So viele Stadträte in Dresden lassen sich vor der Sitzung testen

Dresden

Diese Stadtratssitzung am Donnerstag wird anders. Und das hat zwei Gründe. Beide sind Premieren. Die Fragerunde der Fraktionen wird auf Freitag verschoben und als Videokonferenz durchgeführt. Das soll die Dauer der Sitzung verkürzen. Jede Fraktion darf der Verwaltung zwei Fragen stellen, auch die fraktionslosen Stadträte haben ein Fragerecht. Meist dauert die Fragestunde tatsächlich eine Stunde oder länger, weil einige Räte Monologe halten oder viele Nachfragen stellen. Das wird jetzt ins Internet verbannt.

Premiere zwei: Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter, Pressevertreter und Besucher können sich vor der Sitzung einem Schnelltest unterziehen. Die Johanniter-Unfallhilfe wird in einer zusätzlichen Messehalle die Abstriche abnehmen. Die Verwaltung hat die Stadtratsfraktionen nach der Testbereitschaft abgefragt und bislang Meldungen von 41 Stadträten erhalten. Bei einer Abstimmung wäre das eine Mehrheit – 70 Mandate hat der Stadtrat.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt rechnet die Verwaltung laut Pressesprecher Kai Schulz mit etwa 100 Testungen. Die Kosten für den groß angelegten Test werden zwischen 1600 und 2500 Euro betragen – je nachdem, wie viele Abstriche tatsächlich genommen werden. Interessanter Effekt des Vorgangs: Möglicherweise bestimmt Corona die Mehrheiten. Positiv getestete Personen dürfen selbstverständlich nicht an der Sitzung teilnehmen, und das Virus nimmt keine Rücksicht auf die Mitgliedschaft in einer Fraktion.

Obwohl Stadträte regelmäßig in Ausschusssitzungen und anderen Gremien in Präsenz tagen, mithin sehr viele Kontakte haben, ist gegenwärtig erst ein Coronafall bekannt geworden. Der Stadtrat ist vom Rathaus in die weitaus größere Messehalle umgezogen, die Ausschüsse tagen nicht mehr in den Besprechungsräumen im Rathaus, sondern im Festsaal und im Plenarsaal.

Von Thomas Baumann-Hartwig