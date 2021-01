So viel zahlen Mieter in Dresden für die Betriebskosten

Dresden

Mieter in Dresden müssen im Durchschnitt 2,26 Euro pro Quadratmeter Betriebskosten zahlen. Das hat der Mieterverein Dresden und Umgebung im aktuellen Betriebskostenspiegel 2020 für Dresden errechnet. Grundlage für den Betriebskostenspiegel sind nach Angaben des Vereins die Abrechnungsdaten des Jahres 2018.

Spanne liegt zwischen 2,44 Euro und 3,49 Euro

Dem Zahlenwerk liegen 3,722 Millionen Quadratmeter Mietwohnungsfläche in Dresden zugrunde. Im Durchschnitt mussten Mieter 2,26 Euro pro Quadratmeter und Monat an Betriebskosten zahlen. Werden alle denkbaren Betriebskostenarten mit den jeweiligen Einzelbeträgen zusammengerechnet, ergibt sich den Angaben zufolge eine Preisspanne zwischen 2,44 Euro und 3,49 Euro pro Quadratmeter und Monat. Nicht in jeder Betriebskostenabrechnung sind jedoch alle Betriebskostenarten enthalten, erklärt der Mieterverein.

Die Kosten für Heizung und Warmwasser seien im Abrechnungsjahr 2018 stabil geblieben und hätten im Durchschnitt bei 1,03 Euro pro Quadratmeter und Monat gelegen. Hier werde die Höhe der Kosten vor allem durch klimatische Einflüsse, den energetischen Zustand der Wohnung und von starken Preisunterschieden der Energieträger Heizöl, Gas und Fernwärme bestimmt. Aber auch Preisunterschiede zwischen den einzelnen Gas- und Fernwärmeversorgern würden für Differenzen sorgen. Während die Kosten für ölbeheizte Wohnungen spürbar gestiegen seien, seien die Kosten für Gas und Fernwärme gesunken, hat der Mieterverein bemerkt.

Die Hälfte entfällt auf Heizung und Warmwasser

Die vom Mieterverein ausgewerteten Daten würden eine Bandbreite von 48 Cent bis 1,53 Euro pro Quadratmeter und Monat aufweisen. Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung ergeben sich den Berechnungen zufolge durchschnittliche Heiz- und Warmwasserkosten in Höhe von 988,80 Euro im Jahr. Letztlich würden rund 50 Prozent der tatsächlich gezahlten Betriebskosten auf Heizung und Warmwasser entfallen.

Mieterverein rät, die Abrechnung genau zu prüfen

Aufgrund erheblicher Unterschiede in der Ausstattung und Beschaffenheit der Grundstücke und Gebäude sowie im Verbrauchsverhalten der Nutzer können die individuellen Kosten mehr oder weniger von den Durchschnittswerten abweichen, so der Mieterverein. Andererseits könnten auch Abrechnungsfehler, unzulässige und unwirtschaftliche Kosten oder fehlerhafte Umlageschlüssel Ursachen für Mehrkosten sein. Der Mieterverein Dresden rät Mietern deshalb in jedem Fall zu einer Prüfung ihrer Betriebskostenabrechnung, und das nicht nur, wenn eine Nachzahlung gefordert wird.

