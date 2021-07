So will Dresden die Impfquote erhöhen

Dresden

Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Inzidenz und Warnungen vor einer vierten Corona-Welle appelliert Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) an die Dresdener: „Lassen Sie sich impfen! Wir sollten die Sommermonate dafür nutzen, denn jetzt ist genug Impfstoff für alle da.“ Viele Menschen würden bald eine Reise antreten, der Herbst rücke näher und die Delta-Variante breite sich weiter aus. „Wir sollten jetzt aktiv werden und auch an die Kinder denken, die nicht durch eine Impfung geschützt werden können“, so Kaufmann.

Stadt plant dezentrale Aktionen

Seit kurzem sei es möglich, sich im Dresdner Testzentrum im Messegelände täglich ab 14 Uhr ohne Termin impfen zu lassen. Die Stadtverwaltung verlässt sich aber nicht nur auf das Impfzentrum sowie die Hausarztpraxen, sondern plant dezentrale Aktionen mit dem Impfbus und mobilen Impfteams. Dabei kommt der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz, für den nur eine Impfung erforderlich ist. Auch der Impfstoff von Biontech steht zur Verfügung, der zweimal gespritzt werden muss. Der zweite Impftermin wird im Messegelände angeboten.

Hierhin kommen die mobilen Impfteams

Die nächsten Termine:

Freitag, 30. Juli von 9 bis 18 Uhr – OBI Baumarkt Dresden Weißig, An der Prießnitzaue 3, 01328 Dresden;

Sonnabend, 31. Juli von 9 bis 18 Uhr – OBI Baumarkt Dresden-Seidnitz, Bodenbacher Straße 81a, 01277 Dresden;

Montag, 2. August bis Freitag, 6. August von 8 bis 16 Uhr – Sozialamt Striesen, Junghansstraße 2, 01277 Dresden;

Sonntag, 8. August von 10 bis 16 Uhr – Alaunpark, Bischofsweg, 01097 Dresden

Mittwoch, 11. August bis Samstag, 14. August von 10 bis 17 Uhr – Centrum Galerie, Trompeterstraße 5, 01069 Dresden;

Donnerstag, 19. August von 10 bis 17 Uhr – Prohliszentrum, Prohliser Allee 10, 01239 Dresden;

Freitag, 20. August von 10 bis 17 Uhr – Sachsen Forum, Merianplatz 3, 01169 Dresden;

Montag, 30. August bis Freitag, 3. September von 8 bis 16 Uhr – Sozialamt Striesen, Junghansstraße 2, 01277 Dresden.

186 Impfungen bei der ersten Aktion

Die Stadt hatte bereits am vergangenen Sonnabend mobile Impfteams vor dem Heimspiel von Dynamo Dresden und zur Museumssommernacht eingesetzt. Dabei hatten sich 186 Menschen impfen lassen. „Es ist uns wichtig, jedem Einzelnen ein Angebot zum Impfen zu machen. Wenn das bedeutet, dass wir direkt zu den Menschen kommen, dann machen wir das gern“, kommentierte Kaufmann den Verlauf der mobilen Aktion.

Stadtrat lehnt Linke-Antrag ab: Zeitverschwendung

Der Stadtrat hat unterdessen einen Antrag der Linken für mehr Impfgerechtigkeit abgelehnt. „Wir diskutieren hier über eine Stunde über Dinge, die wir sowieso schon machen“, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) seine Ablehnung. „Diese Stunde ist verschenkte Zeit und bringt Dresden nicht voran.“ Die Linken hatten unter anderem auch den Einsatz von mobilen Impfteams an sozialen Brennpunkten gefordert.

Welche Langzeitfolgen hat eine Infektion?

Das Robert Koch-Institut hat eine aktuelle Prognose veröffentlicht, nach der über 85 Prozent der Zwölf- bis 59-jährigen Bevölkerung und 90 Prozent der Senioren durch eine Impfung geschützt sein müssen, um das Virus im Herbst in Schach zu halten, so die Bürgermeisterin. „Wir alle sollten für uns abwägen, was wir wollen: Erneut strengere Maßnahmen und Schließungen oder eine Vermeidung dessen.“ Wer mit den Langzeitfolgen gegen eine Impfung argumentiere, solle sich auch bewusst machen, dass nicht bekannt sei, was Corona mit den Betroffenen langfristig anrichte. „Wir sollten uns durch die niedrigen Fallzahlen nicht in Sicherheit wiegen. In Dresden ist die Delta-Variante mittlerweile die vorherrschende Variante“, mahnte Kaufmann.

Ausreichend Testmöglichkeiten in Dresden

Um sicher durch den Sommer zu kommen, sei es weiterhin wichtig, die Corona-Regeln zu befolgen: Hygiene, Abstand halten, Maske tragen, Zimmer gut lüften und regelmäßige Covid-Tests. „In Dresden gibt es ausreichend Testmöglichkeiten. Jeder kann sich regelmäßig testen lassen“, so die Gesundheitsbürgermeisterin.

Impflücken bei älteren Menschen

Auch wenn viele ältere Menschen ihre Corona-Impfung bereits erhalten hätten: Es gebe noch reichlich Impflücken bei Menschen, die zu Hause gepflegt würden. „Kommt niemand zum Impfen in die Wohnung, bleiben sie ungeimpft. Durch Vorerkrankungen und Handicaps ist das Risiko nach wie vor hoch, an Corona schwer zu erkranken“, mahnt Kaufmann. Das Argument, dass die Patienten nicht mehr nach draußen können und somit das Ansteckungsrisiko gering sei, sei falsch. Das Virus könne auch unbeabsichtigt eingeschleppt werden: Durch Angehörige, ambulante Pflegedienste, Einkaufshelfer oder ähnliche Helfer – selbst wenn alle geimpft wären.

Angehörige sollten sich impfen lassen

Der Leiter des Gesundheitsamtes Frank Bauer rät deshalb: „Angehörige und nahestehende Personen sollten auf die behandelnden Ärzte zugehen, wenn Pflegebedürftige noch nicht geimpft sind. Auch die Wohlfahrtsverbände wie das DRK kann man ins Boot holen. Mobile Impfteams können hier helfen.“ Die Sächsische Landesärztekammer biete einen Kontakt zu allen Fragen rund um das Impfen über die Telefonnummer 0351-8267311 oder die E-Mail-Adresse corona@slaek.de an.

Keine aktuelle Übersicht für Dresden

Eine aktuelle Übersicht, wie viele Dresdner geimpft sind, gibt es nicht. Zwar gibt es seit Wochen Bestrebungen, die Daten nach Postleitzahlen zu sortieren und eine Bilanz zu erfassen. Aber die Daten liegen nach DNN-Informationen immer noch nicht vor. Problem für eine zentrale Erfassung sind die vielen Möglichkeiten einer Impfung in einem Impfzentrum in Sachsen, bei den Hausärzten oder bei betrieblichen Impfaktionen. Das Sächsische Sozialministerium operiert mit Angaben vom 5. Juli, wonach 110 502 Personen in Dresden den vollen Impfschutz hatten und 138 506 Erstimpfungen verabreicht worden waren. Im Dresdner Impfzentrum in der Messe können bis zu 1700 Impfungen pro Tag erfolgen.

Hotline am Wochenende mit Roboter besetzt

Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Corona-Hotline (Telefon: 0351/488 5322) seit Kurzem am Wochenende keinen Dienst am Telefon mehr haben, wurde ein elektronischer Sprachassistent eingeführt, der auch außerhalb der Sprechzeiten zu den gängigen Themen kurze Antworten geben kann. Dresden gehört mit der Einführung der Spracherkennungssoftware „CovBot“ zu den 20 Gesundheitsämtern deutschlandweit, die an diesem Projekt der Charité Berlin teilnehmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig