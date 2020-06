Societaetstheater Dresden startet Spielbetrieb – Theater als Rundgang

Dresden

Es war just Tag 85, seitdem, freistaatlich verfügt, alles Theater von Bühnen mit Menschen im Publikum nicht stattfinden konnte. Und es war für Dresden Tag 1 – der Start neuer Spielideen nach der kulturellen Flucht vorm Virus in die asoziale Distanz. Obwohl Heiki Ikkola, der inmitten des gesellschaftlichen Komas am 1. Mai von Andreas Nattermann den Staffelstab der Intendanz im Societaetstheater übernahm, das Wort Premiere tunlichst vermeidet. Denn geboten wird im ganzen Haus „Le Parcours“, ein siebenaktiger Rundgang durchs „lebendige Theatermuseum“, sechs Mal pro Abend exklusiv für je zwei bis drei Personen aus maximal zwei „Hausständen“.

Wer das Glück hat, mit dem Direktor dieses Kleinods der freien Szene höchstselbst auf Rundreise zu gehen (andere tun dies mit Brit Magdon, Kathleen Gaube, Thomas Stecher, Hanno Wuckasch oder dem Klarinettisten Bertram Quosdorf), der erfährt anfangs den Grundgedanken, stammend von Anfang Mai, als Museen endlich wieder öffnen durften: „Wer weiß, ob es Theater je wieder so geben wird? Also machen wir aus dem Theater ein Museum und aus der Aufführung einen Rundgang“, schildert Ikkola, bevor es losgeht. Denn nun, vier Wochen und zwei Hygienedekrete später, wäre ja schon wieder anderes möglich – inzwischen werden selbst sonntags im Gesundheitsamt mangels positiver Tests neue Konzepte genehmigt.

Was (oder wer) ist faul im Staate?

Die ersten beiden Exponate, im alten Theaterduktus noch Akte genannt, finden im Foyer statt: Katja Erfurth, Dresdens frisch gekürte Kunstpreisträgerin 2020, präsentiert mit „Chorós“ ein Fragment als Sitzchoreographie mit geschlossenen Augen nach einer Idee und mit Musik des Komponisten Helmut Oehring, der mit taubstummen Eltern aufwuchs und daher Gebärden als Gesang begreift.

Der fünfte Akt: Am Schminktisch mit Sabine Köhler in einer technisch geschickten Installation samt gedanklicher Selbstreflektion. Quelle: Societaetsthester „Le Parcours“

Dann geht es hart weiter: Heiner Müllers „Hamletmaschine“ führt Textzitate sowie Musik und Video in die tiefschwarze Garderobe eines abwesenden Hamlet-Hauptdarstellers – eine sinnesüberbordende Installation von Tobias Herrz Hallbauer mit vielen geistigen Spurenelementen. Auch Ariel Doron, dank Virus in Dresden hängengebliebener Israeli, macht aus seinen Kummer über den ausfallenden Schaubudensommer eine Tugend und bietet im großen Saal „Schwanensee“ als lustiges Scheinwerferintermezzo, dem die Akteure fehlen – eine Idee, die nach weiteren Ausschweifungen geradezu juchzt.

Anne Klein serviert im Keller ihr „Dark Catering“ als dunkle Peep Show mit Dosenfutter statt Braten, Sabine Köhler führt am Schminktisch in einer technisch geschickten Spiegelfilminstallation mit Doppelton für Echtzeit und Gedanken in jene Selbstreflektionssphären vorm Auftritt, die uns Rezipienten gewöhnlich verborgen bleiben. Leibhaftige, also gespielte Höhepunkte sind Florian Mayer als „lebendige Geigen-Uhr“ – das Publikum kann im Jukeboxprinzip zwischen zehn Titeln (darunter Beethoven, City und Helene Fischers atemlosen Coronasong) wählen – und Oda Pretzschner als Lady Macbeth („Wenn wir die Macht besitzen, machen wir die Wahrheit“), die unter dem Titel „Scheiß‘ Shakespeare!“ minutenlang im Bad in ihrem Künstlerpensionszimmer herumtobt, um ihren Regisseur und den Hauptdarsteller (im normalen Theaterleben Arne Retzlaff und Tom Quaas) für ihr Machogehabe zu tadeln.

Wiedererweckung oder Totenmesse?

Auch die erste Ansprache von Heiki Ikkola als neuer Soci-Chef hatte es in sich. Denn einerseits sprudelte die Freude über das Spielen aus allen Poren – auch der freien Akteure, teilweise schwer gebeutelt durch den Ausfall der gesamten Frühjahrs- und Festivaltermine, die hier ihre Ideen eigenständig entwickelten. Andererseits mutet eine Premiere ohne Beifall und eine Feier ohne Gäste – sowieso dank Distanzierung und Vermummung arg schaumgebremst – sehr eigen an. Auch fürs Publikum. Sechs von 66 Vorstellungen lagen an diesem kühlen Spätfrühlingsspätabend der historischen Zeichensetzung mit Fastvollmond hinter den geschafften Akteuren, der Rest folgt an zehn Abenden bis Sommeranfang, ab dem es dann raus in den Barockgarten hinters Theater geht.

Das Leben kehrt zurück – und mit ihm vielleicht schon bald viele kulturelle Errungenschaften des freien Bürgertums, derer man genau hier, am ältesten Theaterstandort der Stadt, am besten gedenken kann. Vielleicht schon in kompletter Freiheit zum Spielzeitstart am 11. September unter dem passenden Credo „Theater für Alle“, bei dem dann endlich auch der scheidende Theaterchef Andreas Nattermann seine Würdigung zum Abschied erfährt. Doch dieser denkwürdige Abend wird dennoch in den Annalen bleiben – und taugt als Inszenierung durchaus auch als Totenmesse, sollte man aus politischen oder hygienischen Gründen der Meinung sein, das Virus sei stärker als die Kunst. Deren Freunde aller Art sollten sich beeilen, um ein Ticket für einen lebendig-musealen „Slot“ für eine reichlich einstündige, garantiert kurzweilige Wiedererweckung zu erwischen.

Nächste Vorstellungen: 10. bis 14. Juni sowie 17. bis 20. Juni (erster Einlass: 19 Uhr, Vorbuchung empfohlen)

www.societaetstheater.de

Von Andreas Herrmann