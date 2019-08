Leitbild in Arbeit - So will Dresden einen Wildwuchs an Hochhäusern verhindern

Die Stadt kann sich vor Anfragen von Investoren, die Hochhäuser bauen wollen, kaum retten. Aber wie sollen Bauanträge für Hochhäuser geordnet bewertet werden? Zwei Schweizer arbeiten an einer Antwort. Die Dresdner dürfen mitreden.