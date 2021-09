Solarwatt hat in Dresden große Pläne, und die Chancen stehen gut wie nie

Dresden

Mit seiner neuen Fertigungslinie für Glas-Glas-Solarmodule verdoppelt der Photovoltaik-Systemanbieter Solarwatt seine Produktionskapazität auf 500 Megawatt pro Jahr. Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus hat sie am Donnerstag gemeinsam mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und dem Solarwatt-Mehrheitseigner BMW-Großaktionär Stefan Quandt in Betrieb genommen. Es ist die „F8“, die achte Anlage in der Geschichte von Solarwatt.

Noch brauchen die 27 Roboter, die hier auf 3500 Quadratmetern pro Schicht mit 25 Menschen zusammenarbeiten sollen, Unterstützung. Sie müssen programmiert werden, damit sie die Solarmodule sicher von einem zum anderen Produktionsschritt übergeben können. Später arbeiten sie autark in Metallkäfigen, damit ihre menschlichen Kollegen nicht in den Schwenkbereich ihrer metallenen Arme geraten.

Neben Modulfertigung starten auch Speichermontage und Produktion der Batteriezellen

Zeitgleich startete in Dresden-Klotzsche auch die Montage der neuen Batteriespeicher für die Photovoltaikanlagen, die Solarwatt künftig als Komplettsysteme für Häuslebauer und Gewerbetreibende anbieten wird. Auf 2500 Quadratmetern bauen 30 Mitarbeiter in zwei Schichten die Speicher aus Autobatterien zusammen, die auch in Elektroautos von BMW zum Einsatz kommen. Im Juni hatte Solarwatt die wegweisende Zusammenarbeit bekanntgegeben. Roboter sind hier Fehlanzeige. Zwar schraubt eine Maschine vollautomatisch die Batteriesegmente zusammen, aber für eine Vollautomatisierung sei es noch zu früh, heißt es bei Solarwatt. Zu neu sei die Technologie, zu oft ändere sich noch etwas. Da seien Menschen flexibler als Roboter.

Weil für die Produktion der Batteriezellen Reinräume erforderlich sind und extrem hohe Sicherheitsanforderungen gelten, ist die 300 Quadratmeter große vollautomatische Produktionsanlage dafür nicht in Dresden, sondern beim Automobilzulieferer Webasto in Schierling bei Regensburg aufgebaut worden. Fünf Solarwatt-Mitarbeiter arbeiten dort pro Schicht und sorgen dafür, dass alle 122 Sekunden ein Zellmodul vom Band läuft. In den nächsten Jahren soll eine sechsstellige Zahl davon nach Dresden geliefert werden.

Solarwatt hatte im Juni auch angekündigt, bis zum Jahr 2025 insgesamt 100 Millionen Euro in die Produktionsanlagen zu investieren. 35 Millionen davon stecken bereits in den drei neuen Anlagen: 20 Millionen in der „F8“, die etwa eine Million Glas-Glas-Module pro Jahr schafft, sieben Millionen in der Speicherfertigung und acht Millionen in der Zellfertigung bei Webasto.

Bis 2025 sind 400 neue Arbeitsplätze geplant

600 Mitarbeiter beschäftigt Solarwatt zurzeit, davon 430 in Dresden. Bis 2025 sollen 400 Arbeitsplätze hinzukommen. Auch da wird der Großteil in Klotzsche entstehen – in der Produktion, der Logistik, im Vertrieb und in eigenen Installationsteams, mit denen Solarwatt dem Fachkräftemangel begegnen will. Der Umsatz des Unternehmens, das Vertriebstöchter in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Australien hat, soll sich bis 2025 von den für dieses Jahr angepeilten 140 Millionen Euro auf dann rund 450 Millionen mehr als verdreifachen.

Firmenchef Detlef Neuhaus will den Kunden künftig noch komplettere Systeme anbieten, die nicht nur Strom vom Dach für die Elektrogeräte liefern und speichern, sondern auch über eine Wärmepumpe heizen und die Ladestation für die Elektroautos beinhalten.

Wichtig: Unabhängigkeit von China und Beweis: Hightech-Produktion geht auch in Deutschland

Die Chancen, dass die mutige Wachstumsstrategie Erfolg hat, stehen gut wie nie. Die Politik ist nicht nur wegen der wegen der Klimaschutzziele unter Druck. Ministerpräsident Kretschmer bezeichnete die Investitionen in die Produktion von Photovoltaik und Speichern in Deutschland und Europa als existenziell. Sich in eine Abhängigkeit von China zu begeben, sei nicht nur falsch, sondern auch gefährlich.

Robert Franke, Leiter des Dresdner Amtes für Wirtschaftsförderung, sieht das Wachstum von Solarwatt als weiteren Beweis dafür, dass bei Schlüsseltechnologien die Produktion hier möglich ist und freut sich auf die neuen Arbeitsplätze.

EU erhöht Ziele bei Photovoltaik, junge Leute wollen Sonnenstrom

Walburga Hemetsberger von Solar Power Europe verwies auf Pläne der EU-Kommission, das Ziel, bis zum Jahr 2030 weitere 521 Gigawatt Photovoltaik in Europa zu installieren, auf 730 Gigawatt zu erhöhen. Die Branche habe europaweit das Potenzial für 400.000 neue Arbeitsplätze. Und einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des Versicherers Cosmos direkt zufolge hätten zudem 68 Prozent der 20- bis 50-Jährigen in Deutschland gern eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach – zusätzlich zu 15 Prozent, die eine solche bereits nutzen.

Kein Wunder, dass bei diesen Aussichten bei Solarwatt die „F9“ bereits in den Köpfen ist. Auch wenn es für ein Wann oder Wo noch zu früh ist.

