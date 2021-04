Covid 19 - So will das Penck Hotel in Dresden die Belegschaft impfen

Erst die Impfzentren, dann die Hausärzte und bald auch die Betriebsärzte – mit zunehmenden Impfstofflieferungen soll die Impfkampagne an Fahrt gewinnen. Das Penck Hotel in Dresden will seiner Belegschaft bis Ende Mai ein Impfangebot unterbreiten.