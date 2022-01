Dresden

Einigung nach langer Debatte: Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Dresden sollen im Herbst moderat erhöht werden. Darauf haben sich die Fraktionen CDU, Grüne, SPD, FDP und Linke geeinigt.

Demnach wird der Beitrag in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort zum 1. September um etwa sechs Euro steigen. Der genaue Betrag wird sich noch aus den exakten Daten für die Betriebskosten des vergangenen Jahres ergeben. Für Alleinerziehende soll die Entlastung von zehn Prozent auf 15 Prozent des Monatsbeitrags erhöht werden.

Nach den bisherigen Schätzungen der Betriebskostenentwicklung würden die Beiträge für die Krippe von derzeit 216,49 Euro auf 222,58 Euro, im Kindergarten von 155,92 Euro auf 162,62 Euro, im Hort von 86,79 Euro auf 93,98 Euro und im Hort von Förderschulen von 115,19 Euro auf 120,34 Euro steigen.

Deutlich weniger als von Verwaltung gewollt

Das ist teilweise deutlich weniger als die Verwaltung mit einem Vorschlag erreicht hätte. Danach hätten die Erhöhungen beispielsweise für die Krippe im Bereich von 50 Euro gelegen.

Erreicht wird das von den Fraktionen, die sich als die „haushaltstragenden Fraktionen“ bezeichnen, durch eine Absenkung der Elternanteile an den Betriebskosten. Bislang hat die Stadt stets die gesetzlich möglichen Obergrenzen dafür ausgeschöpft. Nun werden bei der Krippe nur 17 statt 23, beim Kindergarten 26 statt 30, beim Hort 28 statt 30 und beim Hort an Förderschulen 24 statt 25 Prozent ausgeschöpft. Die übrigen Kosten teilen sich die Stadt und das Land, das eine Kita-Pauschale pro betreutem Kind zahlt.

In den kommenden Jahren sollen die Elternbeiträge relativ stabil bleiben, indem der Elternanteil jährlich um 0,3 Prozentpunkte abgesenkt wird. Unterstellt ist dabei eine zweiprozentige Kostensteigerung, mit der von der Stadt jährlich kalkuliert wird. Sollten die Kosten durch beträchtliche Gehaltstarifsteigerungen oder immense Energiekostensteigerungen deutlich höher steigen, hätte das rechnerisch auch höhere Auswirkungen auf die Steigerung der Elternbeiträge in den nächsten Jahren.

Absenkung bis zur gesetzlichen Untergrenze

Die Absenkung des Elternanteils soll so lange erfolgen, bis die gesetzlichen Mindestbeträge erreicht sind. Für die Kinderkrippe liegen diese bei 15 Prozent beispielsweise. Die Anpassung soll in den nächsten Jahren zunächst automatisch erfolgen, alljährliche Stadtratsbeschlüsse sind bislang nicht vorgesehen.

Für die Stadt ist die Einigung mit Einnahmeausfällen verbunden. In diesem Jahr kommen etwa 900 000 Euro zusammen, die aber offenbar intern abgedeckt werden können. „In den Folgejahren müssen die Einnahmeausfälle im städtischen Haushalt für den Kita-Betrieb bereitgestellt werden“, erklärte Dana Frohwieser von der SPD. Dies sei Bestandteil der Einigung. Daher sei es auch wichtig gewesen, jetzt zu einem Abschluss zu kommen, da in der Verwaltung die Abstimmungen für den Haushaltsentwurf 2023/24 beginnen.

„Wir brauchen kostenfreie Bildung für jedes Kind unabhängig vom Geldbeutel der Eltern in hoher Qualität. Deshalb kann es keine ständig steigenden Elternbeiträge in den Kitas geben“, erklärte Frohwieser, die weiterhin auf Schritte durch den Landtag zur Kostenfreiheit oder zumindest zum Wegfall der gesetzlichen Mindestbeteiligung für Eltern hofft.

Linke springen über ihren Schatten

„Bis zum Schluss waren wir an den Verhandlungen beteiligt und es ist gut, dass eine deutliche Verbesserung der Verwaltungsvorlage als Verhandlungsergebnis erreicht wurde“, erklärte Anja Apel von den Linken. „Aber nach wie vor will die Linke gar keine Erhöhung der Elternbeiträge“, machte sie deutlich, dass die Partei erheblich über ihren Schatten gesprungen ist.

„Die coronabedingt steigenden Kosten im Kitabereich sind für die kommenden Jahre schwer abzuschätzen, daher kann man den Eltern nicht pauschale Erhöhungen aufzwingen. Engpässe müssen von der Stadt getragen werden“, erklärte Franz-Josef Fischer von der FDP-Fraktion.

Agnes Scharnetzky von der Fraktion der Grünen erklärte: „Ich bin froh, dass wir an dieser Stelle einen Kompromiss gefunden haben, der den Familien Planungssicherheit gibt, die Erhöhung deutlich und mittelfristig dämpft und die Alleinerziehenden stärker entlastet.“

„Die gefundene Regelung schafft sowohl für die Familien, als auch für die Stadt Planungssicherheit und senkt die Beteiligung an den stark gestiegenen Betreuungskosten spürbar ab“, fügte Matthias Dietze von der CDU hinzu. „Der nächste Elternbeitragsbescheid kann also angstfrei geöffnet werden.“ Trotz der deutlich höheren Kosten für die Stadt, könne die hohe Qualität bei der Kinderbetreuung aufrechterhalten werden. Insbesondere werde Dresden weiterhin die 10. und 11. Betreuungsstunde anbieten sowie den besseren Betreuungsschlüssel in Einrichtungen mit starker sozialer Belastung aufrechterhalten.

Von Ingolf Pleil