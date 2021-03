So viele Dresdner kommen zum Test in den Kulturpalast

Dresden

855 Personen haben sich am Montag im Schnelltestzentrum in Kulturpalast testen lassen. Dabei waren fünf Tests positiv, teilte Danilo Schulz, Bereichsleiter Kommunikation bei den Johannitern, am Dienstag mit. Die Hilfsorganisation betreibt im Auftrag der Landeshauptstadt Dresden das Zentrum, in dem sich Dresdner kostenlos testen lassen können.

Wartezeit in der Spitze eine Stunde

In den Spitzenzeiten hat die Wartezeit laut Schulz eine Stunde betragen. „Wir werden unsere Abläufe optimieren und so ausbauen, dass die Wartezeit verkürzt werden kann“, kündigte der Bereichsleiter an. Das Testzentrum ist von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Die letzte Registrierung ist aber spätestens um 18.45 Uhr möglich, da es bis zur Testdurchführung und der Weitergabe des Ergebnisses etwas Zeit verstreicht.

Deutlicher Anstieg im Vergleich zur Vorwoche

Auch die beiden anderen Testzentren der Johanniter im Raum Dresden sind gut frequentiert. In Heidenau an der Stadtgrenze zu Dresden auf der Zschierener Straße 5 haben sich am Montag 520 Personen testen lassen. Im Testzentrum Hellerau absolvierten 150 Menschen einen Schnelltest. „Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur vergangenen Woche“, so Schulz.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe bieten ab sofort Kommunen, Verbänden, Vereinen, Einrichtungen und Unternehmen ein professionelles Testangebot an. Das Angebot umfasst die Vorbereitung und Durchführung von Antigen-Schnelltests durch geschultes Personal sowie die Beratung im Falle positiver Testergebnisse. Roy-Udo Heim, Bereichsleiter Bildung und Corona-Experte der Johanniter, erklärte: „Wir sind seit einem Jahr im Corona-Einsatz. In Teststationen, Impfzentren, aber auch im Rettungsdienst und in der Pflege beschäftigen wir uns seit langem intensiv mit den notwendigen Maßnahmen, um die Menschen vor einer Corona-Infektionen besser zu schützen. Diese Expertise möchten wir auch anderen zur Verfügung stellen.“

Alle getesteten Personen erhalten Bescheinigung

Die Testteams der Johanniter führen die Testung mit Antigen-Schnelltests durch. Die Experten der Johanniter stehen für sämtliche Hygienefragen zur Verfügung. Das Angebot beinhaltet auch die Erhebung und die datenschutzkonforme Bearbeitung der erforderlichen Daten der Testpersonen. Alle getesteten Personen erhalten eine Bescheinigung über das Testergebnis. Im Falle positiver Befunde stehen die Johanniter weiterhin beratend zur Seite und bieten auch die Möglichkeit für einen PCR-Test.

Umfangreiches Schulungsangebot für Beschäftigte

Darüber hinaus bieten die Johanniter ein umfangreiches Schulungsangebot für Beschäftigte an. Dies ermöglicht Behörden, Unternehmen und Einrichtungen, eigenes Personal Corona-Schnelltests durchführen zu lassen. Ab sofort bieten die Johanniter einen OnDemand-Online Kurs zur Einweisung von Personen zur Durchführung von Antigen-Schnelltests und Selbsttests an. Die rund einstündige Online-Schulung können die Beschäftigten an ihrem Arbeitsplatz oder im Homeoffice absolvieren. Nach Abschluss der Schulung erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung. Je nach Gegebenheiten vor Ort können die Johanniter auch Präsenz-Schulungen für feste Gruppen anbieten. Die Kosten für den Online-Kurs betragen 10 Euro.

Hier gibt es in Dresden kostenlose Schnelltests Apotheke am Bönischplatz, Bönischplatz 17, 01307 Dresden, Telefon: 4426320, weitere Informationen: https://www.apotheke-am-boenischplatz-dresden.de/ Apotheke am Ei, Liebigstr. 22, 01187 Dresden, Telefon: 4722941, weitere Informationen: https://mattheus-apotheke-dresden.de/apotheke-am-ei/ Apotheke am Wilden Mann, Großenhainer Straße 186, 01129 Dresden, Telefon: 3239823, weitere Informationen: https://www.apo-am-wilden-mann.de/ Apotheke im Ärztehaus Mickten, Wurzener Straße 5, 01127 Dresden, Telefon: 8522303, weitere Informationen: https://med-dresden.de/serviceleistungen/corona-schnelltest/ Apotheke im World Trade Center, Freiberger Straße 35, 01067 Dresden, Telefon: 4820980, weitere Informationen: https://www.bm-apotheken.de/die-apotheken/apotheke-im-world-trade-center/ Apotheke Johannstadt (extern), Gutenbergstraße 6, 01307 Dresden, Telefon: 4495011, weitere Informationen: https://www.apotheke-johannstadt.de/willkommen.html Apotheke Löbtau Passage, Kesselsdorfer Straße 1, 01159 Dresden, Telefon: 4241241, weitere Informationen: https://loebtaupassage.com/shops/apotheke-loebtau-passage Apotheke Naußlitz-Center, Kesselsdorfer Straße 81, 01159 Dresden, Telefon: 4248616, weitere Informationen: https://www.aponausslitz.de/angebote.php ASKIR Pflegedienst, An der Pikardie 10, 01277 Dresden, Telefon: 43610310, weitere Informationen: https://askir.de/ AWO Seniorenzentrum „Prof. Rainer Fetscher“, Jonsdorfer Straße 20, 01259 Dresden, Telefon: 20420, weitere Informationen: https://www.awo-in-sachsen.de/senioren/pflegewohnheime/awo-seniorenzentrum-prof-rainer-fetscher/#1 Bahnhof-Apotheke, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, Telefon: 26731960, weitere Informationen: https://www.city-apotheken-dresden.de/ BE.SAFE Kurländer Palais, Tzschirnerplatz 3, 01067 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://besafe-coronatest.de/#home Blue Marlin Apotheke, Fetscherstraße 29, 01307 Dresden, Telefon: 56374800, weitere Informationen: https://www.bm-apotheken.de/die-apotheken/blue-marlin-apotheke/ Corona Testcenter Dresden, Leipziger Str. 54, 01127 Dresden, Tel.: 84228557, weitere Informationen: https://www.corona-testcenter-dresden.de/ Corona Testzentrum Dresden Pieschen, Hubertusstraße 12a, 01129 Dresden, Telefon: 8492124, weitere Informationen: https://www.testzentrum-pieschen.de/ Covid Testcenter Dresden, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://www.covidtestcenter-dresden.de/ Dresden-Schnelltest Louisenstraße, Louisenstraße 67, 01099 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://www.dresden-schnelltest.de/ Dresden-Schnelltest Weiße Gasse, Weiße Gasse 2, 01067 Dresden, Telefon: keine Angabe, weitere Informationen: https://www.dresden-schnelltest.de/ DRK Dresden, Klingerstraße 20, 01139 Dresden, Telefon: 8500211, weitere Informationen: https://www.drk-dresden.de/coronatestkurse/brandschutzhelfer-coronatest-und-spezialkurse/corona-schnelltest-uebersicht.html DRK Langebrück, Radeberger Straße 4, 01465 Langebrück, weitere Informationen: https://www.drk-dresdenland.de/angebote/gesundheit/covid-schnelltest-in-langebrueck/ easyApotheke Löbtau, Kesselsdorfer Straße 8, 01159 Dresden, Telefon: 21293633, weitere Informationen: https://loebtau.easyapotheken.de/ Greifen Apotheke, Amalie-Dietrich-Platz 3, 01169 Dresden, Telefon: 4117055, weitere Informationen: https://www.bm-apotheken.de/die-apotheken/greifen-apotheke/ Helmholtz-Apotheke, Rugestraße 13, 01069 Dresden, Telefon: 4710116, weitere Informationen: https://www.helmholtz-apotheke.de/ Igel Apotheke, Stephensonstraße 54, 01257, Telefon: 2050800, weitere Informationen: https://www.igel-apotheke-dresden.de/ Johanniter Corona-Teststation, Am Grünen Zipfel 2, 01109 Dresden, Telefon: 2091444, weitere Informationen: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ Kreuz Apotheke, Hohe Straße 70, 01187 Dresden, Telefon: 4719320, weitere Informationen: http://www.kreuzapo.net/ Kronen-Apotheke, Markt 8, 01328 Dresden, Telefon: 2640063, weitere Informationen: http://www.kronen-apotheke-schoenfeld.de/ Liebig Apotheke, Liebigstraße 23, 01187 Dresden,Telefon: 4675120, weitere Informationen: http://19769.apotheken-website-vorschau.de/ Ostend Apotheke, Löwenstraße 12, 01099 Dresden, Telefon: 8045018, weitere Informationen: https://www.ostend-apo.de/ Panorama-Apotheke, Kohlenstraße 18, 01189 Dresden, Telefon: 40350631, weitere Informationen: https://www.panorama-apotheke.de/ PPS Medical Fitness GmbH, Wiener Straße 40, 01069 Dresden, Telefon: 8045018, weitere Informationen: https://portal.pps-medical-fitness.com/ pro:med Pflege GmbH, Gerokstraße 27, 01307 Dresden, Telefon: 65289450, weitere Informationen: https://www.promed-verbindet.de/ Rosen-Apotheke, Borsbergstraße 19, 01309 Dresden, Telefon: 3179399, weitere Informationen: https://www.rosen-apotheke-dresden.de/ SaXonia Apotheke, Prager Straße 8a, 01069 Dresden, Telefon: 4904949, weitere Informationen: https://www.gesundleben-apotheken.de/saxoniaapo-dresden Schwan-Apotheke, Räcknitzhöhe 35, 01217 Dresden, Telefon: 4761013, weitere Informationen: https://www.gesundleben-apotheken.de/schwan-apotheke-dresden Sonnen-Apotheke, Pirnaer Landstraße 230, 01259 Dresden, Telefon: 20579345, weitere Informationen: http://sonnen-apotheke-dresden.de/index.php Sophien Apotheke, Lockwitzer Straße 9, 01219 Dresden, Telefon: 4519135, weitere Informationen: https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/# TeamEscape Corona Checkpoint, Rothenburger Straße 7, 01099 Dresden, Telefon: 27550589, weitere Informationen: https://www.coronacheckpoint.de/kontakt-corona-testzentrum.html Testcenter Dresden, Lingnerplatz 1, 01069 Dresden, weitere Informationen: https://15minutentest.de/dresden/ Testzentrum Kulturpalast, Schloßstraße 2, 01067 Dresden, Telefon: 2091444, weitere Informationen: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ Testzentrum Schäferstraße, Schäferstraße 59, 01067 Dresden, Telefon: 26354086, weitere Informationen: https://testzentrum.tkf-dresden.de/ Vital Apotheke, Leipziger Straße 40, 01127 Dresden, Telefon: 8112310, weitere Informationen: https://www.mit-uns-natuerlich.de/

Von Thomas Baumann-Hartwig