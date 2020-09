So war die Premiere von „Suburban Motel“ im Kleinen Haus Dresden

Dresden

Die Worte sind trotz der Maske deutlich zu vernehmen. „Trauriger Anblick“, sagt ein Mann im Vorbeigehen, auf dem Weg an seinen Premierenplatz im Kleinen Haus. Seine Einschätzung ist auf die vielen leeren Sitze gemünzt, den immer noch anhaltenden Pandemie-Umständen geschuldet. Nur 55 Zuschauer dürfen in die Vorstellung. So gesehen, hat der Mann nicht Unrecht. Beim Autor dieser Zeilen weckte dagegen allein die Tatsache, dass nun auch im Staatsschauspiel wieder Leben auf die Bühnen kommt, eher erst einmal Hoffnung, aller real existierenden Einschnitte zum Trotz. Und der Schlussapplaus ließ vermuten, das gilt für so ziemlich alle Besucher.

Motels – bloß schnell wieder weg

Dieser Neuanfang sollte rasant werden, poppig, schräg. Dafür hatte sich Regisseur Philipp Lux eines zeitgenössischen Textes angenommen. Genauer gesagt, wurden aus „Suburban Motel“, einem sechsteiligen Zyklus des Kanadiers George F. Walker, zwei Teile herausgenommen und miteinander verwoben: „Genie & Verbrechen“ und „Loretta!“. Walkers Stücke werden in Deutschland kaum an größeren Bühnen gespielt, und auch das nicht unbedingt häufig.

Anzeige

Zum Intro findet sich die gesamte Crew – neun Studenten vom Schauspielstudio – zu einer gut getimten, pantomimisch spielenden Band auf der Bühne zusammen. Stilisierte Instrumente, Musik vom Band, das Tempo ist gesetzt, ein guter Einstieg. Die weiteren musikalischen Einsprengsel werden den knapp anderthalbstündigen Abend immer wieder anreichern: von Pete Doherty and the Pudra Madres bis zu Florence and The Machine, dazu Live-Gesang im Solo, im Duett, im Chor.

Weitere DNN+ Artikel

Das Motel also, dieser Ort, der wesentlich stärker damit verknüpft ist, von dort wieder wegzukommen, als das Hotel, das selbst in schlechtester Verfassung immer noch Unterschlupf und Schutz bietet. Dagegen ist das Motel ein Raum des Transits, wo sich oftmals deutlich angeknackste Biografien kreuzen. Hier verknüpfen sich die Wege von Loretta, genannt Lorrie, die ihr Leben nach dem Tod ihres Mannes (vom Bären gefressen, willkommen in Kanada) und einer Schwangerschaft endlich selbst in die Hand nehmen will. Kriemhild Hamanns Lorrie ist rotzig und trotzig. In ihrem Monolog erklärt sie, warum sie Pornos dreht: um Geld zu verdienen und so frei zu werden. Es ist die immer noch von den meisten bis heute akzeptierte Form der Freiheit. Geld soll sie bringen, was so nachvollziehbar wie armselig ist.

Kriemhild Hamanns Lorrie ist rotzig und trotzig. Hinten: Richard Feist als Dave. Quelle: Sebastian Hoppe

Lorrie muss sich dafür von Dave ( Richard Feist) und Michael ( Elias Baumann) lösen. Dave ist ein Duckmäuser, Michael überredet sie zum Pornodreh. Baumann gibt dem Quasi-Zuhälter (da hat Dave trotz seiner Eifersucht den Nagel schon auf den Kopf getroffen) einen wunderbar durchgeknallten Charme. Doch auch das wird nicht reichen, es zu irgendwas zu bringen.

Komödie und Drama eng zusammen

Dazu kommen Rolly (Marin Blülle) und Stevie ( Anton Löwe), zwei Kleinkriminelle, die auf Gewaltlosigkeit schwören. Das muss – Augen auf bei der Berufswahl – natürlich im Desaster enden. Sie sollen ein Restaurant in Brand stecken, damit die dort arbeitende Amanda ( Annie Nowak) wieder zu ihrem Vater zurückkehren muss – den sie aber aus tiefstem Herzen hasst. Zum Schluss wird ihr Papa schließlich ein Killerkommando ins Motel schicken und alles beenden. Nur Lorrie und das Zimmermädchen Sophie ( Marlene Reiter) entkommen, durch ein wundersames Wiederauferstehen.

Komödie und Drama gehen hier ganz eng zusammen. Der Kampf gegen das Scheitern, gegen den Kollaps ist sicher gerade wegen seiner oftmaligen Erfolglosigkeit immer noch ein Blockbuster. Dieser Filmbezug stellt sich bei Walker tatsächlich immer wieder ein. Ein bisschen Pulp, eine Prise „Bad Times at the El Royal“, so etwa die Mischung. Dass seine Verknüpfung mit den sogenannten großen Dingen dabei doch etwas platt wirkt, bleibt da verzeihlich. Schließlich ist die Feststellung, dass wir dem Universum wohl völlig egal sind – noch dazu initiiert von einem kollektiven Blick in den Sternenhimmel – alles andere als originell.

Und Spielen in Corona-Zeiten? Der Gedanke kam mir nicht ein einziges Mal an diesem Abend. Ich betrachte das als gutes Zeichen. Es bedeutet, dass mir auf der Bühne nichts so vorkam, als hätte es unter normalen Bedingungen anders gespielt werden müssen. Selbst die nur gestisch angedeuteten Handys oder Pistolen sind keine Leerstelle. Die Phantasie des Zuschauers muss keine großen Anstrengungen unternehmen, das mühelos auszugleichen.

nächste Aufführungen: 16. & 17. September

www.staatsschauspiel-dresden.de

Von Torsten Klaus