So will Dresden klimaneutral werden

Dresden

Dresden hinkt mit seinem anvisierten Klimaziel deutlich hinterher. In dem 2013 beschlossenen Energie- und Klimaschutzkonzept plante die Stadt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 alle fünf Jahre um zehn Prozent zu senken. Das hat bis heute nicht funktioniert. „Seit Jahren stellen wir fest, dass wir mit der Umsetzung unserer Ziele hinterherhängen und damit in Dresden weiterhin viel zu viel Treibhausgase ausstoßen“, sagt Ina Helzig, Leiterin des Dresdner Klimaschutzstabes.

Reduzierung von Treibhausgasen bleibt Thema

Am 30. Januar 2020 entschied der Stadtrat deshalb, dass das Konzept überarbeitet werden soll. Mit einem neuen Ziel: Dresden soll „deutlich vor 2050“ klimaneutral werden. Auch die Reduzierung der Treibhausgase sei weiterhin ein Ziel der Stadt, wie Ina Helzig im Rahmen einer Pressekonferenz am Montagmittag erläuterte. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) ist davon überzeugt, dass die Stadt bereit für neue Klimaziele ist: „Dresdner Unternehmen, Initiativen sowie Fachleute aus der Wissenschaft setzen sich für mehr Klimaschutz in Dresden ein. Diese Impulse wollen wir aufgreifen.“

Zunächst einmal sollen die Maßnahmen überarbeitet werden. Und das wollen die Verantwortlichen nicht allein im stillen Kämmerlein aushecken: Dresdner Bürgerinnen und Bürger sowie Fachleute aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung sollen sich bis Sommer 2022 mit ihren Ideen und Projekten einbringen, erklärt Ina Helzig. Einen groben Rahmen gibt die Stadt in Form von Themenschwerpunkten vor. „Wir möchten mit allen Beteiligten in den Dialog treten, denn jeder kann und muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, ergänzt Ina Helzig.

„Die Stadt als Kraftwerk“

Dresden soll eine energie- und ressourceneffiziente Stadt werden. Dafür solle Augenmerk auf eine energetische Stadtentwicklung gelegt werden, sowohl bei vorhandenen Gebäuden, als auch beim Neubau. Das Gleiche gilt für die Strom- und Wärmenutzung: „Die Stadt als Kraftwerk“ nennen die Verantwortlichen diesen Schwerpunkt, der erneuerbare Energien in den Fokus rücken soll. Außerdem wollen die Verantwortlichen klimaschonendes Verhalten im Alltag fördern, den Ausstoß an Kohlenstoffdioxid senken, Dresden durch nachhaltige Planungen und Veränderungen in eine dynamische Stadt verwandeln und den Verkehr klimaschonend entwickeln.

Das Konzept erarbeiten wird nicht die Stadt, sondern eine Gemeinschaft aus Auftragnehmern. Diese wird vom Ingenieurbüro Gertec GmbH gesteuert. Außerdem sind Jung Stadtkonzepte als Stadtplaner und Ingenieure dabei und werden von B-TU Cottbus auf dem Gebiet Stadttechnik und von der AGFW Projektgesellschaft mbH mit dem Spezialgebiet Fernwärme unterstützt. Gertec und Jung konnten die Stadt vor allem durch ihre Expertise überzeugen, sie erstellten unter anderem das Klimaschutzkonzept 2025 für Düsseldorf. Bis zum Sommer 2022 soll das Konzept für Dresden fertig sein.

Wissenschaft und andere Akteure begleiten Entwicklung

Außerdem soll die Überarbeitung des Klimaschutzkonzepts von einem Wissenschaftlichen Beirat und einem „Runden Tisch“ begleitet werden. Der Beirat trifft sich heute zur ersten (coronabedingt virtuellen) Sitzung. Künftig wird er einmal im Quartal seine wissenschaftliche Sicht sowie Ideen für die Bereiche Energie, Verkehr, Klimaschutz sowie für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften einbringen. Am „Runden Tisch“ sollen unterschiedliche Akteure der Stadt Platz nehmen, Maßnahmen abstimmen und mögliches Konfliktpotenzial frühzeitig erkennen. Die Vertreter stammen aus dem Stadtrat, der Stadtverwaltung, der Wirtschaft, der städtischen Beteiligungsgesellschaften, wie die SachsenEnergie und von Verbänden, bzw. Initiativen, wie der BUND und Fridays-For-Future-Gruppen. Auch sie werden sich einmal im Quartal treffen, das erste Mal am 6. Mai.

Ebenso sollen sich die Dresdner und Dresdnerinnen am neuen Klimaschutzkonzept beteiligen können. Dazu startet diesen Sommer ein öffentliches Klimaschutzforum. Neben Interviews und Themenwerkstätten werde online die Möglichkeit geschaffen, sich auszutauschen. „Bringen Sie sich ein! Der Beitrag jedes Dresdners zählt“, fordert Ina Helzig auf. „Folgendes können Sie schon jetzt tun: öfter mal das Auto stehen lassen und zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein, regionale Produkte bevorzugen, weniger Fleisch essen, insgesamt das Konsumverhalten überdenken und die Heizung etwas herunterdrehen – jeder kann sein Verhalten für ein Mehr an Klimaschutz verändern.“

www.dresden.de/klimaschutzkonzept

Lisa-Maria Leuteritz