So will Dresden die Probleme in den Kindertagesstätten lösen

Kämpferische Stimmung am Freitagmorgen auf dem Neumarkt: Die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas sind sauer auf den Arbeitgeber Rathaus, der ihnen die Arbeitszeiten kürzt. Wie geht es weiter mit dem Problem der Arbeitsverträge mit flexiblen Arbeitszeiten? Bildungsbürgermeister Jan Donhauser ( CDU) im Interview.

Frage: Wieso setzen Sie den Rasenmäher an und kürzen dem Fachpersonal die Stunden?

Jan Donhauser: In der vergangenen Woche hatten wir ein Defizit von 100 Vollzeitstellen. Das kann der Eigenbetrieb Kindertagesstätten so nicht laufen lassen. Hier müssen wir reagieren und die Arbeitszeit von Beschäftigten verringern. Der Eigenbetrieb ist an den Wirtschaftsplan gebunden. Wenn uns der Stadtrat drei Millionen Euro mehr gibt, sieht die Situation anders aus.

Wie viele Beschäftigte müssen weniger arbeiten als bisher?

Genau wissen wir das erst am Dienstag. Aber es wird auf keinen Fall alle Beschäftigten betreffen. Wir schauen uns noch einmal alle Betreuungsverträge an und können den Bedarf noch etwas nach oben korrigieren, so dass es weniger Betroffene geben wird.

„Grundsätzlich war das Vorgehen des Eigenbetriebs richtig“

Ist es die feine englische Art, die Mitarbeiter per E-Mail von den geplanten Kürzungen zu informieren?

Wir müssen unterscheiden: Grundsätzlich war das Vorgehen des Eigenbetriebs richtig, auf die Situation zu reagieren. Aber: Die Kommunikation ist nicht gut gelungen. Da müssen wir uns an die Nase fassen und überlegen, wie wir das besser machen können. Das ist augenscheinlich daneben gegangen.

Verhandeln Sie mit den Gewerkschaften?

Nein. Wir führen Gespräche. Verhandlungen sind Sache der Tarifparteien.

Worüber reden Sie mit den Gewerkschaften?

Ich bin bereit, dass wir bis Ende des Jahres schauen werden, was möglich ist. Wir werden versuchen, die arbeitsvertragliche Situation unseres Fachpersonals im Rahmen des Wirtschaftsplans zu verbessern. Das liegt auch in unserem Interesse, denn nur wenn wir zeitgemäße Arbeitsverträge anbieten, werden wir ausreichend Personal einstellen können.

