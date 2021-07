So verteilt Dresden 109 Millionen Euro

Dresden

Weißer Rauch ist nicht aufgestiegen vom Schornstein des Rathauses am späten Donnerstagnachmittag – es wurde aber auch niemand gewählt und schon gar nicht ein Papst. Dafür haben sich die fünf Haushalts-Fraktionen CDU, Grüne, Linke, SPD und FDP darauf verständigt, wie die 109 Millionen Euro Überschuss verwendet werden sollen, die Dresden im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat.

Fünf Millionen für Klimaschutzpaket

Wenn so viel Geld zu verteilen ist, kann es nur Gewinner geben – der Kuchen sollte schließlich für alle reichen. So ist es auch gekommen. Die Grünen beispielsweise erhalten ihr gewünschtes Klimaschutzprogramm mit einem Volumen von fünf Millionen Euro, das inhaltlich noch untersetzt werden muss. Eigentlich wollten die Grünen zwar 17 Millionen Euro für den Klimaschutz, aber Kompromisse schließen heißt, flexibel zu sein.

Für die Sozialdemokraten hat sich eine Erhöhung der Honorare für die freien Lehrkräfte im Heinrich-Schutz-Konservatorium gefunden – die SPD hatte noch unter dem jetzigen Finanzbürgermeister Peter Lames als Fraktionsvorsitzenden erfolgreich dafür gekämpft, dass die städtische Musikschule von einem Verein in einen städtischen Eigenbetrieb umgewandelt wird.

OB und Finanzbürgermeister als politische Gewinner

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) können sich als politische Gewinner fühlen. Beide hatten der durchaus überraschten Öffentlichkeit nicht nur das für ein Corona-Jahr enorm hohe Millionen-Plus präsentiert, sondern auch Verwendungsvorschläge vorgelegt, die sich jetzt als mehrheitsfähig erwiesen haben. Beide müssen mit nur geringfügigen Änderungen ihrer Pläne leben.

Keine Kürzungen beim Schulhausbau, ein umfangreiches Corona-Hilfspaket, Millionen für die Verkehrsführung am Gymnasium „LEO“ in Seidnitz und Mittel für einen schnelleren ÖPNV heißen einige Stichworte des Vorschlags. Lames, der auch Sportbürgermeister ist, hat den Ausbau der EnergieVerbund-Arena für 10,7 Millionen Euro ins Programm geschrieben, für eine neue Schwimmhalle in Pieschen fallen 6,5 Millionen Euro ab.

1,7 Millionen Euro für Investitionen in Sportanlagen

Die „Haushalts-Koalition“ hat die Mittel für die Eishalle um 1,7 Millionen Euro gekürzt, die für kleinere Projekte wie Sanierungsvorhaben auf der Rennbahn in Seidnitz zur Verfügung stehen sollen. Die Fraktionen waren sich nach DNN-Informationen einig darüber, dass möglichst zeitnah ein Millionenpaket für den Freizeit- und Breitensport aufgelegt werden soll. Die Suche nach Finanzierungsquellen hat schon begonnen.

Stadtrat hat das letzte Wort

Der Kompromiss soll jetzt in einem Begleitbeschluss festgeschrieben werden, der am Montag im Finanzausschuss des Stadtrats eingebracht werden soll. Das letzte Wort über die Verteilung der 109 Millionen Euro hat der Stadtrat. Voraussetzung für eine Mehrheit ist, dass die Fraktionen der ausgehandelten Kompromissformel folgen. Es sind durchaus Wünsche und Forderungen auf der Strecke geblieben.

Von Thomas Baumann-Hartwig