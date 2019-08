Dresden

Ein bisschen aufgeregt war Angelika Guder am Montagmorgen schon. Die Schulleiterin der neugegründeten 148. Grundschule hat ihre Schützlinge am Morgen sogar im Schulbus in Richtung Fröbelstraße begleitet: „Da kommt das Mamasein in mir durch“, sagt sie.

Zwei Klassen mit je 16 Schülern sind ins Schulleben gestartet, allerdings vorübergehend in der 153. Grundschule an der Fröbelstraße. Denn das neue Schulgebäude an der Lößnitzstraße muss erst noch fertig gebaut werden, im Sommer 2020 soll es fertig sein.

OB stellt heikle Frage

In den zwei Klassenräumen ist es auffällig ruhig. Kein Wunder, die Kinder sind bereits in ihre ersten Aufgaben vertieft. Die einen malen ihre Klassenräume auf, um bei den Erzählungen zu Hause auch kein Detail zu vergessen. Die anderen Erstklässler üben fleißig das Formen von Buchstaben mit unterschiedlichen Materialien. Guder sieht positiv in die Zukunft: „Wir werden für das kommende Jahr definitiv mehr Anmeldungen haben.“

Etwa zur gleichen Zeit hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) am frühen Morgen die Schüler am Gymnasium „LEO“ (benannt nach dem städtischen Planungsbezirk) am Berthelsdorfer Weg zum Start ins Schulleben begrüßt und ei­ne heikle Frage gestellt. „Wer freut sich denn auf die Schule?“, wollte er wissen – und fast alle Arme gingen hoch. 48 Schüler machen sich dort in drei Klassen auf den langen Weg zum Abitur. Schulleiterin Manja Posselt legt viel Wert auf die Einbeziehung der Eltern in die Entwicklung der Schule, was sich auch auf den endgültigen Schulstandort bezieht, der bis Sommer 2024 an der Bodenbacher Straße neben der Margonarena entstehen soll. Konzeptschwerpunkte sind Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Schulstart auf der Baustelle

Auf der Baustelle ihrer Schule am Leutewitzer Ring ging es am Montag auch für die Kinder am neuen Gymnasium Gorbitz los. Für einige Zeit müssen sie ihr Haus noch mit dem Beruflichen Schulzentrum „ Franz Ludwig Gehe“ teilen. Das Gymnasium will laut Schulleiter Steffen Müller unter anderem ein Schülerradio in Zusammenarbeit mit dem Gorbitz-Radio aufbauen und einen Schulgarten als Mehrgenerationenprojekt mit einem benachbarten Seniorenheim einrichten. Mit 50 Schülern geht die Schule an den Start.

Besonders große Aufmerksamkeit unter den insgesamt fünf neuen Schulen in Dresden galt am Montag dem Auftakt an den Universitätsschulen. An der Cämmerswalder Straße bekamen rund 120 Kinder im Grundschulbereich und 70 Oberschüler schon am ersten Tag einen Eindruck vermittelt, wie ihre Schule in der nächsten Zeit im Fokus stehen wird. Hier gibt es keine Klassen und keine Lehrer, es ist von Stammgruppen und Lernbegleitern die Rede. Kompetenzraster werden nur am Schuljahresende in Noten umgewandelt, weil das an ei­ner öffentlichen Schule wohl nicht an­ders geht.

Forschung am „Lernen der Zukunft“

Das von der TU Dresden konzipierte Projekt in der Trägerschaft der Stadt soll nichts Geringeres als das Lernen der Zukunft erforschen. Mit einer speziell entwickelten Software soll ganz individuell auf den Bildungsstand jedes einzelnen Schülers eingegangen werden. Zusätzliche Kosten sind für die Eltern überschaubar, sie müssen für Frühstück und Mittagessen zahlen und im Grundschulbereich praktisch für die Nachmittagsbetreuung, die bei einer üblichen Schule Hort heißen würde. Reichlich 200 Euro kommen da insgesamt pro Kind zusammen.

TU-Rektor Hans Müller-Steinha­gen sieht in der Schule einen wichtigen Bestandteil für die Exzellenzuniversität und deren Lehrerausbildung. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) hob hervor, dass wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in der Praxis überprüft werden und in der Lehrerbildung Anwendung finden. Außerdem zeigte sie sich erfreut über die Aussage von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU), dass in seinem Ministerium über die „Schule 2030“ nachgedacht werde. Auch wenn Sachsen Klassenprimus im deutschen Bildungswesen sei, müsse ständig über Weiterentwicklungen nachgedacht werden, sagte der Ressortchef.

Wünsche an der Grundschule

Für Angelika Guder geht es da um fast profane Dinge. Sie nutzte den Besuch von Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) zum Schulstart für eine Nachfrage: Der Schulbürgermeister persönlich habe ihr seine Unterstützung bei der Beschaffung von interaktiven Tafeln für jeden Klassenraum versprochen. Doch bisher sei nichts geschehen. Vorjohann möchte sich weiter dafür einsetzen, immerhin habe man 25 Millionen Euro zur Verfügung, wovon solche Wünsche erfüllt werden könnten. Doch versprechen möchte er diesmal nichts. So lernen die Erstklässler erstmal noch an klassischen grünen Tafeln.

Von Lisa-Marie Leuteritzund Ingolf Pleil