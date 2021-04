So will Dresden das Platzproblem an Grundschulen im Zentrum lösen   

Dresden

In der langen Debatte um die Schulkapazitäten für Grundschüler im Innenstadtbereich in Dresden zeichnet sich jetzt eine Lösung ab. Dabei rückt der gegenwärtige Interimsstandort am Terrassenufer ins Zentrum der Überlegungen. Auf einen Schulneubau auf der Cockerwiese soll dagegen verzichtet werden. Das erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) nach einer Abstimmung mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf DNN-Anfrage.

Jahrelanges Dilemma

Dahinter steckt ein seit Jahren schwelendes Dilemma. Zum Grundschulbezirk Altstadt I in Dresden gehören die 10. Grundschule (Struvestraße), die 16. Grundschule Josephine (Josephinenstraße), die 102. Grundschule „Johanna“ (Pfotenhauerstraße) und die 113. Grundschule „Canaletto“ (Georg-Nerlich-Straße). Seit Jahren geht es eng zu. Teilweise müssen Räume für Unterricht und Hort doppelt genutzt werden. Immer wieder wurden in der Vergangenheit in beengten Gebäuden so viel wie möglich Klassen eingerichtet, um alle Kinder aus dem Grundschulbezirk unterzubringen.

Seit Jahren diskutiert die Stadtpolitik zur Lösung des Problems über den Neubau einer Grundschule auf der Cockerwiese. Doch damit soll nun Schluss sein. „Mein Vorschlag ist, auf den Neubau zu verzichten“, sagte Jan Donhauser. Dort soll lediglich ein Schulkomplex entstehen, der der 101. Oberschule als zukünftiges Domizil fest versprochen ist. Weil der Oberbürgermeister auf der Cockerwiese mehr Wohnungsbau unterbringen will, wäre dort der Platz für zwei Schultypen ohnehin äußerst knapp.

Ab 2028 Terrassenufer frei

Außerdem nimmt Donhauser den Schulstandort am Terrassenufer ins Visier. Dort steht nahe der Carolabrücke eine alte DDR-Schule, die mit Containern zum gegenwärtigen Auslagerungsstandort für die Sanierung großer Gymnasien erweitert ist. Aktuell ist das Gymnasium Cotta dort untergebracht, mindestens bis zu den Sommerferien 2023. Bauverzögerungen sind nie ausgeschlossen, anschließend soll das Bertolt-Brecht-Gymnasium zeitweise ans Terrassenufer ziehen.

Etwa 2028 könnte die Schule am Terrassenufer nach einigen Instandsetzungsarbeiten zur Verfügung stehen, meinte Jan Donhauser. Die angemieteten Container müssten dann sowieso wieder weg. Die Kapazität reduziert sich auf den Platzbedarf einer Grundschule. „Früher wäre eine Neubau an der Cockerwiese vermutlich auch nicht fertig“, fügte er hinzu. Doch mit dem Verzicht auf den Neubau müssten 25 bis 30 Millionen Euro nicht dafür ausgeben werden.

Ausbau der Josephine auf Eis

Andere Schulprojekte gibt es zur Genüge. Im Altstadt-Bezirk ist unter anderem die Erweiterung der 16. Grundschule im Gespräch, aber momentan auf Eis gelegt. Dort soll ein Anbau für die Mensa mehr Platz schaffen. Weil die Schule aus DDR-Zeiten keinen Keller hat, müssen derzeit Klassenräume zum Essen genutzt werden. Mit einem Ausbau könnte die Schule unter besseren Bedingungen vierzügig geführt werden. Ab 2023 hält Donhauser das für möglich.

Die 16. Grundschule an der Josephinenstraße in Dresden hat Platzprobleme. Quelle: Anja Schneider

Ab dem Schuljahr 2022/23 sollen zudem Container an der 10. Grundschule für Entspannung sorgen. Noch mehr Entlastung könnte an der Schule die Nutzung von Räumen einer nahen Kita auf der Wigman-Straße bringen. Dafür laufen jetzt allerdings erst die Planungen. Vermutlich frühestens für das Schuljahr 2024/25 sei mit einer Fertigstellung zu rechnen. Dann könnten dort von der 10. Grundschule Räume als Hort genutzt werden. So soll nicht zuletzt dafür gesorgt werden, dass die 10. ihre besondere Rolle als Grundschule für sportorientierte Kinder behält.

Schultausch zurückgestellt

Einen weiteren Plan verfolgt Jan Donhauser erst einmal nicht weiter. Er hatte sich einen umfangreichen Schritt zur Entspannung der Grundschulprobleme von einem Standorttausch versprochen. Die Förderschule Erich Kästner für soziale und emotionale Entwicklung an der Zinzendorfstraße ist für ihre Schülerzahl relativ üppig mit Räumen ausgestattet. Doch im Stadtrat gab es von Anfang an Widerstand gegen einen Gebäudetausch mit der 10. Grundschule. Für ihre gute Arbeit benötige die Kästner-Schule diese Bedingungen.

„Weil für den Tausch keine Mehrheit im Stadtrat absehbar ist, verfolge ich das zunächst nicht weiter“, erklärte Jan Donhauser. Er will die Entwicklung der Schülerzahlen allgemein und speziell im Förderbereich der Kästner-Schule beobachten. Jüngste Prognosen gehen von einem geringeren Platzbedarf für Grundschüler aus als ältere Vorhersagen. Er sei für die Versorgung aller Schüler zuständig, stellte der Bildungsbürgermeister fest. „Die Debatte über den Tausch ist deshalb richtig.“ Sollte es die Entwicklung der Schülerzahlen erfordern, müsse sie fortgesetzt werden. Zu berücksichtigen sei dabei auch der Bedarf an Vorbereitungsklassen für ausländische Kinder.

Absichtserklärung mit Stadträten geplant

Der Oberbürgermeister trage die Pläne mit, sagte Jan Donhauser. Mit den Bildungspolitikern im Stadtrat, mit denen er bislang stets „sachlich und konstruktiv“ beraten habe, will er eine Absichtserklärung vereinbaren. „Die Verwaltung kann nicht auf einen Schlag für alle Schritte Vorlagen für den Stadtrat auf den Tisch legen“, erläuterte er den Plan, auf andere Weise die Absprachen festzuzurren.

Von Ingolf Pleil