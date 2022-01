Soll Dresden Versammlungen vor Kliniken verbieten?

Dresden

Die Dissidenten-Fraktion im Dresdner Stadtrat fordert eine Versammlungsverbotszone um Dresdner Krankenhäuser. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) solle eine entsprechende Polizeiverordnung erlassen, so Fraktionsvorsitzender Johannes Lichdi. Hintergrund der Forderung: Die Gruppe „Freie Sachsen Elbflorenz“ ruft in den sozialen Netzwerken zu einem „Spaziergang“ in der Nähe des Universitätsklinikums am Donnerstag auf.

Gefahr der Behinderung von Rettungsfahrzeugen

Im Zuge der Aufläufe der „Freien Sachsen“ komme es regelmäßig zu Angriffen auf Polizeiketten, Journalisten, Gegendemonstranten und Unbeteiligte, so Lichdi. Es sei unerträglich, dass Ärzte und Pfleger damit rechnen müssten, auf ihrem Arbeitsweg angegriffen und bepöbelt zu werden. „Zudem besteht eine konkrete Gefahr einer Behinderung der An- und Abfahrtswege der Rettungsdienste“, so Lichdi.

Die von den „Freien Sachsen Elbflorenz“ beworbene Aktion diene offensichtlich dem Zweck, die Mitarbeiter des Gesundheitswesens unter Druck zu setzen. Hilbert stehe in der Pflicht, diese Gefahren zu unterbinden, so Lichdi.

Polizei bereitet sich auf Einsatz vor

Die Dresdner Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor und zieht auch Einsatzkräfte aus Thüringen sowie der Bundespolizei zusammen. „Zu den besonderen Einsatzmitteln am Donnerstag gehören unter anderem auch Wasserwerfer, die im Stadtzentrum sichtbar präsent sein werden“, kündigte die Polizeidirektion an.

