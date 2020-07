Dresden

Das Dresdner Projekt „FutureCityProjects: Software für nachhaltige, bürgergetragene Stadtentwicklung“ wurde jetzt vom Rat für Nachhaltige Entwicklung als „Projekt Nachhaltigkeit 2020“ in der Kategorie „Kreative Kooperationen“ ausgezeichnet. Als „Projekt Nachhaltigkeit“ werden Initiativen und Projekte geehrt, die sich für eine nachhaltige Entwicklung in der gesamten Breite der Gesellschaft einsetzen.

Software entwickelt, die Bürgerbeteiligung unterstützt

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) wurde erstmals im April 2001 von der Bundesregierung berufen. Dem Rat gehören 15 Personen des öffentlichen Lebens an. Die Aufgaben des Rates sind die Entwicklung von Beiträgen für die Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die Benennung von konkreten Handlungsfeldern und Projekten sowie das Thema Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen zu machen.

„FutureCityProjects“ ist eine Software, die aus dem Dresdner Zukunftsstadt-Prozess hervorging. Der ehemalige Projektleiter Norbert Rost hat sie produziert: „Als Wirtschaftsinformatiker fragte ich mich: Wie kann ich aus unseren Dresdner Erfahrungen Software entwickeln, die Bürgerbeteiligung unterstützt und den Zukunftsstadt-Prozess leichter in andere Städte übertragbar macht?“, erklärte Rost.

Digitale Unterstützungsplattform für breite Beteiligungsprozesse

Derzeit verhandelt der Leiter eines Büros für Regionalentwicklung in Dresden mit verschiedenen Städten und Städtenetzwerken über einen Einsatz seiner Software. „Ich ziele darauf ab, dass künftig auch in anderen Städten Bürger Projekte entwerfen, um ihre Stadt zur nachhaltigen Zukunftsstadt zu entwickeln.“ Mit der digitalen Unterstützungsplattform sollen künftig statt 300 auch 3000 oder 30 000 Menschen in einer Stadt in Beteiligungsprozesse integriert werden können, so Rost.

Die Software erlaube es Kommunen, einen Fördertopf für nachhaltige Bürgerprojekte einzurichten und die Bürger einzuladen, sich Projekte auszudenken und zu planen. Aus dem Projektplan wird Dank „FutureCityProjects“ automatisch ein Förderantrag. „Davon profitieren Kommunen und Bürger“, so der Entwickler.

Einsatz auf Stadtteilebene und in ganzen Regionen

Ein Einsatz der Software auf Stadtteilebene wie in der Dresdner Johannstadt werde derzeit ebenso diskutiert wie die Verwendung in ganzen Regionen. „Den Strukturwandel in der Lausitz könnte unsere Software gut unterstützen. Schließlich gibt es jede Menge Menschen, die Ideen haben, um die Region voranzubringen.“

Mit dem Netzwerk „Nachhaltigkeit NRW“ diskutiert der Dresdner Experte ein weiteres Forschungsprojekt: „Mit unserer Software kann man kollaborative Projektplanung erleichtern, um vorhandene Nachhaltigkeitsstrategien von Kommunen in NRW mit Maßnahmen und Projekten zu unterfüttern.“ Auch eine englischsprachige Variante der Software existiert bereits.

Bürger klug einbinden statt nur Sensoren verbauen

„Smart sind solche Cities, die nicht nur Sensoren verbauen, sondern klug ihre Bürger einbinden“, formuliert Wirtschaftsinformatiker Rost einen Seitenhieb auf den Megatrend „smart city“. Er und sein Mit-Entwickler Jakob Schumann würden nach interessierten Kommunen, weitblickenden Partnern und frischem Kapital suchen. „ Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeitstransformation werden das zentrale Thema der Zukunft. Da mischen wir mit unserer Software mit.“

Mehr Informationen zu FutureCityProjects: http://zukunftsstadt.de/leistungen/futurecityprojects

Von Thomas Baumann-Hartwig