Solarwatt Dresden expandiert nach Kassel

Dresden

Solarwatt Dresden eröffnet im Frühjahr 2022 einen neuen Standort in Fuldabrück rund zehn Kilometer südlich von Kassel. Dort sollen bis 2024 rund 50 neue Mitarbeiter Photovoltaikanlagen für Endkunden montieren, teilte Geschäftsführer Detlef Neuhaus am Mittwoch mit. „Kassel hat ehrgeizige Ziele, um sich weiter zur Smart City zu entwickeln – und eine möglichst klimaneutrale Energieversorgung ist dafür natürlich eine Grundvoraussetzung. Wir wollen zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Menschen aus der Region die Chance haben, noch schneller an ihre eigene Photovoltaikanlage zu kommen“, begründet der Firmenchef die Standortwahl.

Solarwatt, dessen Hauptanteilseigner der BMW-Großaktionär Stefan Quandt ist, hat seit 2018 den Umsatz auf 160 Millionen Euro verdoppelt und peilt für dieses Jahr 265 Millionen Euro an. Zudem sollen laut Neuhaus weitere 100 Menschen eingestellt werden, womit die Mitarbeiterzahl auf etwa 700 stiege.

Solarwatt, 1993 gegründet und weltweit tätig, hat seinen Sitz in Dresden und ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Glas-Glas-Solarmodulen und einer der führenden Anbieter von Stromspeichern.

Von Barbara Stock