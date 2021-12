So will die SPD in Dresden in den OB-Wahlkampf ziehen

Dresden

Die erste Partei legt die Karten auf den Tisch für die Wahl des Oberbürgermeisters im nächsten Jahr. Der Unterbezirk Dresden der SPD hat am Mittwoch seinen Vorsitzenden Albrecht Pallas als Bewerber nominiert. Das teilten die Sozialdemokraten am Abend mit. Die SPD will den Schwung der Bundestagswahl für den Wahlgang im nächsten Jahr nutzen. Die Partei ist im September bei den Zweitstimmen zur stärksten politischen Kraft in Dresden gewählt worden.

Seit 2014 Mitglied des Landtags

Der 42-jährige Pallas ist von Beruf Polizist und wurde 2009 in den Stadtrat gewählt. Seit 2014 ist Pallas Mitglied des Landtags und Innenpolitiker seiner Fraktion. Anfang 2020 wurde er zum Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Dresden gewählt, nachdem sein Vorgänger Richard Kaniewski seinen Rücktritt erklärt hatte.

Der Stadtrat wird am Donnerstagabend auf seiner Sitzung den Wahltermin für die Oberbürgermeisterwahl festlegen. Die Stadtverwaltung schlägt den 12. Juni vor. Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich werden, dann soll dieser nach dem Willen der Verwaltung am 3. Juli stattfinden.

Amtsinhaber erklärt sich Anfang 2022

Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP) hat sich noch nicht zu seinen Ambitionen erklärt. Hilbert kündigte bisher regelmäßig an, dies erst am Anfang des nächsten Jahres tun zu wollen. Hilberts Umfeld geht davon aus, dass sich der 50-Jährige zur Wiederwahl stellt. Die politische Agenda des OB reiche weit über das Jahr 2022 hinaus.

Die anderen haben noch nicht nominiert

Die anderen Parteien haben noch keine Kandidaten nominiert. Aber der Wahlkampf beginnt allmählich. So kritisierte Pallas den Oberbürgermeister scharf für sein Handeln in der Coronapandemie. Aber auch Linke-Stadtratsfraktionsvorsitzender André Schollbach übte nicht weniger scharfe Kritik an Hilbert – Schollbach gilt als heißer Anwärter auf eine OB-Kandidatur bei den Linken.

Die CDU hat noch nicht entschieden, ob sie einen Kandidaten aufstellt, während die Grünen und die AfD Bewerber ins Rennen schicken wollen. Bei den Grünen läuft es auf den Landtagsabgeordneten Thomas Löser hinaus, während bei der AfD der Europaabgeordnete Maximilian Krah Interesse bekundet haben soll. Außerdem haben auch unabhängige Bewerber die Möglichkeit, ihren Hut in den Ring zu werfen, wenn sie die erforderliche Anzahl an Unterstützerunterschriften vorlegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig