So viele Sitzenbleiber gab es in Dresden im ersten Corona-Schuljahr

Die Covid-Situation hat einigen Schülern den Knick in der Bildungskarriere erspart. Schon das Schuljahr 2019/20 war wesentlich von der Pandemie geprägt. Das hatte offenbar auch Auswirkungen auf die Versetzungen von Schülern, wie Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen, die den DNN vorliegen.

So sind in Dresden deutlich weniger Schüler nicht versetzt worden als in den Jahren zuvor. Auch die Zahl der Wiederholer – freiwillig oder aus Leistungsgründen – ist jetzt geringer als in früheren Jahren. Das entspricht einem landesweiten Trend.

In Sachsen blieben die Schulen von Mitte März bis Mitte April 2020 geschlossen und waren dann schrittweise wieder geöffnet worden. Überall in Deutschland war es ähnlich. Aufgrund des wochenlangen Ausfalls von Präsenzunterricht kam schnell eine Debatte über das Sitzenbleiben auf.

Sachsens Ministerpräsident für Sitzenbleiben

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich für die Beibehaltung des Sitzenbleibens aus. Er halte Regelung, bei denen aufgrund der Corona-Pandemie jeder Schüler versetzt werden sollte, nicht für wünschenswert. Es werde auch weiterhin ein „gewisses Maß an Ordnung und Klarheit“ gebraucht, hatte er Ende April erklärt.

Aus dem Kultusministerium hieß es seinerzeit, die Schulen sollten wohlwollend Bewertungsspielräume ausnutzen, um Entscheidungen im Interesse der Schüler zu treffen. „Die Lehrer werden individuelle Lösungen finden, um den Schülern alle Chancen für den weiteren Schulweg aufrechtzuerhalten“, erklärte das Ministerium im April 2020 gegenüber den DNN.

Nach den Zahlen aus dem Statistischen Landesamt gab es im vergangenen Schuljahr deutlich weniger Sitzenbleiber als in den Vorjahren. Wurden am Ende des Schuljahres 2018/19 insgesamt 5087 Schüler in Sachsen nicht versetzt, waren es im vergangenen Jahr lediglich 3513. Dabei war die Schülerzahl von 2018/19 auf 2019/20 von 373.241 Schülerinnen und Schüler auf 378.947 gestiegen. Der Anteil an Sitzenbleibern ging damit von 1,36 Prozent auf 0,93 Prozent der Gesamtschülerzahl zurück.

Niedrigste Sitzenbleiberzahl seit Jahren

In Dresden wurden im vergangenen Schuljahr laut Statistischem Landesamt 396 Schüler nicht versetzt. Im Jahr davor waren es 641 Jungen und Mädchen, die eine Klassenstufe aus Leistungsgründen wiederholen mussten. Im Schuljahr 2019/20 gab es in der sächsischen Landeshauptstadt 55.616 Schüler. Im Schuljahr 2018/19 waren es 53.948 Schüler an allgemeinbildenden Schulen. Die Zahl der Sitzenbleiber war im vergangenen Jahr so niedrig wie in den letzten sechs Jahren nicht, obwohl in dem Zeitraum die Schülerzahl um mehr als 10.000 anstieg.

Bemerkenswert ist, dass auch die Zahl der Wiederholungen damit deutlich zurückging. In diesem Wert sind Kinder, die freiwillig ein Jahr wiederholen und nichtversetzte Schüler aus dem Schuljahr zuvor zusammengefasst. Im Schuljahr 2019/20 lag die Zahl der Wiederholer sachsenweit bei 8076 Schülern, das waren 2,13 Prozent der Gesamtschülerzahl. In Dresden gab es in dem Schuljahr 1038 Wiederholer, ein Anteil von 1,87 Prozent.

Anteil der Wiederholer in diesem Jahr halbiert

Für das Schuljahr 2020/21 registrierten die Statistiker in Sachsen lediglich 7162 Wiederholer. Der Anteil an der Gesamtschülerzahl sank damit auf 1,04 Prozent, nur noch halb so viel wie im Jahr zuvor. In Dresden wiederholen 830 Kinder gerade eine Klassenstufe, ein Anteil von 1,45 Prozent an der Gesamtschülerzahl. Der Rückgang ist damit etwas geringer als im Landesdurchschnitt.

Aus dem Vergleich von Wiederholer- und Sitzenbleiberzahl ergibt sich für Dresden, dass in diesem wie im Schuljahr davor etwa 400 Kinder eine Klasse freiwillig wiederholten. Ein Anstieg der Zahl der freiwilligen Wiederholungen durch die Corona-Pandemie ist nicht zu bemerken. In diesem Schuljahr erleichtert der Freistaat die Möglichkeit dazu für Schüler in Abschlussklassen.

In Leipzig mit 54.815 Schülern, also 2300 weniger als in Dresden, gibt es in diesem Jahr 1315 Wiederholer. Im Schuljahr 2019/20 waren es 1533 bei etwas mehr als 53.000 Schülern. Auch in der Messestadt ging die Zahl der nichtversetzten Kinder von 1011 (Schuljahr 2018/19) auf 728 im vergangenen Schuljahr zurück.

Debatte um Sitzenbleiben hält an

Die Länder waren mit dem Sitzenbleiben sehr unterschiedlich umgegangen. In Rheinland-Pfalz, Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern musste niemand sitzen bleiben. Hamburg hat das Sitzenbleiben ohnehin 2011 schon abgeschafft. Auch in Baden-Württemberg sollten alle Schüler versetzt werden. In Bayern sollte eine Art Versetzung auf Probe möglich sein, wenn die Leistungen eigentlich nicht reichen.

Die Debatte über das Sitzenbleiben reißt bis heute nicht ab. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte für das Schuljahr eine Versetzung aller Schüler. „Eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise verlangt besondere Regelungen: In diesem Schuljahr darf niemand sitzenbleiben“, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe kürzlich dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND).

Von Ingolf Pleil