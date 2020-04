So will Dresden untersuchen, wie Corona den Verkehr verändert hat

Dresden

Die Coronapandemie hat viel verändert, auch den Verkehr auf Dresdner Straßen. Wie, darüber herrscht Uneinigkeit. So fordert Susanne Krause, Grünen-Sprecherin für Mobilität, vehement Verkehrsversuche mit mehr Radstreifen für die Dauer der Pandemie. Es seien viel mehr Radfahrer unterwegs und weniger Autos als noch vor Ausbruch der Pandemie, sagt sie zur Begründung. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) stemmt sich mit eigenen Beobachtungen gegen aufploppende Radwege. Er könne kein verändertes Nutzungsverhalten erkennen, sagte er den DNN. Was stimmt nun?

Das herauszufinden hat sich Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) zur Aufgabe gemacht. „Sowohl die Zahl der Nutzer als auch deren Verteilung auf die Verkehrsmittel ändern sich dramatisch“, sagt er zur Begründung. Diese Trends müssten „intensiv beobachtet und bewertet werden“. In seinem Ressort laufen deshalb zwei Untersuchungen an, die den Verkehr unter Pandemiebedingungen genaustens unter die Lupe nehmen: Eine Zählstellenanalyse und eine Befragung. Ergebnisse, das ist der schlechte Teil der Nachricht, werden in vier bis sechs Wochen erwartet.

Die Umfrage

Sie trägt den Arbeitstitel „Mini-SrV“ und ist ein Projekt der gleichen Partner, die die alle fünf Jahre stattfindende Verkehrsverhaltensbefragung „System repräsentativer Verkehrsbefragung“ verantworten: der Stadt und der Technischen Universität Dresden. Wie die große SrV soll sie neben einer Reihe von Erkenntnissen vor allem ein plastisches Ergebnis liefern: den sogenannten Modal Split. Er sagt aus, welchen Anteil an allen Wegen jede Verkehrsart hat. Das ermöglicht dann Rückschlüsse auf die Bedeutung zum Beispiel des Auto- oder Radverkehrs für den Alltag der Dresdner.

Die TU erarbeitet dafür einen für die Coronapandemie verschlankten Fragenkatalog, den die Teilnehmer über die App „TraveVu“ beantworten können. Anders als bei der großen SrV werden sie jedoch nicht repräsentativ ausgewählt, sondern sollen über Öffentlichkeitsarbeit angesprochen und zur freiwilligen Teilnahme bewegt werden. Die Ergebnisse werden deshalb auch nicht repräsentativ sein. Die Umfrage soll starten, sobald die Technik bereit ist. TU und Stadt hoffen, dass es noch in dieser Woche so weit ist.

Die Analyse

Die Zählstellenuntersuchung ist mehrstufig angelegt, um ein möglichst realistisches Bild von der Verkehrsentwicklung zu bekommen. Dafür haben die Fachleute zunächst mehrere Untersuchungszeiträume definiert (siehe Kasten). In diesen Zeiträumen werden zunächst die Daten der automatischen Zählstellen für Kraftfahrzeug- (43) und für Radverkehr (8) sowie die Fahrgastzahlen des Nahverkehrs in den Blick genommen, wie Raoul Schmidt-Lamontain erläutert.

Diese Zeiträume werden analysiert Vergleiche 2018/2019 (2 Wochen): Woche 5.-11.3.2018, Woche 4.-10.3.2019 Corona-Phase 2020 (bisher 11 Wochen) Vor-Pandemiephase 2020: Woche 2. bis 8.3. „Hamsterphase“: Montag, 9.3. bis Dienstag, 17.3. Schulschließungsphase: Mittwoch, 18.3. bis Montag, 30.3. Erster Lockdown: Dienstag, 31.3.bis Donnerstag, 9.4. Erster Lockdown und Osterfeiertage: Freitag, 10.4.bis Montag, 13.4. Erster Lockdown und Osterferien: Dienstag, 14.4. bis Sonntag, 19.4. Verlängerter Lockdown: Montag, 20.4. bis Sonntag, 3.5. Langsamer Exit: Montag, 4.5. bis Sonntag, 17.5. Gegebenenfalls weitere Zeitreihen

Dass der Nahverkehr der große Verlierer der Coronapandemie ist, scheint dabei schon klar. Zumindest haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bereits mitgeteilt, dass die Fahrgastzahlen von 600 000 an normalen Werktagen auf ein Viertel eingebrochen sind. Inzwischen fahren wieder um die 170 000 Fahrgäste täglich mit. Offen ist, was die Beendigung des digitalen Fernunterrichts und die Öffnung der Schulen für weitere Klassenstufen für den Nahverkehr bedeutet – auch das wird untersucht.

Um die Bedeutung von Auto- und Radverkehr in Coronazeiten ist ein Streit entbrannt. Und in den sollen die Daten belegbare Argumente einführen. Es solle versucht werden, „verkehrliche Effekte der massiven Eingriffe in die Bewegungsfreiheit durch die Ausgangsbeschränkungen sowie der stark veränderten verkehrlichen Präferenzen aufgrund des Infektionsrisikos“ abzubilden, sagt der Verkehrsbürgermeister. Soll heißen: Wo ist der Verkehr besonders stark zurückgegangen und welches Verkehrsmittel ist in Zeiten, in denen die Menschen besonders auf Ansteckungen mit unsichtbaren Viren achten, beliebt.

Weil es für den Radverkehr nur acht Zahlstellen gibt, werde die Untersuchung allenfalls Aussagen für die Gesamtstadt hervorbringen, bremst Raoul Schmidt-Lamintain allzu große Erwartungen. Für den Autoverkehr sei es dagegen Ziel, Ergebnisse für die Innenstadt und die Pendlerrouten zu liefern. Auch wollen die Fachleute bei den Kraftfahrzeugen auf den sogenannten Tagesgang achten. Die Erwartung ist, dass die starke Welle zur Hauptverkehrszeit sich abgeschwächt, vielleicht auch verschoben hat, weil viele ihr Büro in die eigenen vier Wände verlegt haben.

Der blinde Fleck

Damit ist noch nichts über den Fußverkehr gesagt. Gerade der kann aber im Zusammenspiel mit dem sonnigen und trockenen Wetter in den zurückliegenden Wochen eine wichtige Rolle gespielt haben, was in den Überlegungen der Fahrrad- und der Autolobby aber nicht berücksichtigt wird. Um wenigstens einige Aussagen dazu treffen zu können, wollen sich die Fachleute auch die Elbbrücken genauer ansehen. Dort lässt das Straßen- und Tiefbauamt in regelmäßigen Abständen das Aufkommen zählen. Hinzu kommen Daten der DVB. Das alles wird zu Querschnitts- und Mittelwerten umgerechnet, um halbwegs einen belastbaren Überblick zu bekommen.

Die Zeitfrage

Stellt sich die Frage, ob diese Untersuchung nicht zu spät kommt. Sogenannte Pop-up-Radwege gibt es zum Beispiel in Berlin schon seit Wochen. Und wer kann schon sagen, ob sie im Juni noch gebraucht werden. Eher ist mit den Untersuchungsergebnissen jedoch nicht zu rechnen. Raoul Schmidt-Lamontain geht es jedoch nicht um Schnellschüsse, zumal er am Veto des OBs zu einem Verkehrsversuch nicht vorbeikommt.

Es gehe ihm um einen „Überblick über die kurz- und langfristigen verkehrlichen Wirkungen und modale Verschiebungen“, sagt der Verkehrsbürgermeister. Und damit um die spannende Frage: Was bleibt nach den ersten Wochen der Coronapandemie an geändertem Verkehrsverhalten bestehen – bis zum Ende der härtesten Beschränkungen, bis zu einer wirksamen Impfung gegen den neuartigen Virus und vielleicht auch darüber hinaus.

