So viele Menschen in Dresden sind geimpft

Dresden

Impfungen sind der schnellste Ausweg aus der Pandemie, heißt es. Wie kommt das Impfen in Dresden voran? 14 932 Dresdnerinnen und Dresdner haben den kompletten Schutz vor einer Coronainfektion. Sie haben eine Erst- und Zweitimpfung erhalten, teilte das Sächsische Sozialministerium mit. Den Angaben zufolge haben 33 205 Einwohner eine Erstimpfung erhalten, was heißt: 18 273 Personen warten noch auf ihre Zweitimpfung.

Das Impfzentrum in der Messe Dresden läuft aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gut. „Die Abläufe haben sich eingespielt“, erklärte Kai Kranich, Sprecher des DRK-Landesverbandes. Die Teams würden täglich über 1000 Impfungen verabreichen. „Wir würden auch mehr schaffen, wenn wir mehr Impfstoff zur Verfügung hätten“, so der Sprecher. Der Impfstoff sei nach wie vor das größte Problem.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kranich kündigte eine zeitweise Verknappung des Impfstoffs an. „Nach unseren Informationen sind die Lieferungen nicht in der angekündigten Zahl eingetroffen.“ Deshalb könnten Interessenten gegenwärtig keine Termine für die Erstimpfungen buchen. „Wir leben beim Impfstoff von der Hand in den Mund“, so der DRK-Landessprecher.

617 175 Impfdosen nach Sachsen geliefert

Bei allen Angaben handele es sich aber immer um Momentaufnahmen, betonte Kranich. „Die Situation kann sich stündlich ändern. Das ist ein dynamisches Geschehen.“ Laut Sozialministerium wurden am Mittwoch in Sachsen 10 159 Menschen geimpft. 6645 erhielten die Erstimpfung und 3514 die zweite Spritze. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden 617 175 Impfdosen nach Sachsen geliefert. 421 766 seien bis Donnerstag verabreicht worden.

Übertragen Geimpfte die Viren?

Laut Sozialministerium greift der Impfschutz nach zwei bis drei Wochen. Geimpfte Personen seien aber auch danach dazu angehalten, Mund-Nasenschutz zu tragen. Trotz Immunität könnten Geimpfte Überträger des Virus sein. „Durch die vollständige Impfung ist zwar die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe verringert, jedoch erlauben die bisher vorliegenden Daten keine abschließende Bewertung hinsichtlich einer kompletten Verhinderung einer Übertragung von SARS-CoV-2. Daher gelten die AHA-Regeln zunächst auch für Geimpfte“, heißt es aus dem Haus von Ministerin Petra Köpping (SPD).

Bisher keine Privilegien

Bisher gibt es keine Privilegien für geimpfte Personen, etwa beim Besuch von Freizeiteinrichtungen oder beim Reisen. Und: Auch Geimpfte müssen dort, wo es gefordert ist, einen Schnelltest vorweisen. „Bisher ist noch nicht wirklich erwiesen, ob das Virus nach vollständiger Impfung weitergegeben werden kann“, so das Ministerium.

Von Thomas Baumann-Hartwig