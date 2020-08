So will Dresden auf die Berufsschul-Pläne des Landes reagieren

Dresden

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser setzt bei der Reform des Berufsschulnetzes auf den Dialog mit dem Freistaat. „Wir sollten nicht gleich alle Türen zuschlagen, um im Gespräch für beide Seiten und letztlich vor allem für die Berufsschulen ein gutes Ergebnis zu erzielen“, erklärte der CDU-Politiker. Am Dienstagabend hatte er unter anderem den Bildungspolitikern der Stadtratsfraktion eine Stellungnahme der Stadt zu den Plänen des Landes vorgestellt. Anschließend sprach er von „einer konstruktiven Atmosphäre“.

2000 Ausbildungsplätze sollen aufs Land

Im Auftrag des Stadtrats soll die Stellungnahme dem Kultusministerium Anfang September vorgelegt werden, damit sie schon Eingang in die Reformpläne finden kann. Donhauser lobte das auf eine Initiative der SPD im Stadtrat zurückgehende Verfahren.

Einen endgültigen Entwurf will Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) im Oktober zu einer offiziellen Anhörungsrunde für die Schulträger freigeben. Bislang läuft praktisch eine Vordebatte. Im kommenden Jahr will das Ministerium dann abschließend über die Reform entscheiden. Dazu braucht es die Zustimmung der Schulträger, also der Kreisfreien Städte und Landkreise. Dann kann auch der Stadtrat zu den Plänen Position beziehen.

Landesweit sollen etwa 2000 Ausbildungsplätze von den Großstädten in die Landkreise verlagert werden. Dresden ist dabei mit rund 1100 Plätzen überproportional betroffen.

Laut Donhauser kann die Zustimmung nur mit triftigen Gründen verweigert werden. Er hat zudem den Eindruck, dass das Ministerium an einer einvernehmlichen Lösung interessiert ist, auch wenn es letztlich allein entscheiden könnte.

Wohnortprinzip künftig konsequenter durchsetzen

Die vom Ministerium aufgestellten Grundsätze für die Reform seien nachvollziehbar. Aus landesweiter Verantwortung heraus gehe es dem Ressort von Minister Piwarz um die Stärkung des ländlichen Raums, um Qualitätssicherung und um Planungssicherheit für die nächsten zehn Jahre. Aus städtischer Sicht gebe es allerdings andere Blickwinkel.

Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) Quelle: imago stock&people

Laut Donhauser hat der Freistaat eine Überprüfung der Auswirkungen nach fünf Jahren in Aussicht gestellt. Zudem habe das Ministerium deutlich gemacht, künftig das Wohnortprinzip konsequenter durchzusetzen. Bei gleichen Angeboten im ländlichen Raum und in der Großstadt würde es dann für Jugendliche vom Land schwieriger, zur Ausbildung in die Großstadt zu kommen. Dann würden in Dresden vom heutigen Stand aus gesehen weniger Ausbildungsplätze benötigt. Das Ministerium verweise aber auch auf eine Erhöhung der Schülerzahlen in den nächsten Jahren um etwa 20 Prozent. Dies liege am Anstieg der Zahl der Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren von 2019 (66.000 Jugendliche) bis 2033 (76.000 Jugendliche).

Eine Verlagerung von Ausbildungskapazitäten wäre bei dieser Entwicklung von Vorteil für die Stadt. „Wir können es uns als Schulträger überhaupt nicht leisten, eine neue Berufsschule zu bauen“, konstatiert Donhauser.

Dresden sollte daher bereit sein, „sinnvoll begründet etwas abzugeben“. Die Stadt bezweifle jedoch, dass die Stärkung des ländlichen Raums allein durch die Reform der Berufsschullandschaft zu erreichen sei, ohne Schulstandorte in den Großstädten zu schwächen.

Die Stadt regt daher unter anderem an zu prüfen, ob die Umsetzung der Reform zeitlich gestreckt werden kann, um beispielsweise auch Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und damit Auswirkungen für die Nachfrage nach Ausbildungsberufen zu beobachten.

Diese Veränderungen lehnt Dresden ab

Im Detail konzentriert sich die Kritik der Stadt im Wesentlichen auf die Pläne für fünf der zehn Berufsschulen in Dresden. So soll das Berufliche Schulzentrum für Elektrotechnik nahezu 700 Ausbildungsplätze abgeben. Stadt und Schule lehnen das nicht vollständig ab. Es müsse jedoch verhindert werden, das Dresden als Standort der Mikroelektronik, Informations- und Kommunikationstechnik, Softwareentwicklung sowie des Maschinen- und Anlagenbaus geschwächt wird. So wird die Verlagerung von Ausbildungsplätzen abgelehnt, wenn die Unternehmen der jeweiligen Branche hauptsächlich in Dresden angesiedelt sind.

Für das BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung lehnt die Stadt die Abgabe der Ausbildung von Tier- und Landwirten ab. Sie sollten wie die Pferdewirte weiter in Altroßthal ausgebildet und der Standort zu einem Kompetenzzentrum für grüne Berufe weiterentwickelt werden. In dieser Hinsicht werde das BSZ auch vom Umweltministerium unterstützt.

Das BSZ für Agrarwirtschaft in Altroßthal. Quelle: Dietrich Flechtner

Beim BSZ Dienstleistung und Gestaltung, das Friseure nach Meißen sowie Maßschneider und Änderungsschneider nach Plauen abgeben soll, spricht sich die Stadt für eine erneute Prüfung aus, da sich Dresden als hochwertiger und zentraler Standort etabliert habe.

In der Diskussion um die Tourismuskaufleute, die derzeit am BSZ für Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“ ausgebildet werden, aber nach Rodewisch verlegt werden sollen, ist die Stadt zunächst für den Erhalt der Ausbildung in Dresden. Sollte sich die Verlagerung der gleichen Ausbildung von Leipzig nach Rodewisch bewähren, könnte Dresden nachziehen.

Schließlich lehnt die Stadt die Verlagerung der Ausbildung von Personaldienstleistungskaufleuten vom BSZ für Wirtschaft „Prof. Zeigner“ nach Lichtenstein ab. Das Angebot könne in Dresden auf hohe Qualität und langjährige Tradition verweisen. In Lichtenstein werde die Ausbildung dagegen bislang nicht angeboten.

