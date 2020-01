So viele Fahrspuren erhält der Zellesche Weg

Dresden

Die Würfel sind gefallen: 35 Stimmen gegen 35 und damit abgelehnt. CDU, FDP und Freie Wähler sind am Donnerstagabend im Stadtrat mit dem Versuch gescheitert, den zweispurigen Ausbau des Zelleschen Weges zu verhindern. Diesen hatte 2016 die damalige rot-grün-rote Stadtratsmehrheit beschlossen.

Hintergrund: Im Zug des Vorhabens „Stadtbahn 2020“ sollen Straßenbahngleise auf dem Zelleschen Weg verlegt werden. Dabei soll die wichtige Verkehrsachse ausgebaut werden. Radfahrer und Fußgänger sollen vernünftige Angebote erhalten. Das geht nur, wenn die Autofahrer Verkehrsraum abgeben. Oder die Fahrbahn um 3,50 Meter auf 39 Meter verbreitert wird, wie Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) den Stadträten erläuterte.

Was heißen würde: Die Fahrbahn wächst in Richtung Norden auf Grundstücke, die der Stadt nicht gehören. Straßenbahngleise und eine Fernwärmetrasse müssten umverlegt werden. „Sollte die vierspurige Variante bestand haben, würden wir zwei Jahre Zeit verlieren“, erklärte der Baubürgermeister.

„Dann“, so Johannes Lichdi, Verkehrsexperte der Grünen, „wird die Straßenbahn erst 2030 über den Zelleschen Weg fahren und nicht 2026 oder 2027, wie es mit der zweispurigen Variante möglich wäre.“ 22 000 Kraftfahrzeuge würden die Strecke täglich passieren. Dafür würden zwei 5,50 Meter breite Fahrspuren ausreichen, wenn die Knoten vierspurig bleiben würden, so Lichdi.

Holger Zastrow ( FDP) sprach von einer Straßenrückbau-Initiative des grünen Baubürgermeisters und einer völlig verfehlten Verkehrspolitik, die ideologisch begründet sei: „Sie richten sich gegen die Verkehrsträger, die von den meisten Menschen genutzt werden: Das Auto und den ÖPNV.“ Denn, so Zastrow, wenn die Autos auf Straßenbahngleisen fahren müssen wie bei vielen geplanten Straßen, würden alle gemeinsam im Stau stehen. „Was für ein Unsinn.“

Veit Böhm, Verkehrspolitiker der CDU, wies darauf hin, dass das Stadtzentrum in den nächsten Jahren massiv vom Verkehr entlastet werden soll. „Dafür brauchen wir leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen.“ Beim Zelleschen Weg gehe es um einen ideologischen Konflikt Pro oder Contra motorisierter Individualverkehr, so Böhm. „Rot-Grün-Rot will den Autoverkehr verdrängen.“

Thomas Ladzinski ( AfD) sah einen ideologischen Feldzug von Rot-Grün-Rot gegen alle Autofahrer. „Wir bauen uns hier eine Not ein Nadelöhr“, warnte er.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hatte im Vorfeld angekündigt, er werde für den zweispurigen Ausbau stimmen. Er hielt Wort und machte den Weg frei für das Patt, das zwei Fahrspuren bedeutete. Vincent Drews ( SPD) fehlte bei der Stadtratssitzung – sonst wäre die Abstimmung 36:35 pro zwei Spuren ausgegangen.

Von Thomas Baumann-Hartwig