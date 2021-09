So virtuell ist Dresden

Dresden

Die virtuelle Realität hält Einzug in Industrie, Tourismus und Unterhaltung. Auch in Dresden. Die DNN-Autoren Tim Krause und Lukas Scheib haben geschaut, wo die Technik bereits angewendet wird.

Virtuelle Realität im Handwerk

Sich frei in einer künstlichen Umgebung zu bewegen, ist nicht nur ein Traum für Videospielfans, auch Unternehmen können davon profitieren. Während Großkonzerne die Mittel haben, eine eigene Abteilung für dieses Thema aufzubauen, haben mittelständische Handwerksbetriebe häufig jedoch nicht die Kapazitäten, um sich derartigen Technologietrends anzunehmen.

Doch auch wenn Virtual Reality für viele nach Zukunftsmusik klingt, können heute schon einige Handwerksbetriebe davon profitieren, weiß Ulrich Goedecke. Er ist der Abteilungsleiter Innovation und Technologie der Handwerkskammer Dresden und erklärt in einem Gespräch mit den DNN, wie Handwerker die Technologie sinnvoll nutzen können.

Viele Betriebe seien bereits seit Jahren mit dem Thema CAD konfrontiert, erklärt Goedecke. CAD steht für computer-aided design, Baupläne oder technische Zeichnungen werden nicht von Hand, sondern am PC erstellt. Dadurch haben Betriebe wie Tischler oder die SHK-Branche (Sanitär, Heizung, Klima) eine Menge 3D-Daten. „Die Unternehmen fragen sich: Was mache ich mit den 3D-Daten?“, erklärt Goedecke. Sein Vorschlag: VR-Umgebungen bauen.

Der Abteilungsleiter erklärt die Anwendung an einem Beispiel: Ein großes Hotel beauftragt einen Tischler, Möbel für die Zimmer zu entwerfen. Die Präsentation der Möbel kann im virtuellen Raum erfolgen und ist dadurch viel erlebbarer als mit Bildern oder Modellen. Auch Perspektivwechsel sind kein Problem: Um die Sichthöhe um einen Meter zu erhöhen oder um den Blickwinkel eines Kindes zu bekommen, braucht es dann nur ein paar Klicks.

Auch das gemeinsame Arbeiten verschiedener Gewerke an aufwendigen Projekten kann durch eine virtuelle Umgebung vereinfacht werden. Auch hier bemüht Goedecke wieder ein Beispiel: eine Jacht. Denn dabei müssen verschiedene Handwerker zusammenarbeiten, präzises Arbeiten sei gefragt, für eine erste Kollisions- und Fehlerprüfung ist aber ein Treffen im virtuellen Raum sinnvoll. Transportwege könnten damit eingespart werden, außerdem seien die Werkshallen der Unternehmen schneller für neue Projekte frei.

Im Njumii, dem Bildungszentrum des Handwerks in Dresden, findet sich eine weitere Anwendung von VR, nämlich in der Ausbildung. Zusammen mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden entwickelte die Handwerkskammer einen virtuellen Schweißsimulator. Spielerisch können Anfänger die Grundlagen des Schweißens wie Handhaltung, Abstände oder Winkel lernen – sogenanntes Serious Gaming, ernsthaftes Spielen.

Dozent Marcel Nicklisch (42) demonstriert in der Schweißtechnischen Lehranstalt virtuelles Schweißen. Quelle: Handwerkskammer Dresden/André Wirsig

Martin Streiber, der Fachbereichsleiter der Schweißtechnischen Lehranstalt, erklärt die Vorteile: Die Anfänger hätten so viele Versuche wie sie brauchen, es entstünde kein Ausschuss, außerdem könnten sie an jedem Bauteil der Welt arbeiten, alles lasse sich in den virtuellen Raum projizieren.

Echte Übung ersetzt eine Simulation nicht, erklärt Streiber: „Es geht darum, Schweißfolgen zu lernen und Spaß daran zu bekommen.“ Auch die Lehrkräfte profitieren vom Einsatz des Simulators. Dieser liefert umfangreiche Daten und zeichnet die Übung auf, was sehr hilfreich für die Auswertung ist.

Die Anwendungen von VR im Handwerk sind heute schon vielfältig, aber nach Meinung der Abteilung Innovation und Technologie noch nicht bekannt genug. Daher bieten sie Beratungen an, um individuell zu besprechen, wie VR im täglichen Arbeiten eingesetzt werden kann und versuchen, Interesse für die Technologie im Mittelstand zu wecken.

Zeitreise zur Bauhistorie des Zwingers

Seit Juli 2021 ist die Virtuelle Realität auch in einem Wahrzeichen der Landeshauptstadt angekommen. Bei der Zwinger Xperience wird die Bauhistorie der Anlage anschaulich erklärt. Die Ausstellung des Schlösserlandes Sachsen führt die Besucher von der Grundsteinlegung des Zwingers 1709 bis zu einer Projektion, die veranschaulicht, wie es 2200 aussehen könnte. An den Stationen wird nicht nur gezeigt, wie es wirklich war, sondern auch, wie es hätte sein können.

Die Zwinger-Erfahrung beginnt mit einer Ballonfahrt durch die Zeit, moderiert von August dem Starken und seinem Hofarchitekten Pöppelmann. Animationen zeigen, welche Pläne es für den Zwinger in den verschiedenen Jahrzehnten gab und welche davon tatsächlich umgesetzt wurden.

Mit diesen futuristischen VR-Gefährt bewegen sich die Besucher der Zwinger Xperience Dresden durch die verschiedenen Epochen. Quelle: Thomas Schlorke | Schlösserland Sachsen

Die spektakulärste Station der Ausstellung ist eine virtuelle Rundfahrt. Die unterschiedlichen Phasen des Prunkbaus, die man zuvor aus der Luft sah, können die Besucher nun aus der Perspektive eines Zeitzeugen erleben, der durch den Zwinger fährt. Stationen sind unter anderem die nicht umgesetzten Pläne der Architekten Pöppelmann und Semper und ein Platz auf der Ehrentribüne bei der Prunkhochzeit anno 1719. Während der Fahrt können sich die Besucher in alle Richtungen umsehen, allerdings nur auf einem festgelegten Weg fahren und zwischen den Epochen wechseln.

Das Konzept ähnelt dem Project Time Ride im Taschenbergpalais, jedoch wird bei der Xperience die gesamte Geschichte des Zwingers beleuchtet, nicht nur ein einzelnes Ereignis. Nach der VR-Rundfahrt sehen Besucher den barocken Prachtbau möglicherweise mit anderen Augen.

Feiern mit August dem Starken

Dresden 1719: Nach der Hochzeit von Friedrich August II. und der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha in Wien sollten die anschließenden Feierlichkeiten im Zwinger alles bislang Dagewesene in den Schatten stellen. Ganze 40 Tage kam die Elbstadt nicht zur Ruhe. Inzwischen können Neugierige quasi mitfeiern – mit der VR-Technik beim Time Ride im Taschenbergpalais.

Zu Beginn der 40-minütigen Reise in die Barockzeit erwartet ein Kutscher im historischen Gewandt die Gäste und gibt ihnen eine Geschichtsstunde über die Landeshauptstadt im 18. Jahrhundert in einem prunkvoll gestaltetem Raum. Hinter den historischen Fassaden befinden sich jedoch lauter Bildschirme und Sensortechnik. Vor einem sogenannten Augmented-Reality-Spiegel können die Gäste historische Kleidung anprobieren.

Im nächsten Raum bekommen die Besucher in einem kurzen Film das Leben am Hofe von der Küchenmagd bis zum Adel vermittelt. Im letzten Raum der Tour nehmen die Gäste in Nachbildungen alter Kutschen Platz, setzen die VR-Brillen auf und beginnen schließlich ihre Zeitreise – 300 Jahre in die Vergangenheit.

Zurück in die Barockzeit: Mit der VR-Brille gehen die Besucher auf Zeitreise. Quelle: TimeRide GmbH

Die virtuelle Kutschfahrt führt durch die Wilsdruffer Vorstadt, die von Schweinezüchtern und Bauern bevölkert wird. Die Reisenden können sich während der Fahrt die ganze Zeit umschauen und erhalten so einen Einblick ins städtische Leben im 18. Jahrhundert. Während der Fahrt wackelt und vibriert die Kutsche. Die Fahrt endet schließlich im Zwinger, wo groß Hochzeit gefeiert wird.

Sicher hakt die Technik noch an manchen Stellen und das Bild ist ein wenig unscharf – Virtual Reality steckt eben noch in den Kinderschuhen. Geschichte allerdings so hautnah miterleben zu können, lässt einen die Macken schnell vergessen.

Von Tim Krause/Lukas Scheib