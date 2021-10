So viele Impfdurchbrüche gibt es in Dresden

Dresden

In der Landeshauptstadt Dresden sind bisher zehn vollständig geimpfte Personen an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Diese Zahl nannte am Donnerstagabend Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) auf Anfrage des AfD-Stadtrats Harald Gilke. Insgesamt seien in Dresden Stand Mittwoch 632 Impfdurchbrüche registriert worden. Insgesamt sind bisher über 33:900 Corona-Infektionen in Dresden aufgetreten.

37 vollständig geimpfte Personen müssen gegenwärtig in Krankenhäusern behandelt werden, davon liegen fünf auf Intensivstationen. 70 Personen mit einem Impfdurchbruch sind unter 25 Jahre alt, 296 zwischen 26 und 49 Jahren, 175 zwischen 50 und 79 Jahren sowie 91 80 Jahre und älter.

835 vollständig Personen sind mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aber nicht jeder positive Test wird lauf Kaufmann als Impfdurchbruch eingestuft. Rückschlüsse auf die Wirksamkeit von Impfstoffen könnten aus den Zahlen nicht gezogen werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig