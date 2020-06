Soll Dresden Ferienwohnungen jetzt verbieten?

Dresden

Manchmal passen die Ergebnisse nur bedingt zu den Erwartungen: Nur 0,4 Prozent des Wohnungsbestandes in Dresden, das sind 1150 bis 1300 Wohnungen, werden als Ferienwohnungen genutzt und gelten damit potenziell als zweckentfremdet. Das Forschungsinstitut Empirica AG hat im Auftrag der Stadt private Unterkünfte analysiert, die auf den gängigen Internetplattformen angeboten werden. Vor allem Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen werden den Angaben zufolge als Ferienwohnungen genutzt.

Keine Belege für Wohnungsmarkt-Verzerrungen

Die als Ferienwohnungen genutzten Wohneinheiten konzentrieren sich auf zentrale und touristisch attraktive Stadtteile: 3,6 des Wohnungsbestandes der Altstadt wird an Touristen vermietet, 2,1 Prozent in der Äußeren und 1,6 Prozent in der Inneren Neustadt. Wichtiger Satz im Gutachten: „Belege für Wohnungsmarkt-Verzerrungen durch die angebotenen Ferienwohnungen gibt es nicht.“

Genau diese Verzerrungen hat die damalige rot-grün-rote Stadtratsmehrheit befürchtet und 2018 das Gutachten in Auftrag gegeben. Die betroffenen Wohnungen dürften dem angespannten Wohnungsmarkt in Dresden nicht länger entzogen werden, so die Forderung von Grünen, Linken und der SPD. Die Staatsregierung müsse die rechtlichen Grundlagen für ein Verbot schaffen.

Sozialbürgermeisterin schlägt Frühwarnsystem vor

Zweckentfremdungsverbot heißt der restriktive Eingriff genau, der Dresden die Möglichkeit zu restriktiven Schritten auf dem Wohnungsmarkt geben würde – wenn die Regierung eine entsprechende Anordnung erlässt. Gegenwärtig haben die Kommunen in Sachsen keine Handhabe, eine Zweckentfremdung von Wohnraum durch Ferienwohnungen zu verhindern.

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) lehnt ein generelles, stadtweites Verbot ab. Wenn ein Riegel vorgeschoben werden müsse, dann zuallererst in den Stadtteilen, in denen viele Ferienwohnungen vorhanden und die Mieten überdurchschnittlich hoch seien. Kaufmann schlägt ein Frühwarnsystem vor: Die Stadt werde ein wachsames Auge auf die Thematik werfen. Sollte immer mehr Wohnraum verloren gehen, werde die Stadt mit der Landesregierung über ein Zweckentfremdungsverbot sprechen.

SPD : Ein Verbot ist geboten

Das geht der SPD-Stadtratsfraktion nicht weit genug. Das Verbot sei jetzt schon geboten, meint Vincent Drews, wohnungspolitischer Sprecher der Sozialdemokraten. „Bezahlbarer Wohnraum in der Neustadt und der Altstadt ist jetzt schon Mangelware. Jede Wohnung, die dort dem Wohnungsmarkt durch zweckentfremdete Nutzung als Ferienwohnung entzogen wird, fehlt. Hier muss die Landesregierung dringend aktiv werden“, findet Drews.

Freie Wähler: Politisch motivierte Forderung

Torsten Nitzsche, baupolitischer Sprecher der Freien Wähler, warnt vor einem Verbot. „Hier soll für ein nicht existentes Problem ein riesiges Bürokratiemonster aufgebaut werden.“ Wer etwas von der Materie verstehe, könne deutlich erkennen, dass viele der betreffenden Wohnungen von ihren Mietern während Abwesenheiten weitervermietet würden. „Studenten, die drei Monate an einem anderen Ort studieren, machen das regelmäßig so. Wollen wir ihnen das jetzt verbieten?“, fragt Nitzsche.

Die Forderung nach einem Zweckentfremdungsverbot sei rein politisch motiviert und nehme die Realität nicht zur Kenntnis. Außerdem: „Wir müssten Personal einstellen, dass das Verbot überwacht. Das wird die Stadt zusätzliches Geld kosten“, so Nitzsche.

Mieterverein: Wohnungen werden dem Markt entzogen

Der Mieterverein Dresden und Umgebung teilt diese Auffassung nicht. Wenn bis zu 1300 Wohnungen nur von Feriengästen als Unterkunft genützt würden, dann würden diese Wohnungen dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt in Dresden fehlen. „Dieser Zustand ist unhaltbar“, sagte Peter Bartels, Vorstandsvorsitzender des Mietervereins. „Wir fordern die Landeshauptstadt auf, der Staatsregierung diese Zahlen vorzulegen und schnellstmöglich darauf zu drängen, dass die im Koalitionsvertrag versprochene Zweckentfremdungsverordnung beschlossen wird.“

Es gebe ausreichend Unterkünfte im Beherbergungsgewerbe der Landeshauptstadt. Ein sachlicher Grund, den Zustand zu tolerieren, dass die Wohnungen dem Wohnungsmarkt entzogen würden, gibt es für den Vorstandsvorsitzenden nicht.

Von Thomas Baumann-Hartwig