Das Quartier Hoym in Dresden wächst in die Höhe

Die größte Baulücke auf dem Neumarkt schließt sich: Das Quartier III/2 direkt am Polizeipräsidium weist einen großen Baufortschritt auf. Die Tiefgarage mit 320 Plätzen ist nahezu fertig, an einigen Stellen wächst das neue Gebäudeensemble schon in die Höhe. In dem Quartier errichtet der Berliner Projektentwickler CG Gruppe AG 258 Wohnungen und 8730 Quadratmeter Gewerbefläche.

Das Quartier III/2 (rot markiert) erstreckt sich zwischen Polizeipräsidium, Rampischer Straße und Landhausstraße. Quelle: Arge Dähne Architekten + Pfau Architekten

Leitbau des Quartiers ist das Palais Hoym. Der im Rokoko-Stil errichtete Adelspalast mit seinen mehreren Höfen wird von der CG Gruppe originalgetreu rekonstruiert. In das Gebäude mit großen Sälen und hohen Decken soll ein Hostel einziehen. 3150 Quadratmeter sind für die Übernachtungsstätte vorgesehen.

Ins Palais Hoym soll ein Hostel einziehen. Quelle: Visualisierung

Fertigstellung Anfang 2022

Zweites großes Gebäude ist das Palais Riesch an der Rampischen Straße. Dieses Bauwerk wird nach einem Entwurf von Nöfer Architekten aus Berlin errichtet, der sowohl an die historische Fassade erinnert, aber auch eine zeitgemäße Nutzung ermöglicht. Im „Riesch“ waren unter anderem in einem Zwischengeschoss mit niedrigen Decken Sattelkammern untergebracht, während im Erdgeschoss Kutschen abgestellt wurden. Hohe Hürden für eine Rekonstruktion, die mit einer historisierenden Fassade übersprungen werden sollen.

Die CG Gruppe gibt das Investitionsvolumen für das Quartier mit mehr als 140 Millionen Euro an. Die Fertigstellung ist für Anfang 2022 geplant. Der Projektentwickler hatte zwar viel früher das Ensemble aus 13 Einzelgebäuden errichten wollen. Doch das Genehmigungsverfahren hatte sich mehrere Mal verzögert, so dass die Bauarbeiten erst in diesem Jahr beginnen konnten. Jetzt aber laufen diese auf Hochtouren. Bis zur ersten Etage sind die ersten Gebäude im Rohbau schon entstanden, Passanten können an den Schaufensterfronten die Dimension der Neubauten erahnen.

Von Thomas Baumann-Hartwig