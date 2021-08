So will Dresden den Terminstau in den Bürgerbüros abbauen

Dresden

Bearbeitungsstau in den Dresdner Bürgerbüros: Sechs bis acht Wochen müssen die Dresdnerinnen und Dresdner im Moment auf ihre Termine warten. Eine Besserung ist nicht in Sicht, erklärte jetzt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU): „Mit der aktuellen Personalsituation wird der Terminstau nicht abgearbeitet werden können.“

Ordnungsbürgermeister will 27 zusätzliche Stellen

Der Ausweg: Die Abteilung Bürgerservice will für den Haushalt 2023/2024 einen Antrag auf zusätzliches Personal stellen. Schon für den Haushalt 2021/2022 hatte Detlef Sittel 27 zusätzliche Stellen beantragt, war aber bei Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) abgeblitzt. Die Stadt muss wegen der Coronakrise sparen und hat weder Tariferhöhungen noch zusätzliches Personal in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Da sich die Tarifpartner kaum auf Nullrunden einigen werden, bleibt das Personal die einzige Stellschraube für Sparpläne.

Ordnungsbürgermeister Sittel sucht auch nach elektronischen Möglichkeiten für eine Entlastung der Beschäftigten, teilte er jetzt der SPD-Stadträtin Viola Vogel mit. So werde gegenwärtig das Aufstellen von Selbstbedienungsterminals und Ausgabestationen in den Bürgerbüros für Personaldokumente geprüft. Auch die Digitalisierung könnte zu einem geringeren Arbeitsaufwand beitragen. So würden bereits Anträge auf elektronische Meldebescheinigung und Abmeldung einer Wohnung digital bearbeitet.

155.000 Termine trotz Corona

Im Mai 2019 konnten noch 24.000 Dresdnerinnen und Dresdner in den Bürgerbüros vorsprechen. Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln musste die Verwaltung diese Zahl stark reduzieren. So konnten im Mai dieses Jahres nur noch 15.500 Bürger ihr Anliegen vorbringen. Im Jahr 2020 haben die Bürgerbüros und Meldestellen trotz des coronabedingten Notbetriebs mehr als 155.000 Termine vergeben.

Für eilige Sachverhalte hat die Verwaltung extra Kapazitäten eingerichtet, sagt Detlef Sittel. Hier würden die Bürgerbüros innerhalb von fünf Tagen Termine anbieten. Die personelle Situation habe die Probleme noch verschärft. So seien wegen langfristiger Stellenbesetzungsverfahren während des Notbetriebs acht unbesetzt geblieben. Gleichzeitig seien neun Mitarbeiterinnen in das Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung von Coronainfizierten abgeordnet worden. Die Bundestagswahl am 26. September und die damit verbundene Abordnung von Personal verschärfe die Situation weiter.

Nachfrage deutlich gestiegen

Hinzu komme ein coronabedingtes Phänomen: Mit dem Ende des Lockdowns und der Öffnung der Reisemöglichkeiten hätten Viele festgestellt, dass ihre Personalausweise und Reisepässe nicht mehr gültig sind. Das habe die Nachfrage nach Terminen deutlich gesteigert. Gegenwärtig sei die Beantragung von Personaldokumenten die am meisten nachgefragte Dienstleistung, gefolgt von Ummeldungen und Führungszeugnissen.

Termine im Bürgerbüro können im Internet oder telefonisch gebucht werden. Die meisten Terminwünsche gehen über die zentrale Rufnummer der Stadtverwaltung 4880 ein und werden entsprechend weitervermittelt, sagt Detlef Sittel.

Von Thomas Baumann-Hartwig