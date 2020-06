Dresden

Dem einen reichen fünf Stunden Schlaf, der andere braucht neun, könnte aber locker auch länger schlummern. Das Schlafbedürfnis der Menschen ist unterschiedlich, hängt zum Beispiel vom Alter, von der genetischen Präferenz und auch den Lebensbedingungen ab. „Aus vielen Untersuchungen geht hervor, dass die meisten Menschen sieben bis acht Stunden Schlaf brauchen. Als Faustregel gilt: Wer tagsüber auch bei längerer Tätigkeit im Sitzen konzentriert arbeiten kann, ohne schläfrig zu werden, hat sein persönliches Schlafpensum gefunden“, heißt es in einer Mitteilung der Technikerkrankenkasse.

Ein weites Feld ist der Schlaf der Tiere. Schlafforschung ist aufwendig, viele Fragen sind noch offen. Verschiedene Studien und Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass wohl alle Wirbeltiere schlafen. „ Schlaf ist lebenswichtig. Schlafentzug führt beim Menschen wie bei Tieren zum Tod“, sagt Wolfgang Ludwig, der Zoologische Leiter im Zoo Dresden. Aber auf welche Weise geschlafen wird, wie oft in 24 Stunden und wie lange, das ist sehr unterschiedlich.

Welches Tier schläft am längsten?

Zu den Schlafmützen schlechthin zählen zum Beispiel Koalas, Faultiere oder auch Löwen. Koalas schlafen und dösen zwischen 18 und 20 Stunden am Tag. Grund ist die sehr energiearme Nahrung. Denn Koalas fressen ausschließlich Eukalyptusblätter. Die sind reich an harten Fasern beziehungsweise Ballaststoffen, haben aber einen niedrigen Nährwert, sagt die Australian Koala Foundation. Um daraus ein Maximum an Energie zu gewinnen, dauere der Stoffwechsel sehr lange, was eine ruhige Lebensweise bedinge.

Koalas schlafen und dösen bis zu 20 Stunden am Tag. Da ihre Nahrung sehr nährstoffarm ist und somit sehr viel Energie zur Verdauung benötigt wird, haben sie Strategien entwickelt, um ihre Energie zu sparen. Langes Schlafen ist eine dieser Strategien. Quelle: Zoo Dresden

Ähnlich ist das bei den Faultieren. Auch sie sind Nahrungsspezialisten, ernähren sich hauptsächlich von energiearmen Blättern. Faultiere müssen also Energie sparen. Deshalb bewegen sie sich langsam und schlafen bis zu 20 Stunden pro Tag, heißt es aus dem Dresdner Zoo.

Allerdings hat schon 2008 ein internationales Forscherteam um Niels Rattenborg vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen anhand von Gehirnstrommessungen herausgefunden, dass Faultiere in freier Natur weit weniger schlafen als in Gefangenschaft. Und zwar im Schnitt nur 9,6 Stunden. Was damit zu tun haben könnte, dass sie sich ihr Futter selber organisieren und wachsam gegenüber Feinden sein müssen, so die Vermutung.

Auch Löwen wird ein vergleichsweise hohes Schlafbedürfnis nachgesagt. „Löwen schlafen zwölf bis 14 Stunden am Tag. Dazu kommen mehrere Stunden dösen. Der Rest des Tages wird für Sozialkontakte im Rudel und für die Jagd verwendet“, weiß Wolfgang Ludwig vom Zoo Dresden.

Welche Tiere kommen mit sehr wenig Schlaf aus?

„Die mit ein bis acht Sekunden kürzeste Schlafdauer hat der rastlos im trüben Flusswasser schwimmende Indische Flussdelfin“, so Wolfgang Ludwig. Die kürzesten Schlafzeiten hätten durch Beutegreifer gefährdete Huftiere, Hasen und Nagetiere, so Ludwig weiter. Das seien oft auch kleine Arten. „Kleinere Antilopen schlafen nur zwei bis zehn Minuten am Tag. Dazu kommt aber noch eine Zeit des Dösens und des flachen Schlafes.“

Auffallend sei, so Ludwig, dass die Tiere umso häufiger im Laufe von 24 Stunden in den Schlaf fallen, je kleiner sie sind. „Große Huftiere, große Raubtiere, Elefanten und Primaten kommen mit ein bis zwei Schlafphasen pro Tag aus. Kleine Nagetiere machen dagegen alle ein bis zwei Stunden ein Nickerchen. Ein Kaninchen hat mehr als 20 Schlaf- und Aktivitätsphasen im Wechsel.“ Außerdem würden Tiere, die in Verstecken ruhen, länger und tiefer schlafen als jene, die ohne Deckung auskommen müssen.

Kommen denn auch Mauersegler mal zur Ruhe ?

Forscher um Anders Hedenström von der Universität Lund haben herausgefunden, dass Mauersegler bis zu zehn Monate im Jahr ununterbrochen in der Luft verbringen können. Wie sie dabei schlafen, ist wohl noch nicht gänzlich geklärt. Eine Möglichkeit ist, dass sie im Gleitflug ruhen. Fregattvögel beherrschen das, hat ein internationales Forscherteam unter Leitung von Niels Rattenborg vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen nachgewiesen.

Was hat es mit dem Halbhirnschlaf auf sich?

„ Schlaf ist Zustand äußerer Ruhe. Jedoch kein Ruhezustand des Gehirns“, so der Zoologische Leiter des Zoos Dresden. Im Leicht- und Tiefschlaf würden Puls, Atemfrequenz und Blutdruck sinken, die Muskulatur sei stark erschlafft. „Dennoch treten im Tiefschlaf Schlafwandeln und Sprechen im Schlaf auf.“ Im Traum-Schlaf (REM-Schlaf) sei das Gehirn aktiver und die Körperfunktionen würden eher dem Wachzustand ähneln. „Die Muskeln sind jedoch maximal erschlafft“, so Ludwig weiter.

Ihm zufolge beherrschen Meeressäugetiere aber auch Vögel den Halbhirnschlaf, bei dem nur eine Hirnhälfte schläft. „Die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen, während geschlafen wird, scheint viel weiter unter den Arten verbreitet zu sein, als zunächst angenommen. So ist der Halbhirnschlaf inzwischen auch beim Menschen untersucht worden. Und zwar findet er oft dann statt, wenn wir an einem fremden Ort das erste Mal schlafen – ein archaischer Schutzmechanismus außerhalb der heimischen Höhle.“

Wie schlafen die langhalsigen Giraffen ?

„ Giraffen schlafen durchschnittlich nur 4,5 Stunden am Tag, da auch sie Fluchttiere sind. Diese 4,5 Stunde sind aber in mehreren Portionen über den Tag verteilt – quasi in den Fresspausen“, weiß Wolfgang Ludwig von seinem Kollegen Florian Sicks aus dem Tierpark Berlin, der den Schlaf von Giraffen untersucht habe.

Für gewöhnlich benötige eine Giraffe am Tag eine halbe Stunde REM-Schlaf. „In dieser Schlafphase findet man das große Tier zu einem kompakten Päckchen zusammengeklappt vor: Beine eingeschlagen, Hals zur Seite auf ein Hinterbein gelegt. So übersteht die Giraffe den REM-Schlaf, bei dem alle Muskeln extremst entspannt sind. Diese riskante Schlafposition nimmt die Giraffe übrigens nur im REM-Schlaf ein.“

Florian Sicks habe bei seinen Studien an Giraffen noch eine andere erstaunliche Beobachtung machen können. „Als eine Giraffe ihren langjährigen Lebenspartner verlor, verbrachte sie drei Wochen lang nicht eine Sekunde im REM-Schlaf. Für andere Tierarten ist dieser lange Entzug des REM-Schlafes lebensgefährlich.“

Legen sich die Elefanten im Zoo zum Schlafen hin?

Abhängig vom Alter und vom sozialen Status drei bis vier Stunden am Tag, wobei sie wirklich liegen. „Sie müssen den Tag und Teile der Nacht zum Fressen nutzen. Sie legen sich also stundenweise ab (zumindest für den REM-Schlaf)“, sagt der zoologische Leiter des Dresdner Zoos. Problematisch bei schweren Tieren wie Elefanten, Giraffen oder Trampeltieren sei der Druck der Körpermasse auf die Blutgefäße. Stark abgedrückte Körperpartien könnten dann nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt werden. Die Liegezeit müsse deshalb auf ein kleines Zeitfenster begrenzt sein. Das „Schlafen“ im Stehen sei mehr ein Dösen.

„Unsere Elefanten im Dresdner Zoo sind begeistert von großen Sandhaufen, die wir ihnen anbieten“, erzählt Wolfgang Ludwig. Die Kolosse würden den Sandhaufen wie ein hochgestelltes Krankenbett nutzen, so falle ihnen das Aufstehen vie leichter. „Der weiche Sand passt sich ihren Körperformen an und verteilt demzufolge die Körperlast auf ei­ne größere Fläche. Das ist ganz klar die beste Matratze, die man einem Elefanten zum Schlafen anbieten kann.“

Warum schlafen Flamingos auf einem Bein?

In der Literatur gebe es dazu keine plausiblen Erklärungen, weiß Wolfgang Ludwig. „Die Vermutung, dass der Fuß am Gefieder gewärmt wird, ist nicht einleuchtend, da Flamingos in 30 Grad Celsius warmen Wasser auch auf einem Bein stehen.“ Darüber hinaus werde der Fuß wie bei einheimischen Enten durch spezielle Anatomie der Blutgefäße vor dem Auskühlen geschützt.

„Viel eher denke ich, dass eine spezielle Mechanik der Beinstabilisierung erst beim Stehen auf einem Bein zum Tragen kommt. Das Flamingo-Bein kann nämlich derart gestellt werden, dass es mit Hilfe ,einrastender’ Gelenke und Sehnen stabil steht, ohne im Schlaf einzuknicken. Das Gleichgewicht wird wahrscheinlich über ein ,Programm’ gesteuert, das auch während des Schlafes im Hintergrund die Motorik steuert.“

Schlafdauer ausgewählter Tiere Katze 13,2 h davon 26% Traumschlaf Hund 10,7 h davon 29% Traumschlaf Pferd 2,9 h davon 27% Traumschlaf Elefant 5,3 h davon 34% Traumschlaf Giraffe 1,9 h davon 21% Traumschlaf Kaiserpinguin 10,5 h davon 13% Traumschlaf Mensch 7,5 h davon 20% Traumschlaf Die Angaben zur Schlafdauer können bei den Tieren aus mehreren kurzen Schlafperioden zusammengesetzt sein. Wie man sieht, träumen Hund und Katze mehr als der Mensch (REM-Schlaf).

Von Catrin Steinbach