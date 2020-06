Baustart in der Pirnaischen Vorstadt - So viele neue Wohnungen baut Vonovia in Dresden

Vonovia hat in Dresden einen Bestand von rund 39.000 Wohnungen, in denen etwa 100.000 Menschen leben. Jedes Jahr wächst der Bestand. Dennoch will das Unternehmen „mit großer Behutsamkeit“ vorgehen.