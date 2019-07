Dresden

Dresden gibt den Gebäudetausch zwischen der 10. Grundschule und der Erich-Kästner-Förderschule in der Altstadt noch nicht auf. „Auch das Schulverwaltungsamt geht davon aus, dass ein Tausch nur bei einer baulichen Erweiterung erörtert werden kann, was derzeit planerisch geprüft wird“, teilte die Stadt auf DNN-Anfrage mit.

Die Verwaltung reagiert damit auf Äußerungen aus dem Landesamt für Schule und Bildung (Lasub). Die Schulbehörde des Freistaats hatte einen Tausch ohne bauliche Veränderungen in der 10. Grundschule ausgeschlossen, weil der Platz für die Förderschüler nicht ausreichend sei. Mit einem Tausch gebe es jedoch mehr Platz für die Grundschule. Das könnte zur Entspannung bei den Schulkapazitäten im Innenstadtbereich beitragen.

Die SPD hatte mit einem Antrag im Stadtrat den Aufbau von Container-Räumen auf einem Nachbargrundstück der 10. Grundschule ins Gespräch gebracht. Dem werden jedoch in der Verwaltung kaum Chancen eingeräumt, weil auf dem Grundstück eine Kita geplant sei.

Anbau an der 10. Grundschule in Prüfung

Unabhängig vom Fraktionsantrag prüfe die Verwaltung jedoch die kurzfristige Erweiterungsoption der 10. Grundschule. In der Prüfung befänden sich Möglichkeiten für die Realisierung eines Anbaus an das Bestandsgebäude der 10. Grundschule. Die Vorzugsvariante stelle dabei eine Erweiterung am südöstlichen Giebel in Richtung verlängerte Mary-Wigman-Straße dar. Dies würde zu einer schnellen, temporären Verbesserung der angespannten Versorgungslage bei den Grundschulplätzen im gemeinsamen Schulbezirk Altstadt 1 führen. Für eine dauerhafte grundschulische Versorgung seien jedoch weitere Maßnahmen, wie die Errichtung einer vierzügigen Grundschule an der Cockerwiese zwingend notwendig.

In seiner letzten Sitzung hatte der alte Stadtrat Anfang Juli einstimmig der Gründung eine Gymnasiums Johannstadt zugestimmt, das ab dem Schuljahr 2020/21 an der Pfotenhauerstraße 42 angesiedelt werden soll, wo derzeit die 101. Oberschule ihr Domizil hat. Für diese Schule soll ebenfalls auf der Cockerwiese (Blüherstraße) ein Gebäude mit Kapazitäten für drei Klassen pro Jahrgangsstufe geschaffen werden.

Verwaltung zweifelt nicht am Standort Cockerwiese

In der Stadtpolitik gibt es jedoch Debatten darüber, ob diese Lösung städtebaulich glücklich ist. Daher stehen Bedenken im Raum, ob tatsächlich auf der Cockerwiese zwei Schulen entstehen sollten, die nach heutigen Schülerzahlprognosen spätestens ab August 2025 benötigt werden. Im Schulverwaltungsamt wird daran jedoch keinerlei Zweifel zugelassen.

Der Diskussion um alternative Grundstücke in Johannstadt – dabei geht es immer wieder um Flächen des früheren Plattenwerks – für die Errichtung einer Oberschule erteilte die Stadt eine Absage. „Die Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum der Stadt. Eine Verkaufsbereitschaft ist nicht vorhanden“, hieß es.

Von Ingolf Pleil