Die Stadt rechnet gegenwärtig mit weiteren Sanierungsarbeiten am Blauen Wunder ab dem Jahr 2022. Das teilte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) in einem Schreiben an die Stadträte mit.

Der Baubeginn für die nächsten Bauabschnitte hänge jedoch von der Förderung der Brückensanierung durch den Freistaat Sachsen ab. „Ich bemühe mich derzeit um ein Gespräch mit dem Finanzministerium, um dies zu besprechen“, erklärte der Baubürgermeister am Montag auf DNN-Anfrage. Urlaubsbedingt sei der Termin noch nicht zustande gekommen.

Erhebliche Verteuerung

Aufgrund der Bedeutung der Brücke als Kulturdenkmal im Elb­raum, aber auch aufgrund der verkehrlichen Bedeutung im Straßennetz bitte die Stadt um eine Sonderlösung für diese umfangreiche und kostenintensive Baumaßnahme.

Im Stadtrat hatte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) bereits von einer erheblichen Kostensteigerung gesprochen. Bislang waren 34 bis 45 Millionen Euro kalkuliert worden. „Wir haben Baukosten einschließlich einer erwarteten Baukostensteigerung bis 2029 von rund 76,7 Millionen Euro ermittelt“, erklärte jetzt Schmidt-Lamontain. Rund 11,5 Millionen Euro Baunebenkosten kämen noch hinzu.

Keine Sonderregelung für Radler

Von 2022 bis 2026 will die Stadt die Stahlbauarbeiten und den Korrosionsschutz fortsetzen. Die Bauarbeiten müssten technologisch bedingt immer zum Jahresanfang mit bauvorbereitenden Arbeiten starten. In den warmen Monaten finden dann die eigentlichen Sanierungsarbeiten statt. Über den Winter gebe es wegen der zu geringen Temperaturen eine Pause. Ab 2027 sei die Sanierung der Ankerkammern geplant, erläuterte der Baubürgermeister.

Derzeit arbeitet die Stadt auch noch an einem Konzept zum verkehrlichen Schutz von Radfahrern während der mehrjährigen Sanierung. In dieser Zeit stehen nur zwei Fahrspuren und ein Gehweg zur Verfügung. Aufgrund der verengten Straße sei „regelkonformes Überholen“ von Radfahrern „unmöglich“, schreibt der Baubürgermeister an die Stadträte. Der Fußweg sei für eine Mitnutzung von Radlern ebenfalls zu eng.

Aus rechtlichen Gründen sei es aber nicht möglich die Geschwindigkeit auf Tempo 20 weiter zu reduzieren, weil dafür die besondere Gefahrenlage fehle. Als Alternative stünden eine andere Brücke und eine Fährverbindung zur Verfügung, die über Wege entlang der Elbe erreicht werden könnten.

