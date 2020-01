So war die Demonstration der Bauer und Landwirte in der Innenstadt

Dresden

Etwa 1500 Traktoren sind am frühen Freitagmorgen durch Dresdens Innenstadt gerollt. Das Ziel der Sternfahrt: die Demonstration zwischen Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium im Regierungsviertel. Landwirte und Bauern gaben ihren Ärger über die Agrarpolitik der Bundesregierung kund. Zu der Demonstration hatte die Initiative „Land schafft Verbindung“ aufgerufen.

Kein Verkehrschaos in Dresden

Das vorab befürchtete große Verkehrschaos blieb aus, allerdings kam es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Die Landwirte und Bauern reisten aus ganz Sachsen an, vom Vogtland, dem Leipziger Raum, der Oberlausitz bis Görlitz. Ab fünf Uhr morgens fluteten die Traktoren regelrecht die Dresdner Innenstadt und wurden rund ums Regierunsgviertel, allem voran an Albert-, Carola-, Marienbrücke, Wigardstraße und Köpckestraße abgestellt. Kurzzeitig wurde laut Polizei am frühen Morgen die Carolabrücke voll gesperrt.

Die Stadt riet am Tag zuvor, die Ausweichmöglichkeiten an der Waldschlößchenbrücke sowie am Blauen Wunder zu nutzen. Doch auch hier kam es nicht zur Staubildung. So richtig laut wurde es allerdings noch einmal nach Abschluss der Kundgebung gegen elf Uhr an der Wigardstraße, als ziemlich zeitgleich alle Landwirte und Bauern die brummenden Motoren ihrer Traktoren anwarfen und teils hupend durch das Zentrum tuckerten.

Dresdner zeigen sich solidarisch

Die Kundgebung startete schließlich um neun Uhr an der Wigardstraße. Neben Politikern kamen auf der Bühne vor der Staatskanzlei auch einige Landwirte zu Wort. Die Dresdner zeigten vor Ort solidarisch mit den Landwirten und Bauern, so auch Bernd Gottlöber: Er beklagt die fehlende Wertschätzung in der Bevölkerung für regionale Produkte. Dass er bei der Kundgebung dabei ist, ist für ihn selbstverständlich. „Wir brauchen kein Rindfleisch aus Südamerika! Was wir brauchen, ist Rindfleisch aus Sachsen. Es geht um Qualität. Das Essen muss dort produziert werden, wo es verkauft wird“, und spielt dabei auf das Mercosur-Abkommen, dem Freihandelsabkommen zwischen EU und Südamerika, an. Ein anderer Teilnehmer fügt Gottlöbers Ärger empört hinzu: „Aktuell kostet ein Kalb 10,45 Euro. Nicht das Schnitzel, sondern das ganze Kalb, 14 Tage alt!“

