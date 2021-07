So viel Geld zweigt die Politik in Dresden für ihre Vorhaben ab

Dresden

18,8 Millionen Euro von 109 Millionen Euro – das sind etwas mehr als 17 Prozent. In diesem Umfang sind die Fraktionen von CDU, Grünen, Linken, SPD und FDP Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) in die Parade gefahren und haben den Vorschlag der Verwaltung zur Verteilung des opulenten Haushaltsüberschusses aus dem Corona-Jahr 2020 geändert. Wobei ein Teil der Änderungsvorschläge auf Hinweise der Verwaltung zurückgeht.

Warum sieben Millionen für die Parkgebühren?

Die größten Posten: Rund sechs Millionen Euro wurden aus dem Verwaltungsvorschlag gestrichen, weil die Verwaltung die eingeplanten Mittel nicht kurzfristig verbauen kann. Außerdem sollte mit sieben Millionen Euro ein erwartetes Minus bei den Parkgebühren in diesem Jahr ausgeglichen werden – diese Mittel geben die fünf Fraktionen aus. „Wir werden in diesem Jahr etliche Fehlbeträge ausgleichen müssen“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser, „es erschließt sich uns nicht, warum das schon vorab passieren soll.“

Bei der verkehrlichen Erschließung für das Gymnasium LEO in Seidnitz – es geht um Bodenbacher Straße, Enderstraße und Winterbergstraße, soll Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) erklärt haben, mit zehn statt mit 13 Millionen Euro auskommen zu können, schließlich musste auch der Umbau der Eishalle Federn lassen: Neun statt 10,7 Millionen Euro stehen jetzt in den Büchern. Hinzu kommen mehrere Posten von weniger als einer Million Euro.

Die großen Fraktionen erhalten je fünf Millionen Euro

18,8 Millionen Euro für fünf Partner heißt: Die großen Fraktionen erhalten je fünf Millionen Euro, die kleineren Partner entsprechend kleinere Beträge. Die CDU will ihre fünf Millionen Euro im sanierungsbedürftigen Nebenstraßennetz anlegen. Die Grünen setzen ihren Anteil in einem Klimaschutzprogramm ein, die Linken statten die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden mit 4,5 Millionen Euro zusätzlich aus und legen ein Sozialpaket in Höhe von 500 000 Euro auf.

Die SPD bringt 1,4 Millionen Euro für einen schnelleren Öffentlichen Personennahverkehr in Form der Buslinie 64 in Blasewitz ein und 300 000 Euro in zwei Jahren für die Honorarkräfte der städtischen Musikschule Heinrich-Schütz-Konservatorium, die nun auf höhere Honorarsätze hoffen dürfen.

FDP legt Geld für die Rennbahn zurück

Die FDP wiederum legt eine halbe Million Euro für den Brunnen auf der Ostseite des Neustädter Markts zurück. Die Grünen hatten bereits im Landeshaushalt eine halbe Million Euro Denkmalschutzmittel eingefordert, mit einer Million Euro kann die Brunnenanlage nun saniert werden. Weitere Gelder machen die Liberalen für die Galopprennbahn locker.

Kompromiss in relativ kurzer Zeit

Wenn sich fünf Fraktionen einig sind, ist die Zustimmung im Finanzausschuss am Montagnachmittag nur noch Formsache. Alle Beteiligten können sich als politische Gewinner fühlen. Es gab keine Haushaltsverhandlungen 2.0, sondern einen Kompromiss in relativ kurzer Zeit. „Ich bin durchaus stolz auf das Ergebnis, das unter unserer Federführung zustande gekommen ist“, erklärte Peter Krüger, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Spielräume mit Augenmaß genutzt

„Ich freue mich über die Einigung“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne, „wir haben die Spielräume mit Augenmaß genutzt.“ „Wir Linken wollen den sozialen Wohnungsbau voranbringen, damit die Mieten in Dresden bezahlbar bleiben“, so Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. Frohwieser wies darauf hin, dass auch mehrere Kürzungen bei der Kultur mit den zusätzlichen Millionen zurückgenommen werden können. Und Zastrow hofft auf eine zügige Sanierung des Brunnens auf dem Neustädter Markt.

Von Thomas Baumann-Hartwig