, um drohende Schäden so gering wie möglich halten zu können.

„Das Projekt läuft noch bis Mitte 2022. Es beschäftigt sich mit den Starkregengefahren in den drei Stadtteilen Klotzsche, Striesen und Löbtau“, sagt Katja Maerker, die das Projekt koordiniert. Insgesamt würden in ei­nem 3D-Modell zunächst für 750 Gebäude die Gefahren bei Starkregenereignissen verschiedener Intensität dargestellt. In die Berechnungen fließt neben der Regenmenge die Gelände- und die Oberflächenbeschaffenheit ein und das, was das Kanalnetz aufzunehmen in der Lage ist.

„Ziel ist, die Methoden, die wir zur Berechnung verwenden, auf das ganze Stadtgebiet auszurollen. So kann jeder nachsehen, welcher Schaden an seinem Haus bei Starkregen entstehen kann und welche Vorsorgemaßnahmen sinnvoll sind“, erklärt Katja Maerker. Mehr zum Thema und ein 3D-Modell gibt es auf der Internetseite der Stadt.

Von Catrin Steinbach