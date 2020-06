Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden will die finanziellen Folgen der Coronakrise ohne Neuverschuldung bewältigen. Doch die 140 Millionen Euro, die für den Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz vorgesehen waren, sollen den städtischen Haushalt stabilisieren. „Wir werden das Projekt an die städtische Gesellschaft Stesad übertragen und mit Krediten finanzieren“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) den Plan.

140 Millionen Euro liegen auf dem Festgeldkonto

Die Stadt hatte das Geld für den Neubau auf dem Festgeldkonto liegen. Mit dem Betrag sollen jetzt Steuermindereinnahmen kompensiert werden, die 2020 bei rund 90 Millionen Euro liegen. Das Verwaltungszentrum wird von der Stesad errichtet und von der Stadtverwaltung angemietet, so Hilbert. Über einen Zeitraum von 20 Jahren sollen die Kredite zurückgeführt werden. „Wir wollen die Handlungsfähigkeit der Stadt erhalten, aber keinen Einstieg in eine Schuldenspirale“, erklärte Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) den Plan.

Mit dieser Idee umgeht die Rathausspitze das Verbot einer Neuverschuldung. Dennoch ist laut Hilbert eine strikte Sparpolitik angezeigt, da die städtischen Finanzen mehrere Jahre benötigen werden, um sich von den Folgen der Finanzkrise zu erholen. Deshalb verabschiedet sich die Stadt von einem Lieblingsprojekt: Die Sanierung der Robotron-Kantine wird gestrichen. Das spart inklusive Grundstückserwerb rund 15 Millionen Euro.

Entweder der Projektentwickler saniert oder die Kantine wird abgerissen

Entweder saniert der Besitzer des Grundstücks, eine Düsseldorfer Projektgesellschaft, die Robotron-Kantine. Oder das Gebäude wird abgerissen, so Hilbert. An der Sanierung des Fernsehturms, zu der die Stadt 6,4 Millionen Euro beitragen soll, will Hilbert keine Abstriche machen. Voraussetzung: Es findet sich ein Betreiber, der ohne dauerhafte städtische Zuschüsse auskommt. „Gelingt das nicht, funktioniert die gesamte Konstruktion nicht“, stellte der OB klar.

Alle Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung müssten ihren Beitrag leisten, erklärte der OB. Die Stadtverwaltung plane mit einem konstanten Personalbestand, eine Aufstockung sei nicht vorgesehen. Wenn Bereiche einen höheren Personalaufwand hätten, müsste dieser an anderer Stelle eingespart werden. Tariferhöhungen seien nicht eingeplant: Weder für die rund 7000 Mitarbeiter der Kernverwaltung noch für die Angestellten der freien Träger, die im Auftrag der Stadt tätig sind. Sollten die Tarifparteien Erhöhungen vereinbaren, könnten Stellen gestrichen werden.

Städtische Kultureinrichtungen erhalten geringere Zuschüsse

Hilbert kündigte geringere Zuschüsse für die städtischen Kultureinrichtungen und Kürzungen der Sachmittel für die gesamte Verwaltung in Höhe von 12 Prozent an. Das betrifft beispielsweise Kosten für Gutachten und Dienstreisen, aber auch für Computertechnik.

Um die Einnahmen der Stadt zu erhöhen, müssten die Elternbeiträge für die Kindertagesstätten und die Parkgebühren deutlich steigen. Wer politisch andere Prioritäten setzen wolle, müsse erklären, woher er das Geld nehmen wolle, so der OB. Die Stadtverwaltung will am 24. September den Haushalt im Stadtrat einbringen..

Von Thomas Baumann-Hartwig