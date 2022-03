So steuert Dresden den Flüchtlingsstrom

Dresden

Hammerschläge hallen durch die Messehalle 4. Männer in Arbeitssachen steuern Gabelstapler und Hubwagen über den Kunststoffboden. In einer Ecke sind Feldbetten gestapelt. In einer anderen haben Messebauer schon Trennwände errichtet. „Hier werden die Kollegen unseres Gesundheitsamtes die medizinischen Untersuchungen durchführen“, erläutert Markus Blocher, Leiter des Bürgermeisteramtes der Stadtverwaltung. Die Messe Dresden ist ab Dienstagmorgen Ankunftszentrum für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Wie viele Menschen betreut Dresden gegenwärtig?

Es ist schwierig, Zahlen zu nennen, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Viele Kriegsflüchtlinge kommen in Dresden nachts an, brauchen ein Dach über dem Kopf und reisen am nächsten Tag weiter. Andere bleiben in der Stadt. Am Montag hat Dresden 300 Flüchtlinge in Hotels untergebracht. In den Notunterkünften wurden bis zu 600 Menschen gezählt. Laut Kai Schulz, Sprecher der Stadtverwaltung, waren am Montag sechs Turnhallen mit Flüchtlingen belegt.

Wie hoch ist die Kapazität in den Notunterkünften?

Die Stadt hat neun Schulturnhallen vorbereitet. Es handelt sich um die Standorte Gymnasium Bürgerwiese, Tschirnhaus-Gymnasium, Marie-Curie-Gymnasium, 35. Oberschule (Löbtau), Berufsschulzentrum für Technik, Gymnasium Pieschen, Bertolt-Brecht-Gymnasium, Berufsschulzentrum Gastgewerbe, 30. Oberschule (Neustadt). 900 Plätze sind in den Sporthallen vorhanden. Höhere Kapazitäten scheitern an Lieferengpässen. Feldbetten sind kaum noch verfügbar. „Wir wollen jedem ein Dach über den Kopf geben. Niemand soll auf dem Hauptbahnhof kampieren müssen“, sagte Hilbert.

Für wen wird das Ankunftszentrum eingerichtet?

Für Flüchtlinge, die in Dresden bleiben wollen. Sie erhalten laut Blocher in der Messehalle 4 den kompletten Service der Stadtverwaltung. Bürgeramt für die Registrierung, Sozialamt für die Sozialleistungen, Jugendamt für die Kinderbetreuung und Gesundheitsamt für einen medizinischen Check werden vor Ort sein – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, das Gesundheitsamt bis 20 Uhr. Daneben werden in einem ersten Schritt 200 Übernachtungsplätze in abgegrenzten Bereichen entstehen, die etwas Privatsphäre garantieren sollen. Hier sollen die Menschen eine oder zwei Nächte verbringen, bevor sie in Wohnungen oder Hotelzimmer verteilt werden. „Wir werden auch einen Spielbereich für Kinder und Ruhebereiche für Schwangere und Stillende haben“, kündigte Blocher an.

Wie kommen die Menschen zum Ankunftszentrum?

Tagsüber sollen sie vom Hauptbahnhof zur Straßenbahn geleitet werden – wenn sie in Dresden bleiben wollen. Wer auf der Durchreise ist, erhält ein Bett in einer Notunterkunft. Nachts fahren Busse der Dresdner Verkehrsbetriebe zur Messe.

Wer wird das Ankunftszentrum betreiben?

Die Johanniter. Die Hilfsorganisation arbeitet seit Längerem mit der Landeshauptstadt zusammen, beispielsweise beim Thema Coronatests und Impfen. „Wir sind 24 Stunden am Tag hier vor Ort“, sagt Denis Papperitz, Bereichsleiter bei den Johannitern. Zwischen 40 und 50 Beschäftigte seien dafür im Einsatz. Dolmetscher würden teilweise die Kollegen aus ihrem privaten Umfeld mitbringen. Die Jüdische Gemeinde zu Dresden hat angekündigt, 16 Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Neben dem Ankunftszentrum betreiben die Johanniter auch fünf Turnhallen als Notunterkunft.

Wie lange sollen Turnhallen genutzt werden?

Die Stadt ist auf der Suche nach geeigneten Objekten für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und hat auch leerstehende Hotels im Blick, erklärte Hilbert. „Ich befürchte aber, dass die Zahlen der ankommenden Menschen weiter steigen werden und wir es nicht schaffen, auf die Turnhallen als Unterkunft zu verzichten.“

Wie läuft die Verteilung der Flüchtlinge im Freistaat?

Normalerweise würden die Menschen zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaats kommen und dann auf die Kommunen verteilt – nach dem Königsteiner Schlüssel. Da Dresden die Menschen nicht in der Kälte stehen lässt und an den Freistaat verweist, sondern in Notunterkünften unterbringt, bekommt die Stadt diese Flüchtlinge auf die Quote angerechnet, sagt Hilbert. Dresden und Leipzig als große Bahnstandorte sowie Görlitz als Grenzstadt seien im Freistaat von der Problematik am meisten betroffen. „Wir müssen zu einer zügigen Umverteilung auf andere Städte und Landkreise in Sachsen und auch auf andere Bundesländer kommen“, mahnt der OB. „Das muss einheitlich im Bundesgebiet geregelt werden.“

www.dresden.de/ukraine-hilfe

Von Thomas Baumann-Hartwig