Putins Krieg in der Ukraine treibt Tausende Menschen in die Flucht. Dresden ist die erste deutsche Großstadt auf der Polen-Route, hier kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge an. Das ist die aktuelle Situation.

Wie viele Flüchtlinge befinden sich in Dresden?

Das lässt sich laut Stadtsprecher Kai Schulz nicht einschätzen. Die Flüchtlinge kommen auf den verschiedensten Wegen. Sie werden von Hilfsorganisationen und Privatpersonen gebracht, kommen mit dem Flixbus oder mit dem Zug. Die Stadt arbeite sehr gut mit der Bundespolizei zusammen, die Beamten würden die Flüchtlinge in den Zügen fragen, wohin sie reisen wollen und ob sie ein Quartier benötigen. „Diese Informationen erhalten wir vor der Ankunft“, so Schulz. Die Stadt geht von mehr als 1000 Menschen aus der Ukraine aus, die sich in Dresden aufhalten.

Wie viele Flüchtlinge brauchen eine Unterkunft?

In der Nacht zum Donnerstag haben sich bis 24 Uhr laut Schulz 70 Menschen gemeldet, die ein Dach über dem Kopf brauchten. Bis 3 Uhr kamen noch einmal 30 weitere Personen dazu. Viele Flüchtlinge bleiben nur ein bis zwei Tage in Dresden und reisen dann weiter zu Angehörigen in Deutschland oder anderen Ländern wie Frankreich und Italien.

Wo sollen die Menschen untergebracht werden?

Die Verwaltung nutzt ab sofort die Sporthalle des Gymnasiums Bürgerwiese als Notunterkunft für Menschen, die nachts ankommen und ein Dach über dem Kopf brauchen. Nächste Woche sollen drei weitere Notunterkünfte in den Sporthallen des Tschirnhaus-Gymnasiums sowie der Berufsschulzentren für Gastgewerbe und Bau und Technik eingerichtet werden.

Wie viele Flüchtlinge werden dauerhaft in Dresden bleiben?

Die Verwaltung rechnet damit, dass am Wochenende bis zu 400 Flüchtlinge aus der Erstaufnahme des Freistaats an die Stadt zur Unterbringung übergeben werden. Dresden will die ukrainischen Flüchtlinge in Wohnungen und Hotelzimmern unterbringen und bereitet „mit Hochdruck“ Quartiere vor, wie Schulz erklärte. Insbesondere schwangeren und stillenden Frauen soll eine Sammelunterkunft erspart bleiben.

Welche Probleme gibt es bei der Unterbringung?

Zwei Probleme. Erstens: Corona. Flüchtlinge, die in Hotels untergebracht werden sollen, brauchen einen Test. Dieser war bereits in einigen Fällen positiv. Zweitens: Die Haustiere. Viele ukrainische Familien halten Haustiere und haben diese mitgebracht. Da es in der Ukraine eine Tollwut-Lage gibt, müssen die Tiere in Quarantäne und geimpft werden. „Das ist eine Herausforderung, die wir nicht haben absehen können“, erklärt Schulz.

Wie werden die Flüchtlinge sozial integriert?

Dresden bereitet über das Wochenende ein Aufnahmezentrum vor, in dem Flüchtlinge alle relevanten Ansprechpartner vorfinden sollen, kündigte Schulz an. „Anfang nächster Woche werden wir das Zentrum hochfahren.“

Wie stellt sich die Verwaltung für die Situation auf?

Der Verwaltungsstab für außergewöhnliche Ereignisse ist arbeitsbereit. Hier werden alle Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine-Problematik bearbeitet – on der Unterbringung über die Betreuung bis hin zur Koordination der ehrenamtlichen Helfer. „Der Stab soll sich ein Lagebild verschaffen und für kritische Situationen Lösungen finden“, beschreibt Schulz die Aufgaben.

