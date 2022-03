So will Dresden Straßenmusiker an die Leine nehmen

Dresden

Die Terminkette ist anspruchsvoll: Wenn der Stadtrat mitzieht, sollen ab 1. Juni neue Regeln für die Straßenmusik in Dresden gelten. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte es vor dem Stadtrat angekündigt: Die „Änderung der Satzung über die Ausübung von Straßenkunst“ ist fertig, der Stadtrat soll am 12. Mai darüber entscheiden. Zuvor sind die Stadtbezirksbeiräte Altstadt und Neustadt, der Kulturausschuss, der Petitionsausschuss und der Bauausschuss gefragt. Die Eile hat einen guten Grund: Je mehr die Temperaturen steigen, je mehr Straßenmusiker bevölkern die Stadt.

Lautstärke von Rockkonzerten

Eine Kunst- und Kulturstadt sollte durchaus von einer vielfältigen Straßenkunstszene geprägt sein. Nur: Neben Straßenmusikern gibt es auch Anwohner und Anlieger. Einige der Künstler tragen ihre Musik nicht nur auf die Straße, sondern weit darüber hinaus in die umliegenden Wohnungen, Büros und Arztpraxen. Gespräche sind trotz geschlossener Fenster nicht möglich, wenn der Straßenmusiker den Verstärker voll aufdreht. Er erreicht dabei Lautstärken, die mittleren Rockkonzerten zur Ehre gereichen würden. Zu einem Konzert geht das Publikum aber freiwillig. Die Straßenmusik bekommt jeder auf die Ohren, der nicht fliehen kann.

„Es ist jedoch zu verzeichnen, dass die Beschwerden wegen der mit der Ausübung von Straßenmusik und akustisch wahrnehmbarer Straßenkunst verbundenen Lautstärke zunehmen“, steht in der Begründung für die geplanten Änderungen. „Als besonders störend werden die durch den Einsatz von Verstärkeranlagen eintretende akustische Überlagerung der Darbietungen benachbarter Spielbereiche und sehr lautstarke Instrumente wie Trommeln empfunden. Gewerbetreibende beschweren sich nach wie vor, dass sie ihrer Geschäftstätigkeit nur eingeschränkt nachgehen können. Gäste in Hotels oder Tagungsteilnehmer beschweren sich über die Intensität der Darbietung und empfinden diese ebenfalls als sehr ruhestörend“, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat.

Grundsätzliches Verbot von Verstärkern

Die Verwaltung schlägt jetzt ein grundsätzliches Verbot für Verstärker vor. Mit einer Ausnahme: Verstärker sollen zugelassen sein, wenn sie fest im Musikinstrument eingebaut oder Voraussetzung für den Gebrauch des Musikinstruments sind wie beim Keyboard oder bei der E-Gitarre. Das wirft die Frage auf, wie mit den jungen Männern umzugehen ist, die ihren Gesang mit der Gitarre begleiten. Dürfen sie weiter lärmen, weil sie ja E-Gitarre spielen? Oder sollten sie – wie bei guten Musikern üblich – zur Akustikgitarre greifen und den Verstärker in die Ecke stellen?

Keine Obergrenze für die Lautstärke

Eine Lautstärkeobergrenze lehnt die Verwaltung dagegen ab. „Es mangelt an einer Rechtsgrundlage für eine Lautstärkemessung bei Straßenmusik“, heißt es, Messungen vor Ort würden einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalten.

Spielzeit verdoppelt sich auf eine Stunde

Die bisher in der Satzung geregelten starren Spielzeiten – eine halbe Stunde von halb bis um und Pause von um bis halb – sollen entfallen. Die Künstler sollen ihre Spielzeit selbst bestimmen dürfen und eine Stunde lang spielen dürfen. Nach dem Vortrag ist der Spielbereich für eine Stunde gesperrt. Die Spielzeiten sollen von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr festgesetzt werden, so dass für alle Spielbereiche eine Mittagspause gelten würde.

Drei Spielbereiche fallen weg

Die Spielbereiche Prager Straße Süd und Prager Straße Mitte sowie vor dem Kulturpalast sollen wegfallen, um zu verhindern, dass auf geringstem Raum Straßenmusiker über die Stellschraube Lautstärke um Aufmerksamkeit buhlen und Betroffene einen Brei aus zwei oder drei Darbietungen frei Haus geliefert bekommen. Der Bereich Prager Straße Süd befindet sich zudem an einer Engstelle, in der der Radau der Musiker bis ins Unerträgliche gesteigert wird.

Neue Regeln ab 1. Juni

Die neuen Regeln können erst ab 1. Juni in Kraft treten, da der städtische Eigenbetrieb IT-Dienstleistungen die Straßenkunst-App umprogrammieren muss. Jeder, der den öffentlichen Straßenraum in Dresden für Darbietungen nutzen will, kann per Computer oder Smartphone Spielbereiche und Spielzeiten buchen. Das kostet keinen Cent. Die Regeln treten aber nur in Kraft, wenn der Stadtrat die Änderung beschließt.

Vielzahl von Petitionen

Die Vorlage der Verwaltung ist ein Vorschlag, der von den Stadträten geändert werden kann. Der Vorschlag fußt auf Vorstellungen des Petitionsausschusses, der eine Vielzahl von Petitionen zur Problematik bearbeitet hat. Wer nicht regelmäßig Straßenmusiker unter seinem Fenster stehen hat, kann sich nicht im Ansatz vorstellen, wie sehr übermäßiger Lärm Gesundheit und Wohlergehen belasten. Straßenmusik sollte auf der Straße bleiben.

Von Thomas Baumann-Hartwig