So viele Interessenten wollen Baubürgermeister in Dresden werden

Wenn Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Bündnis 90/Die Grünen) am 23. Juli zum Klimaschutzbürgermeister in Heidelberg gewählt werden sollte, braucht Dresden einen Nachfolger. Die Stadt will die Suche am 24. Juli starten, die Grünen haben aber schon Interessenten gesucht.